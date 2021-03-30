Задержание открывшего стрельбу в Мытищах опровергли

Открывший стрельбу по росгвардейцам в Подмосковье подозреваемый оказал сопротивление представителям силовых структур после штурма, его пока не удалось задержать, сообщил источник.

В доме в поселке Вешки начался пожар, добавил собеседник ТАСС.

В Главном следственном управлении СК по региону подтвердили РИА «Новости», что подозреваемый пока не задержан.

Представитель ГСУ СК по региону Ольга Врадий сообщила, что по факту происшествия в подмосковном поселке возбуждено уголовое дело. «Следственными органами ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ)», – пояснила она.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что правоохранители вели розыск Владимира Барданова, который устроил стрельбу. «В его отношении велось несколько исполнительных производств, в том числе по налоговым долгам на 148 тыс. рублей», – пояснил он.

Владимир Барданов числится в официальной базе ФССП с такой суммой долга.

Собеседник отметил, что Барданов – гендиректор фирмы по оптово-розничной торговле и строительству.

Мужчина в подмосковном поселке Вешки в городском округе Мытищи установил баррикады и открыл огонь по сотрудникам Росгвардии. Позже стало известно, что у него в доме могут находиться ребенок и двое взрослых. Также сообщалось, что он отпустил двоих детей, а правоохранители после штурма его якобы задержали.