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    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский сносит остатки демократической «крыши»

    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко и мэр Киева Виталий Кличко.

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем художнику нужны демоны

    Главный конфликт в нашей жизни происходит не между хорошим и лучшим, а между добром и злом, поэтому художнику приходится показывать и зло, причем со всеми его атрибутами и символикой.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Пятьдесят дней, которые разочаруют мир

    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

    8 комментариев
    26 июля 2025, 07:18 • Новости дня

    В Раде указали на изменение позиции ЕС по вопросу членства Украины

    Tекст: Антон Антонов

    Страны Евросоюза, которые прежде готовы были на «экстраординарные» меры для вступления Украины в ЕС, изменили свою позицию из-за попытки Владимира Зеленского лишить независимости Национальное антикоррупционное бюро, заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

    Железняк отметил, что западные страны уже намекнули на прекращение внешнего финансирования, если ситуация с антикоррупционными структурами не изменится. Он подчеркнул, что Киев и так не выполнял часть требований МВФ и ЕС. «Ситуация приближалась к критической, а так это катастрофа», – приводит его слова ТАСС.

    По словам депутата, отсутствие независимости НАБУ может привести к тому, что Украина не сможет получить дополнительные средства, а страна уже в ближайший месяц должна подготовить проект бюджета на следующий год. Железняк подчеркнул, что без внешних вливаний Украине будет крайне сложно.

    Он также затронул вопрос евроинтеграции, отметив, что в Евросоюзе исчезли сторонники обхода венгерской блокировки начала переговоров о вступлении Украины в ЕС. Железняк пояснил, что после принятия закона у европейских партнеров нет аргументов поддерживать Киев, что значительно замедлило или остановило процесс евроинтеграции.

    «Достаточно радикальные идеи наших сторонников в Евросоюзе относительно обхода Венгрии, а для них это было экстраординарным шагом, исчезли», – сказал Железняк.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине прошли протесты против закона о сокращении полномочий антикоррупционных органов. Украинские СМИ отметили, что Зеленский в итоге «сдал назад» при внесении инициативы по реформе НАБУ.

    На ваш взгляд
    Что заставило Зеленского «сдать назад» в скандале с урезанием полномочий антикоррупционных ведомств на Украине?



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    25 июля 2025, 19:18 • Новости дня
    Россия запросила заседание СБ ООН из-за попытки срыва стамбульских переговоров
    Россия запросила заседание СБ ООН из-за попытки срыва стамбульских переговоров
    @ Александр Рюмин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия запросила проведение 31 июля заседания Совета Безопасности ООН по вопросу о попытках срыва российско-украинских переговоров в Стамбуле.

    Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза, передает ТАСС. «Мы давно и последовательно предлагали решить украинский кризис через дипломатию. Но вас (Запад) это не устраивает, пока вы готовы воевать с Россией и дальше руками украинцев. И то, что их становится все меньше, вас абсолютно не волнует», – заявил Полянский, обращаясь к представителям западных стран.

    По его словам, на предстоящем заседании Россия предлагает сосредоточиться на анализе действий, препятствующих поиску дипломатического решения конфликта, в том числе попыток сорвать прямые переговоры между Россией и Украиной в Стамбуле.

    Накануне в Стамбуле прошел третий раунд переговоров между делегациями России и Украины. Встреча длилась около 40 минут. Москва и Киев договорились обменять по не менее чем 1,2 тыс. военнопленных с каждой стороны.

    США выразили поддержку прямым переговорам России и Украины.

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    25 июля 2025, 12:15 • Новости дня
    ВС России за неделю уничтожили на Украине четыре пусковые установки ЗРК Patriot
    ВС России за неделю уничтожили на Украине четыре пусковые установки ЗРК Patriot
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшую неделю уничтожены четыре пусковые установки американского ЗРК Patriot и многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, сообщили в Минобороны.

    С 19 по 25 июля ВС России нанесли десять групповых ударов, в том числе три высокоточным оружием воздушного, наземного, морского базирования, аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» и ударными беспилотниками. В результате были поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, инфраструктура военных аэродромов, места сборки и хранения ударных БПЛА, склады горючего, ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Кроме того, удары наносились по территориальным центрам комплектования ВСУ, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников, отчитались в Минобороны.

