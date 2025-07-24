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    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

    3 комментария
    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Контроль над технологиями заменяет традиционные формы власти

    Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.

    0 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина перешла к тактике нагадить под дверь

    В таких ситуациях, как налет украинских БПЛА на Сочи, русский человек куда больше вопросов имеет к тем, кто запускает дроны по детскому центру «Сириус». И русский человек сначала хочет за это врагу голову открутить. А не государство расшатывать.

    12 комментариев
    24 июля 2025, 17:40 • Новости дня

    Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-24

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время совещания по вопросам развития подводного Военно-морского флота президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении гражданского самолета в Амурской области.

    «Сегодня в Амурской области произошло крушение гражданского воздушного судна, десятки человек погибли. Я хочу выразить слова искреннего сочувствия и соболезнования родным и близким, всем семьям погибших в этой авиакатастрофе», – сказал глава государства, передает ТАСС.

    Перед этим Путин объявил минуту молчания по погибшим в авиакатастрофе, сообщил Кремль в Telegram-канале.

    Напомним, в Амурской области ввели режим ЧС после крушения Ан-24. В связи с трагедией, в результате которой погибли 48 человек, в регионе  объявлен трехдневный траур.

    Власти Хабаровского края приняли решение о выплате компенсаций семьям жителей, погибших при крушении самолета Ан-24, а также об оплате проезда их родственникам к месту трагедии.

    24 июля 2025, 10:19 • Новости дня
    Названа возможная причина катастрофы Ан-24 с десятками пассажиров возле Тынды

    Ошибка экипажа названа одной из вероятных причин авиакатастрофы Ан-24 возле Тынды

    Названа возможная причина катастрофы Ан-24 с десятками пассажиров возле Тынды
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Падение пассажирского самолета Ан-24 в Амурской области могло произойти из-за ошибки экипажа, сообщил источник в оперативных службах.

    «В качестве версии рассматривается ошибка экипажа, который в плохих погодных условиях при заходе на посадку зацепил сопку», – сообщил собеседник ТАСС.

    Также следователи изучат и другие версии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели обнаружили место возможного падения пассажирского самолета Ан-24. На борту самолета находились десятки человек. По предварительным данным, в авиакатастрофе никто не выжил.

    Глава Амурской области Василий Орлов сообщал, что на борту самолета находились 43 пассажира, включая пятерых детей, а также шесть членов экипажа.

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    24 июля 2025, 04:03 • Новости дня
    Путин подписал закон о льготах при дарении жилья родственникам
    Путин подписал закон о льготах при дарении жилья родственникам
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    При дарении недвижимости между близкими родственниками государственная пошлина на нотариальное оформление снижена наполовину, что упростит оформление договоров, сказано в подписанном президентом России Владимиром Путиным законе.

    Согласно изменениям в статьях 333.36 и 333.38 налогового кодекса, при нотариальном удостоверении договоров дарения недвижимости близкие родственники могут рассчитывать на скидку в 50%.

    «Физические лица, признаваемые членами семьи или близкими родственниками, в соответствии с Семейным кодексом РФ (супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновленными, дедушками, бабушками и внуками, полнородными  (имеющими общих отца или мать) и неполнородными братьями и сестрами – на 50% за удостоверение договоров дарения недвижимого имущества между указанными лицами», – сказано в тексте указа, представленном на официальном интернет-портале правовой информации.

    Закон также освобождает родителей и законных представителей детей-инвалидов и инвалидов с детства от уплаты госпошлины при подаче заявлений в суд об ограничении дееспособности гражданина или признании его недееспособным, а также о лишении или ограничении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами.

    Ранее размер госпошлины составлял три тысячи рублей. Новые правила распространяются на заявления, поданные в отношении инвалидов и их представителей.

    Закон принят Госдумой 10 июля, его инициировали депутат Сардана Авксентьева от партии «Новые люди» и Курултай Башкирии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин подписал закон, освобождающий участников спецоперации на Украине и их семьи от уплаты государственной пошлины при обращении в суд по ряду гражданских дел.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    23 июля 2025, 18:36 • Новости дня
    Самолет упал и взорвался на шоссе в Италии
    Самолет упал и взорвался на шоссе в Италии
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгения Караваева

    В результате авиакатастрофы в итальянском Брешиа оба находившихся на борту человека погибли, машины на трассе повреждений не получили.

    Сверхлегкий самолет с двумя пассажирами потерпел крушение на шоссе в итальянском городе Брешиа, передает «Лента.ру».

    На борту воздушного судна находились адвокат из Милана Серджио Равалья и его партнерша Анна Мария Де Стефано. Оба вылетели из Пьяченцы во второй половине дня 22 июля и разбились на участке шоссе Корда Молле.

    Камеры наружного наблюдения зафиксировали момент падения: самолет рухнул на оживленную дорогу и тут же вспыхнул.

