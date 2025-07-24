Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.3 комментария
Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении Ан-24
Во время совещания по вопросам развития подводного Военно-морского флота президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших при крушении гражданского самолета в Амурской области.
«Сегодня в Амурской области произошло крушение гражданского воздушного судна, десятки человек погибли. Я хочу выразить слова искреннего сочувствия и соболезнования родным и близким, всем семьям погибших в этой авиакатастрофе», – сказал глава государства, передает ТАСС.
Перед этим Путин объявил минуту молчания по погибшим в авиакатастрофе, сообщил Кремль в Telegram-канале.
Напомним, в Амурской области ввели режим ЧС после крушения Ан-24. В связи с трагедией, в результате которой погибли 48 человек, в регионе объявлен трехдневный траур.
Власти Хабаровского края приняли решение о выплате компенсаций семьям жителей, погибших при крушении самолета Ан-24, а также об оплате проезда их родственникам к месту трагедии.