    Накануне ВС России нанесли поражение цехам сборки и хранения беспилотников ВСУ. ВС России также поразили групповым ударом энергообъекты на Украине.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    25 июля 2025, 14:54 • Новости дня
    Зеленский запер послов G7 в комнате без связи на время принятия закона о НАБУ

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что во время подписания закона, лишающего НАБУ и САП независимости, дипломатов G7 на Украине на два часа изолировали в комнате без связи.

    Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) выразил возмущение действиями Владимира Зеленского, который, по его словам, запер прибывших в Киев послов G7 в отдельном помещении и лишил их связи на два часа, передает РИА «Новости».

    По словам депутата, дипломаты поделились с западными журналистами, что оценили этот шаг как способ заставить их молчать и не допустить преждевременной утечки информации о подписании закона.

    Гончаренко считает, что этот поступок указывает на понимание Зеленским возможной негативной реакции западных партнеров, но он все же предпочел рискнуть поддержкой Украины ради собственных интересов.

    На ваш взгляд
    Что заставило Зеленского «сдать назад» в скандале с урезанием полномочий антикоррупционных ведомств на Украине?



    Результаты

    Ранее Владимир Зеленский подписал закон о переводе НАБУ и САП в подчинение генпрокурору.

    Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен потребовала объяснений от Владимира Зеленского по поводу изменений, лишающих независимости два антикоррупционных ведомства.

    СМИ сообщили, что Зеленский под давлением Запада решил отменить изменения в законе о НАБУ и САП.

    В Киеве и других городах Украины вспыхнули протесты, которые не утихли даже после решения Зеленского вернуть полномочия НАБУ.

    Зеленский признал, что подал в Верховную раду законопроект о восстановлении полномочий НАБУ и САП после массовых протестов.

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    25 июля 2025, 12:56 • Новости дня
    Кремль счел крайне маловероятной встречу Путина и Зеленского до конца августа
    Кремль счел крайне маловероятной встречу Путина и Зеленского до конца августа
    @ Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Возможность встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до конца августа крайне маловероятна, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков заявил, что переговоры на высшем уровне должны завершить процесс урегулирования и зафиксировать все достигнутые договоренности, передает ТАСС.

    Песков отметил: «Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней? Очевидно, что вряд ли».

    По словам представителя Кремля, позиция России изложена в проекте меморандума, который был передан украинской стороне.

    Он добавил, что в настоящее время проекты меморандумов по урегулированию конфликта диаметрально противоположны, поэтому стороны ждет большая и сложная работа.

    Ранее Зеленский заявил о продвижении в переговорах по вопросу организации встречи с Путиным.

    Песков отметил, что Киев предлагает договориться о встрече до достижения конкретных соглашений.

    Глава российской делегации Владимир Мединский подчеркнул важность предварительной проработки условий для возможной встречи лидеров.

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    25 июля 2025, 12:24 • Новости дня
    Таиланд применил против Камбоджи украинские танки «Оплот»
    Таиланд применил против Камбоджи украинские танки «Оплот»
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Королевская армия Таиланда задействовала украинские танки T-84 «Оплот» во время операции на границе с Камбоджей, что стало первым боевым применением этих машин, сообщают СМИ.

    Операция с участием танков «Оплот» проводилась на территории, прилегающей к тайско-камбоджийской границе, передает Defence Blog.

    По сообщениям местных СМИ и военных экспертов, бронетехника была направлена для поддержки наступления на позиции камбоджийских военных. Эксперты отмечают, что это первое зафиксированное применение данных танков в боевых условиях.

    Танки T-84 «Оплот» были закуплены Таиландом в 2011 году, всего по контракту было приобретено 49 единиц у украинского завода «Харьковское конструкторское бюро по машиностроению». Ранее представители тайских военных называли эти танки самыми современными образцами в арсенале страны.

    Несмотря на сообщения о боевом применении, независимого подтверждения участия техники в боях пока нет.

    Бои между Камбоджей и Таиландом распространились на 12 приграничных районов. Власти Таиланда допустили возможность полномасштабной войны с Камбоджей.

    Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о развале украинского танкостроения.