    Автомобили, которые в этот момент ехали по шоссе, не получили повреждений, их пассажиры не пострадали.

    Причины катастрофы пока неизвестны, местные власти начали расследование инцидента.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Казани легкий самолет упал на жилой дом в садовом товариществе. А в Бангладеш учебный самолет упал на территорию колледжа, в результате происшествия пострадали около 20 человек.

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    24 июля 2025, 09:49 • Новости дня
    Обнаружено место крушения Ан-24 с десятками пассажиров в Амурской области
    Обнаружено место крушения Ан-24 с десятками пассажиров в Амурской области
    @ Владислав Титов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Найдено место, где, предположительно, упал пассажирский самолет Ан-24 с десятками людей на борту, сообщили в МЧС.

    Вертолет Ми-8 Росавиации обнаружил горящий фюзеляж воздушного судна, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    На место происшествия следуют спасатели.

    Напомним, в четверг утром самолет Ан-24 с более чем 40 людьми на борту не вышел на связь в контрольном пункте. Прокуратура сообщала, что борт пропал при заходе на второй круг во время посадки.

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    24 июля 2025, 15:48 • Новости дня
    В Амурской области объявили трехдневный траур после катастрофы Ан-24

    Tекст: Евгения Караваева

    В связи с трагедией, в результате которой погибли 48 человек при крушении Ан-24 в Тындинском округе, объявлен траур 25, 26 и 27 июля на всей территории региона.

    Самолет разбился при заходе на посадку, все находившиеся на борту 48 человек погибли, выживших нет, сообщил губернатор Амурской области Василий Орлов в Telegram.

    В регионе будут приспущены государственные флаги с 25 по 27 июля. Власти выразили соболезнования родным и близким погибших, отметив, что вся область скорбит вместе с семьями жертв трагедии.

    Спасатели прибыли к месту происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, жительница Амурской области спаслась, отказавшись от полета на разбившемся Ан-24 авиакомпании «Ангара». В регионе ввели режим чрезвычайной ситуации.

    Напомним, упавший в Приамурье Ан-24 пережил до этого четыре инцидента.

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    23 июля 2025, 18:12 • Новости дня
    Путин подписал закон о применении принудительных работ как уголовного наказания

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин одобрил поправки, позволяющие назначать принудительные работы без лишения свободы, включая изменения по ряду экономических преступлений и условиям их применения.

    Документ, подписанный Владимиром Путиным, опубликован на сайте официального опубликования правовых актов, передает РИА «Новости».

    Закон предусматривает, что суды теперь могут назначать принудительные работы как самостоятельное наказание, а не только в качестве замены лишения свободы. Это возможно при первичном осуждении за преступления небольшой и средней тяжести, а также за тяжкие преступления, максимальный срок составляет пять лет. Осужденные будут работать в исправительных центрах, с заработка будет удерживаться от 5 до 20% в доход государства.

    Согласно тексту закона, принудительные работы не назначаются несовершеннолетним, инвалидам первой и второй группы, беременным женщинам, предпенсионерам, военнослужащим, а также мужчинам – единственным родителям детей до трех лет. В случае злостного уклонения или нарушений режимов содержания принудительные работы могут быть заменены на лишение свободы, а при уклонении до начала отбывания наказания – суд может сразу назначить лишение свободы.

    Закон также корректирует статьи УК РФ, позволяя назначать принудительные работы вместо лишения свободы или штрафа за такие преступления, как неуплата алиментов, незаконная банковская деятельность, незаконная охота, злоупотребления в сфере госконтрактов, коммерческий подкуп и другие экономические преступления. В частности, по статье о коммерческом подкупе максимальный срок лишения свободы увеличен с трех до четырех лет, а принудительные работы могут назначаться на тот же срок. Изменены размеры штрафов и условия дополнительных ограничений по ряду статей.

    Закон направлен на гуманизацию уголовной политики и увеличение доли наказаний, не связанных с изоляцией от общества.


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    24 июля 2025, 11:53 • Новости дня
    Упавший в Приамурье Ан-24 пережил до этого четыре инцидента

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Самолет Ан-24, потерпевший крушение в Приамурье, зафиксирован в четырех авиационных инцидентах с 2018 года, такие данные привели в Росавиации.

    В 2018 году этот Ан-24 выкатился за пределы рулежной дорожки в Иркутской области, борт задел мачту освещения и повредил левое крыло, передает ТАСС.

    В апреле 2022 года на рейсе Иркутск – Бодайбо сработала система предупреждения опасного сближения с другим самолетом. В мае того же года при выполнении рейса Чита – Чара произошел отказ генератора, после чего экипаж вернулся в аэропорт вылета.

    В марте 2025 года на маршруте Иркутск – Киренск экипаж был вынужден вернуть самолет на место стоянки из-за отказа одного комплекта радиостанции.

