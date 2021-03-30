Стрелок из Мытищ кинул в силовиков не менее 20 гранат

Открывший стрельбу по правоохранителям в Подмосковье из своего коттеджа местный житель Владимир Барданов применил против них не менее 20 гранат, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Он время от времени вступает в перестрелку, когда видит движение спецподразделений, а также бросает гранаты. С утра он использовал уже не менее 20 гранат», – сказал собеседник ТАСС.

На данный момент бой возобновился, он не стихает уже 20 минут, сообщил источник.

До этого сообщалось, что в ходе спецоперации против устроившего стрельбу мужчины один спецназовец получил ранение.

Мужчина в подмосковном поселке Вешки в городском округе Мытищи установил баррикады и открыл огонь по сотрудникам Росгвардии. Позже стало известно, что у него в доме могут находиться ребенок и двое взрослых. Также сообщалось, что он отпустил двоих детей.

В ГСУ СК по Московской области сообщали, что мужчина на данный момент еще не задержан, он оставался в доме один.