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    25 июля 2025, 12:02 • Новости дня
    Шеслер: Зеленский испугался радикализации протестов на Украине

    Политолог Шеслер: Законопроект Зеленского – это иллюзия возвращения независимости НАБУ и САП

    Шеслер: Зеленский испугался радикализации протестов на Украине
    @ Sergii Kharchenko/Zuma/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Протесты на Украине стали обретать новый характер: от защиты антикоррупционных органов активисты перешли к открытым выступлениям против руководства страны. С этим связано решение Владимира Зеленского «отыграть все назад» и якобы восстановить независимость НАБУ и САП. Однако на деле едва ли можно говорить о возвращении автономии ведомствам, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер.

    «Протесты на Украине продолжаются несколько дней подряд. Но если сначала на улицы выходила в основном проплаченная молодежь в возрасте от 17 до 20 лет, то сейчас к ним стали присоединяться люди, которые раздражены мобилизацией, ограничениями всех прав, политикой властей», – отметила политолог Лариса Шеслер.

    Так, на митинге в Киеве были замечены несколько человек в военной форме с плакатами, на которых рядом с фото Владимира Зеленского и Андрея Ермака значилась надпись «Предатели Украины», напомнила собеседница. «Протестный потенциал в стране большой. При этом вектор протестов постепенно начал смещаться с защиты антикоррупционных органов на открытые выступления против украинского руководства», – заметила аналитик.

    По ее мнению, с этим связано решение Зеленского «отыграть все назад» и якобы восстановить независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). «Он испугался не подростков с лозунгами в защиту НАБУ, а того, что к ним примкнут недовольные, и в результате возникнет радикальное крыло протеста против него», – уточнила Шеслер.

    Впрочем, на деле едва ли можно говорить о полном отказе Киева от реформы антикоррупционных служб. «Зеленский пытается лавировать. Инициированный им законопроект – это создание иллюзии возвращения автономии ведомствам. О какой независимости может идти речь, если СБУ будет проверять сотрудников НАБУ на полиграфе, фактически контролировать их?» – рассуждает политолог. Собеседница допускает, что Зеленский ведет торг с Западом, чтобы «сохранить свое лицо» и в то же время угодить европейцам и американцам.

    «Если стороны придут к соглашению, то депутатов Рады выдернут с каникул и соберут на внеочередное заседание. Проблем с этим не возникнет, ведь подавляющее большинство парламентариев – на коротком поводке. Задача остановить протесты при этом окажется не такой простой. Тем не менее если будет принято какое-то взаимоустраивающее решение, то власти смогут их купировать», – считает Шеслер.

    Ранее Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных органов, передает ТАСС. Согласно тексту инициативы, сотрудники НАБУ, имеющие доступ к гостайне, раз в полгода должны проходить полиграф, организованный СБУ. Также им будет запрещен выезд за границу на время военного положения, за исключением служебных командировок.

    Кроме того, в законопроекте отмечается, что генпрокурору запрещено давать указания детективам НАБУ. Также, согласно проекту, генпрокурор и его заместители не имеют права давать указания прокурорам САП. Подчеркивается, что работники САП подчиняются только руководителю САП, его первому заместителю и заместителю.

    По словам Зеленского, законопроект вносится «для справедливости», он даст «полноценные гарантии независимости антикоррупционных органов» и предоставит «реальные возможности не допустить российского вмешательства». Зеленский отметил, что текст инициативы обсуждался с представителями НАБУ и САП, а также с иностранными партнерами.

    Он также прокомментировал продолжающиеся третий день акции протеста. «Конечно, важно, что украинцы так достойно реагируют на все события. Украина – это люди, которые неравнодушны. Я уважаю мнение общества. Я считаю, что это абсолютно нормально реагировать, когда люди чего-то не хотят, когда людям это не нравится. Люди сказали: все должно быть по закону. Мы отреагировали», – сказал Зеленский.

    Он попытался переложить вину. По его словам, за закон об ограничении полномочий антикоррупционных ведомств ответственна якобы лишь Рада. Сам же он в момент разработки и принятия закона якобы был сосредоточен на боевых действиях. При этом соответствующий закон Зеленский одобрил спустя несколько часов после голосования в парламенте. Многие депутаты заявляли, что голосование организовали по прямому распоряжению офиса Зеленского.