    Между тем источник в оперативных службах, уточнил, что обломки Ан-24 разбросаны на большой площади в Амурской области. Они находятся в горно-лесистой местности, что затрудняет к ним доступ.

    Ранее премьер Михаил Мишустин организовал правительственную комиссию, которая займется координацией ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 в Приамурье.

    Следственный комитет начал проверку авиаперевозчика «Ангара» после падения самолета. Губернатор Приамурья Василий Орлов сообщал, что на борту находились 43 пассажира, а также шесть членов экипажа.

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    23 июля 2025, 17:52 • Новости дня
    Путин подписал закон о повышении пособий беременным студенткам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пособия для беременных студенток и аспиранток будут увеличены до уровня регионального прожиточного минимума с 1 сентября. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

    Это нововведение распространяется на девушек, обучающихся на очной форме в университетах, организациях дополнительного профессионального образования, а также в научных организациях, передает ТАСС.

    Напомним, 8 июля в России приняли закон, согласно которому пособие по беременности и родам студенткам станет равным прожиточному минимуму региона с сентября 2025 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Орловской области беременным школьницам назначили единовременную выплату в 100 тыс. рублей. А в Общественной палате призвали прекратить практику денежных выплат беременным школьницам, считая это неэффективной мерой.

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    24 июля 2025, 17:02 • Новости дня
    Путин дал разрешение на подъем флага на атомоходе «Князь Пожарский»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии подъема флага на атомном ракетном подводном крейсере стратегического назначения «Князь Пожарский».

    Церемония состоялась в Северодвинске на территории предприятия «Севмаш». Путин в своем вступительном слове выслушал доклады, после чего дал разрешение на подъем флага, произнеся: «Разрешаю!», передает ТАСС.

    На церемонии также присутствовали губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, помощник президента Алексей Дюмин, глава Морской коллегии Николай Патрушев, главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев и первый вице-премьер Денис Мантуров.

    Подводный крейсер «Князь Пожарский» стал восьмым атомным кораблем проекта 955А «Борей/Борей-А». Лодка несет 16 межконтинентальных баллистических ракет «Булава» с разделяющимися головными частями. Корабль спущен на воду в феврале 2024 года и стал 142-й атомной подлодкой, построенной на «Севмаше».

    Ранее сообщалось, что на атомном крейсере «Адмирал Нахимов» по проекту 11442М состоялся физический запуск ядерного реактора, что свидетельствует о готовности установки к работе на максимальной мощности.

    В декабре прошлого года глава Общероссийского движения поддержки флота (ДПФ) Владимир Мальцев заявил, что атомный ракетный подводный крейсер «Князь Пожарский», построенный на заводе Севмаш, планируют передать Военно-морскому флоту России в июне 2025 года.

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    24 июля 2025, 17:18 • Новости дня
    Объявлено о выплатах семьям погибших пассажиров Ан-24

    Объявлено о выплатах по 1 млн рублей семьям погибших пассажиров Ан-24

    Tекст: Евгения Караваева

    Власти Хабаровского края приняли решение о выплате компенсаций семьям жителей, погибших при крушении самолета Ан-24, а также об оплате проезда их родственникам к месту трагедии.

    Семьям погибших при крушении самолета Ан-24 выплатят по 1 млн рублей, сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин в Telegram.

    Родственникам погибших также оплатят поездку к месту трагедии в Амурской области. Демешин отметил, что всем прибывшим окажут необходимое содействие.

    Для оказания помощи открыта горячая линия в министерстве социальной защиты края. Жители могут получить консультацию по телефонам: 8(4212)23-23-23 или +7(962)679-97-79.

    Напомним, в Амурской области ввели режим ЧС после крушения Ан-24. В связи с трагедией, в результате которой погибли 48 человек, объявлен траур 25, 26 и 27 июля на всей территории региона.

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    23 июля 2025, 19:07 • Новости дня
    Володин доложил Путину о результатах весенней сессии Госдумы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в среду встретился с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным, сообщил Кремль.

    В ходе беседы Володин проинформировал главу государства об итогах весенней сессии нижней палаты парламента и подчеркнул, что на рассмотрении депутатов находится 1125 законопроектов, сообщает Telegram-канал Кремля.

    «Это значит, что задел на осеннюю сессию большой, значимый. Уверен, что работа будет продолжаться так же интенсивно и с таким же качеством», – отметил Володин.

    Путин поблагодарил депутатов за работу.

    Ранее Володин сообщил, что Госдума выполнила послание президента Федеральному собранию на 100%.

    В среду Кремль анонсировал встречу президента России Владимира Путина с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

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    24 июля 2025, 14:58 • Новости дня
    Авиаспасатель сообщил о сложных погодных условиях при крушении Ан-24

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» совершал посадку в тяжелых метеоусловиях с густой облачностью и в гористой местности, рассказал начальник координационного центра поиска и спасания Сибирского авиационного поисково-спасательного центра Виктор Дрегер.

