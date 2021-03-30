Начавший стрелять по силовикам в Подмосковье остался один в доме

Открывший стрельбу по росгвардейцам в подмосковной деревне Вешки мужчина остался в доме один, сообщила представитель ГСУ СК по региону Ольга Врадий.

«По предварительным данным, никто не пострадал, в настоящее время в доме мужчина находится один. Пенсионер забаррикадировался в доме. На месте работают сотрудники ФСБ, МВД и Следственного комитета», – цитирует представителя ведомства ТАСС.

Он оказал ожесточенное сопротивление правоохранительным органам, сообщил источник в правоохранительных органах. «Штурм затруднен сложной планировкой двухэтажного дома и ожесточенным сопротивлением, который оказал его хозяин. Мужчина вновь открыл стрельбу по силовикам, устроил взрыв. В доме начался пожар, поэтому задержать пока его не удается», – отметил собеседник.

Ранее в ГСУ СК по Московской области подтвердили, что подозреваемый пока не задержан.

Мужчина в подмосковном поселке Вешки в городском округе Мытищи установил баррикады и открыл огонь по сотрудникам Росгвардии. Позже стало известно, что у него в доме могут находиться ребенок и двое взрослых. Также сообщалось, что он отпустил двоих детей, а правоохранители после штурма его якобы задержали.