    Отметим, спикер Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что новый законопроект будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании. Точная дата пока неизвестна. Украинский парламент на каникулах до 19 августа, передает РИА «Новости». Издание «Страна» отмечает, что при внесении инициативы о НАБУ и САП Зеленский значительно «сдал назад».

    «Это его тяжелейшее стратегическое, политическое поражение... Сначала подписал изменения в закон, затем сам же их отменил после давления «улицы» и Запада», – говорится в материале. По мнению аналитиков издания, если законопроект с «откатом назад» примут в ближайшее время, то это фактически будет означать постепенную утрату контроля Зеленским над вертикалью власти. «Страна» не исключила, что акции протеста продолжатся, чтобы создавать постоянное давление на Зеленского.

    Напомним, 22 июля Рада приняла закон, который ликвидирует независимость НАБУ и САП. Зеленский в тот же день подписал соответствующий документ. Согласно поправкам, обе службы будут подчинены генпрокурору. Власти объяснили данный шаг необходимостью «очистить» деятельность антикоррупционных структур от «российского влияния».

    Действия офиса Зеленского вызвали недовольство не только внутри Украины, но и на Западе. Европейские чиновники предупреждали, что закон, ограничивающий работу антикоррупционных агентств, может стоить Украине финансовой помощи и возможности вступить в ЕС.

    На ваш взгляд
    Что заставило Зеленского «сдать назад» в скандале с урезанием полномочий антикоррупционных ведомств на Украине?



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    25 июля 2025, 12:39 • Новости дня
    Зеленский запросил у Запада 65 млрд долларов на покрытие дефицита бюджета Украины
    Зеленский запросил у Запада 65 млрд долларов на покрытие дефицита бюджета Украины
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский обратился к западным странам с просьбой выделить 65 млрд долларов на покрытие дефицита бюджета и производство вооружений.

    Владимир Зеленский обратился к странам Запада с просьбой о выделении 65 млрд долларов для покрытия дефицита бюджета Украины и производства вооружений, передает ТАСС.

    По его словам, 40 млрд долларов необходимы для покрытия бюджетного дефицита, еще 25 млрд долларов требуются на изготовление ракет, дронов и средств радиоэлектронной борьбы.

    Он также сообщил, что ищет у Запада дополнительные средства для выплат военным ВСУ. Зеленский отметил, что ранее европейские партнеры отказывались выделять средства на зарплаты военных, ограничиваясь финансированием поставок оружия, однако по его мнению, украинские военные сами являются «оружием», которое защищает всех.

    Ранее власти Украины неоднократно признавали, что самостоятельно способны покрывать только военные расходы, а остальные сферы нуждаются в зарубежной поддержке. При этом большая часть необходимых средств поступает Киеву от западных стран в виде кредитов, а не грантов.

    Ранее Владимир Зеленский призвал западных партнеров выделять 0,25% своего ВВП на помощь Киеву в наращивании производства оружия.

    Зеленский просил у западноевропейских партнеров ежегодно направлять 40 млрд долларов на поддержку Украины.

    Washington Post сообщила о риске краха экономики Украины даже при сохранении западной поддержки.

    Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что у Киева есть средства только на теракты.

    На ваш взгляд
    Что заставило Зеленского «сдать назад» в скандале с урезанием полномочий антикоррупционных ведомств на Украине?



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    25 июля 2025, 15:35 • Новости дня
    Военкор Гавриш рассказал о начале боев в Красноармейске

    Военкор Гавриш сообщил о боях в городской застройке Красноармейска

    Военкор Гавриш рассказал о начале боев в Красноармейске
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные вошли в Красноармейск (Покровск), где уже начались ожесточенные бои в городской застройке, сообщил военкор Алексей Гавриш в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».

    Российские войска продолжают активное наступление на Красноармейск (Покровск) в ДНР, сообщил военкор Алексей Гавриш в эфире программы «60 минут», передает «Россия 1». По его словам, бойцы ВС России уже ведут бои в городской застройке, штурм города не прекращается ни на минуту.

    Гавриш сообщил, что российские военные закрепились в центре села Зверево и, продвигаясь через поселок Леонтовичи, смогли пройти узкой полосой до застроек самого Красноармейска.