    «Погода там была сложная в принципе. 10-балльная облачность. Нижний край [облачности] 210 метров, но не сплошная, а с разрывами», – сказал Дрегер, передает ТАСС.

    Он добавил, что высота гор вокруг аэродрома от 900 до 1100 метров.

    Между тем гендиректор СибНИА имени Чаплыгина Владимир Барсук заявил, что гористая местность создавала дополнительные трудности для экипажа. По его словам, все самолеты обязаны соблюдать установленные минимальные погодные параметры для посадки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спасатели сообщили, что движение наземной группировки МЧС к месту падения Ан-24 осложнено гористой местностью и отсутствием дорог, приходится использовать тяжелую технику. В результате авиакатастрофы никто не выжил.

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    24 июля 2025, 11:35 • Новости дня
    Мишустин создал комиссию по ликвидации последствий крушения Ан-24

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Премьер Михаил Мишустин организовал правительственную комиссию, которая займется координацией ликвидации последствий крушения самолета Ан-24 в Приамурье, сообщили в правительстве России.

    Возглавил комиссию министр транспорта Андрей Никитин, сообщается в Telegram-канале российского руководства.

    В состав вошли глава Росавиации Дмитрий Ядров, руководитель Ространснадзора Виктор Гулин, первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова, заместитель главы МЧС Виктор Яцуценко, заместитель главы Минздрава Андрей Плутницкий, губернатор Амурской области Василий Орлов, а также представители Минвостокразвития, Минтруда, МВД, Роструда.

    По поручению Мишустина Никитин и Ядров в ближайшее время вылетят к месту катастрофы. На месте происшествия работают все экстренные службы. Родственникам погибших окажут необходимую помощь и выплатят компенсации.

    Организована горячая линия МЧС России по номеру 8 (4162) 53-99-99.

    Росавиация проанализирует вопрос по доставке родственников пассажиров потерпевшего крушение авиарейса регулярными рейсами российских авиакомпаний.

    Напомним, в четверг было найдено место возможного падения пассажирского самолета Ан-24. На борту самолета, по словам губернатора Приамурья Василия Орлова, находились 43 пассажира, включая пятерых детей, а также шесть членов экипажа.

    СК начал проверку авиаперевозчика «Ангара».

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    24 июля 2025, 10:35 • Новости дня
    Путин поздравил синхронистов Мальцева и Гурбанбердиеву с триумфом в Сингапуре

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин поздравил дуэт Александра Мальцева и Майу Гурбанбердиеву с победой на чемпионате мира по водным видам спорта 2025 в Сингапуре в соревнованиях по синхронному плаванию.

    Президент России Владимир Путин поздравил Александра Мальцева и Майю Гурбанбердиеву с завоеванием золотой медали на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре, передает ТАСС.

    Путин отметил: «Поздравляю вас с заслуженной победой. На чемпионате мира по водным видам спорта ваш дуэт выступил блестяще. Продемонстрировал судейской коллегии и зрителям высочайший класс мастерства, исключительную технику и артистизм и по праву стал лучшим в этом виде соревнований». Также президент пожелал спортсменам новых успехов и всего самого доброго.

    Дуэт набрал 233,2100 балла. Для Мальцева эта золотая медаль стала уже третьей на данном чемпионате мира – он ранее победил в технической и произвольной программах в индивидуальных соревнованиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева одержали победу в микст-дуэтах на чемпионате мира. Мальцев завоевал второе золото на чемпионате мира. Александр Мальцев принес российским спортсменам первую медаль на чемпионате мира по водным видам спорта, выиграв золото в сольной технической программе с результатом 251,7133 балла.

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    24 июля 2025, 11:15 • Новости дня
    Источник: Ан-24 был исправен перед вылетом

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Перед вылетом из Благовещенска в Тынду потерпевший крушение самолет Ан-24 прошел проверки, неисправностей не выявили, сообщил источник в оперативных службах.

    Самолет проверяли технические службы, также его должен был проверить экипаж, сказал собеседник ТАСС.

    Полет из Хабаровска в Благовещенск прошел штатно, в ходе следующего рейса в Тынду экипаж не сообщал о технических неполадках.

    Между тем Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расследование обстоятельств крушения Ан-24, создана специальная комиссия, которая уже приступила к работе на месте происшествия.

    В пресс-службе МЧС сообщили, что к поискам самолета привлечены более 50 человек и 10 единиц техники. Спасатели продолжают движение к месту крушения в труднодоступной местности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спасатели обнаружили место возможного падения пассажирского самолета Ан-24. На борту самолета, по данным главы Амурской области Василия Орлова, находились 43 пассажира, включая пятерых детей, а также шесть членов экипажа.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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