    Военкор отметил, что у ВСУ наблюдается катастрофическая нехватка пехоты, украинские силы в основном сдерживают наступление российской армии с помощью беспилотников. Гавриш предположил, что Красноармейск будет освобождаться по секторам: город «будет нарезаться на «пирог» и секторами будет освобождаться».

    Также он сообщил, что бои идут не только в самом городе, но и в его окрестностях – в районах населенных пунктов Чунишино, Удачное и Мирноград.

    Ранее сообщалось, что на окраинах Красноармейска в ДНР начались ожесточенные бои. Глава ДНР Денис Пушилин ранее рассказал о подготовке ВСУ к уличным боям в Красноармейске.

    Подполье сообщило о массовом отказе бойцов ВСУ отправляться под Красноармейск.

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    25 июля 2025, 18:07 • Новости дня
    Белоусов сообщил о продвижении ВС России на Октябрьском направлении

    Белоусов заявил о продвижении 5-й мотострелковой бригады ВС РФ

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные продолжают наступательные действия на Октябрьском направлении, добившись улучшения позиций, как отметил глава Минобороны РФ.

    Министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщил, что военнослужащие 5-й отдельной мотострелковой бригады Вооруженных сил России уверенно продвигаются вперед на Октябрьском направлении, передает ТАСС.

    Белоусов подчеркнул, что «воины-гвардейцы уверенно продвигаются вперед на Октябрьском направлении, улучшают положение российских войск, являются примером мужества и стойкости при выполнении поставленных боевых задач».

    Выступая перед бойцами, министр особо отметил их вклад в освобождение населенного пункта Новоэкономическое в ДНР и поблагодарил военных за проявленное мужество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» освободили Варачино в Сумской области. Беспилотники «Герань-2» нанесли удар по складам 117-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Золотой Колодезь на Октябрьском направлении. Саратовский аэропорт Гагарин ввел временные ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов.

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    25 июля 2025, 14:21 • Новости дня
    The Spectator: Зеленский не сможет отмыться за позорный закон
    The Spectator: Зеленский не сможет отмыться за позорный закон
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подписание закона, лишающего антикоррупционные органы на Украине независимости, нанесло непоправимый урон репутации Владимира Зеленского как в стране, так и за ее пределами, пишет The Spectator.

    Как пишет The Spectator, Зеленский впервые столкнулся с массовыми протестами под своими окнами, вызванными подписанием закона, лишающего антикоррупционные органы независимости. Против инициативы выступили не только граждане, но и западные союзники, включая президента Франции Эммануэля Макрон и главу Евросовета Антониу Кошту.

    На третий день протестов Зеленский представил контрзакон, чтобы отменить принятый ранее акт. Парламентарии должны вернуться с четырехнедельных каникул для голосования. «Важно, чтобы мы сохранили единство. Важно, чтобы мы уважали позицию всех украинцев», – заявил глава киевского режима.

    В результате Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) продолжат расследовать дела против политиков. Однако отмечается, что скандал нанес непоправимый урон репутации Зеленского как внутри страны, так и за ее пределами.

    По данным издания, лично к Зеленскому доказательств коррупции нет, однако фигурантами расследований НАБУ являются его ближайшие соратники и ряд депутатов, поддержавших инициированный закон. Среди них – глава Антимонопольного комитета Павел Кириленко и вице-премьер Алексей Чернышов. Оба отвергают обвинения.

    Издание отмечает, что даже после отмены скандального закона «пятно» на репутации Зеленского останется неизгладимым.

    На ваш взгляд
    Что заставило Зеленского «сдать назад» в скандале с урезанием полномочий антикоррупционных ведомств на Украине?



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    Ранее в Киеве на акции протеста мужчины в балаклавах сожгли портреты украинского лидера Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака.

    СМИ сообщили, что Владимир Зеленский под давлением Запада отменил изменения в законе о НАБУ и САП. Зеленский признал, что подал в Верховную раду законопроект о восстановлении полномочий НАБУ и САП после массовых протестов в Киеве и других городах Украины.

    Комментарии (8)
    26 июля 2025, 03:54 • Новости дня
    Взрывы прогремели на Украине
    Взрывы прогремели на Украине
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Харькове прозвучала серия из десяти взрывов, также взрывы произошли в Днепропетровской и Сумской областях Украины, сообщают украинские СМИ.

    Несколько взрывов произошли в Киевском районе Харькова, передает ТАСС.

    Новые взрывы прозвучали в Днепре (Днепропетровске). Кроме того, взрывы произошли в городе Шостка Сумской области.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что в Днепре и Каменском (Днепропетровске и Днепродзержинске) зафиксированы «мощные взрывы и пожары». В частности, горит здание ТЦ, которое использовалось для изготовления беспилотников.

    Напомним, украинские СМИ уже сообщали о взрывах в Харькове и Днепропетровске.

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    25 июля 2025, 21:56 • Новости дня
    FT: Депутаты Зеленского испугались голосования по отмене закона о НАБУ
    FT: Депутаты Зеленского испугались голосования по отмене закона о НАБУ
    @ Vadym Sarakhan/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Десятки депутатов из партии Владимира Зеленского «Слуга народа» опасаются голосовать по законопроекту о Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП), пишет Financial Times (FT).

    По данным FT, опасения связаны с риском проверок со стороны этих ведомств, поскольку ранее депутаты поддержали отмену их независимости, что вызвало масштабные протесты на Украине, передает РИА «Новости».

    Издание сообщило, что около 70 депутатов правящей партии выразили тревогу по поводу нового законопроекта. «Появился страх возмездия», – говорится в материале.

    Некоторые народные избранники даже рассматривают возможность сдать мандаты, чтобы не участвовать в голосовании по инициативам, связанным с антикоррупционными органами. Издание уточняет, что спикер парламента Руслан Стефанчук назначил рассмотрение законопроекта на 31 июля, однако из-за опасений среди депутатов заседание может быть перенесено или отложено.

    По словам одного из депутатов, несмотря на атмосферу страха, шансы на принятие нового закона достаточно высоки, поскольку для этого достаточно 226 голосов.

    На ваш взгляд
    Что заставило Зеленского «сдать назад» в скандале с урезанием полномочий антикоррупционных ведомств на Украине?



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    Издание The Spectator писало, что подписание закона, лишающего антикоррупционные органы на Украине независимости, нанесло непоправимый урон репутации Владимира Зеленского как в стране, так и за ее пределами.

    Сообщалось, что Зеленский под давлением Запада отменил изменения в законе о НАБУ и САП. Он признал, что подал в Верховную раду законопроект о восстановлении полномочий НАБУ и САП после массовых протестов в Киеве и других городах Украины.

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    25 июля 2025, 11:33 • Новости дня
    Зеленский предложил восстановить полномочия НАБУ после протестов в Киеве
    Зеленский предложил восстановить полномочия НАБУ после протестов в Киеве
    @ SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский признал, что подал в Верховную раду законопроект о восстановлении полномочий НАБУ и САП после массовых протестов в Киеве и других городах Украины.

    Владимир Зеленский признал, что внес в Верховную раду законопроект о так называемом усилении полномочий антикоррупционных ведомств под давлением массовых протестов, которые прошли после подписания закона о сокращении полномочий НАБУ и САП, передает ТАСС.

    По его словам, «он уважает мнение общества» и считает «нормальным» реагировать, «когда люди чего-то не хотят, когда людям это не нравится».

    Зеленский уточнил, что, возможно, должен был обсудить вопрос ограничения полномочий антикоррупционных органов с обществом до принятия решения, и выразил надежду на скорое принятие внесенного им законопроекта парламентом.

    Новый документ фактически отменяет положения прошлой инициативы, предусматривает, что проверки сотрудников НАБУ и САП на полиграфе будут проводить сами антикоррупционные ведомства, а не СБУ, и предусматривает согласование методологии с СБУ.

    На ваш взгляд
    Что заставило Зеленского «сдать назад» в скандале с урезанием полномочий антикоррупционных ведомств на Украине?



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    Однако депутат Верховной рады Ирина Геращенко указала, что законопроект Зеленского был внесен с нарушением регламента, так как в парламенте уже зарегистрирован аналогичный проект от депутата Ярослава Юрчишина, под которым подписались 48 народных избранников. По словам Геращенко, инициатива президента должна была быть альтернативной, а не отдельной, и потребовала публичного разъяснения причин такого решения.

    Ранее в Киеве на акции протеста мужчины в балаклавах сожгли портреты украинского лидера Владимира Зеленского и главы его офиса Андрея Ермака.

    СМИ сообщили, что Владимир Зеленский под давлением Запада отменил изменения в законе о НАБУ и САП.

    Новый документ предусматривает дополнительные проверки детективов НАБУ с помощью полиграфа по методике СБУ в течение полугода после вступления закона в силу.

    На Украине раскрыли план «свержения» Зеленского, который включает отмену антикоррупционных реформ и отставку Ермака.

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    25 июля 2025, 18:15 • Новости дня
    Депутат Рады рассказала о новых уголовных делах против Кличко и Порошенко
    Депутат Рады рассказала о новых уголовных делах против Кличко и Порошенко
    @ REUTERS/Viktor Gurniak

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский депутат заявила о намерениях властей привлечь Виталия Кличко и Петра Порошенко (признан экстремистом в России) к уголовной ответственности.

    По информации, которую передает ТАСС, депутат Верховной рады Анна Скороход заявила о подготовке уголовного дела в отношении мэра Киева Виталия Кличко. По ее словам, аналогичное дело готовится и против бывшего президента Украины Петра Порошенко, против которого ранее уже были введены санкции указом Владимира Зеленского.

    «Против Порошенко готовят обвинения, я думаю, что Руслан Кравченко их подпишет. Против Кличко готовят обвинения, думаю, что Руслан Кравченко их подпишет», – сказала Скороход в интервью украинскому политологу Руслану Бизяеву.

    Между Кличко и украинскими властями, в частности президентом и его командой, в последние годы отмечались регулярные политические конфликты. Кличко неоднократно обвинял руководство страны в попытках централизации власти, давлении на оппозицию и инициировании уголовных дел по надуманным причинам.

    На фоне подписания президентом закона о ликвидации независимости Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Киеве и других городах прошли митинги. Кличко принял участие в протестах, которые 22 июля собрали около двух тысяч человек в столице.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве второй день подряд проходят протесты против закона, ликвидирующего независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП).

    Процесс принятия этого закона Верховной радой и его подписание Владимиром Зеленским заняли менее суток. Митинги против действий киевских властей начались довольно быстро, а Офис Зеленского не смог предпринять меры против протестующих.

    Мэр Киева Виталий Кличко приходил к месту протестов выступающих против закона. В интервью немецкому каналу NTV Кличко критиковал Владимира Зеленского за отсутствие контактов с местными властями.

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    25 июля 2025, 10:39 • Новости дня
    Орбан заявил о проигрыше Украины в конфликте

    Орбан заявил об отсутствии шансов у Украины победить Россию

    Орбан заявил о проигрыше Украины в конфликте
    @ Markus Schreiber/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил, что год назад условия для прекращения огня на Украине были значительно благоприятнее для Киева, чем сейчас.

    Время по-прежнему не на стороне Украины, которая продолжает проигрывать в конфликте с Россией, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth, передает ТАСС.

    Он напомнил, что в июле 2024 года посетил Киев и предложил Владимиру Зеленскому посредничество в вопросе мирного урегулирования конфликта.

    Орбан подчеркнул, что еще год назад существовали гораздо более благоприятные условия для прекращения огня, однако сейчас, по его словам, Украине труднее достичь мира с Россией.

    Он также рассказывал, что пытался убедить Зеленского, что эта война проиграна или будет проиграна в считанные секунды, «поскольку никто никогда не побеждал ядерную сверхдержаву». По его словам, Киев отказался от его предложения открыться для достижения мира.

    Орбан отметил, что за происходящее «высокую цену заплатили не мы, венгры, а украинцы». Он подчеркнул, что Венгрия предприняла все возможное и отметил: «В конце концов, каждый сам кузнец своего счастья».

    В рамках июльской миссии в прошлом году Орбан встретился не только с Зеленским, но и с президентом России Владимиром Путиным, предложив обеим сторонам рассмотреть вариант прекращения огня и начать подготовку к переговорам. По итогам визита он сообщил, что Киев и Москва опасаются, что перемирие может быть использовано противником для перегруппировки и подготовки к новым действиям.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал условием мира на Украине личную встречу Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Орбан заявил, что Европа не понимает, где заканчиваются границы Украины.

    Он также призвал определить, что собой представляет Украина.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия и Венгрия могут объединиться для защиты соотечественников на Украине.

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