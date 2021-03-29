Болельщики встретили фигуристов в Москве гимном России

Участники движений PutinTeam и «Молодежка ОНФ» в ночь на понедельник встретили российских фигуристов в аэропорту Шереметьево и поздравили с победой на чемпионате мира, спев вместе с ними российский гимн.

Самолет из Стокгольма совершил посадку в столичном Шереметьево в 3.00. Заранее в зоне прилета собралась группа болельщиков, среди которых были участники команд PutinTeam и «МолодежкаОНФ». Встречать спортсменок решили обязательно с гимном и флагами, а «МолодежкаОНФ» подготовила для фигуристок еще и большой баннер «ЗнайНаших!», говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Наши чемпионки добились победы в очень непростой ситуации, когда запретили флаг родной страны. И гимн в момент триумфа они тоже услышать не смогли. Впервые в истории российские фигуристы заняли весь пьедестал чемпионата мира. Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова – ради них мы все приехали сюда сегодня, чтобы достойно встретить и поздравить с такой важной победой!» – рассказал заместитель руководителя исполкома ОНФ, член центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

Когда спортсмены вышли в холл аэропорта, болельщики встретили их гимном России, который они с фигуристами спели вместе.

«Мы все устали, долгий перелет, но эмоции от встречи невероятные! Спасибо вам большое, что так ждали нас. Нам это очень важно!» – отметила серебряный призер чемпионата мира – 2021 Елизавета Туктамышева.

К встрече фигуристов ОНФ запустил челлендж в социальных сетях. Любой, кто захочет поддержать спортсменок, может поставить на свой аватар специальную «маску» с образом фигуристки и медалями. Кроме того, в социальных сетях можно поздравить фигуристок, записав видео или текст и поставив хештег #Россия123.

«Встреча такая удивительная! Спасибо огромное за прием, такое единение! Мы все уставшие конечно, но такой теплый прием. Там зрителей недополучали, зато здесь получили с лихвой. Там не было зрителей вообще, зал был пустой, человек может 20-30», – поделился эмоциями тренер по фигурному катанию Алексей Мишин.

Также ОНФ предлагает 29 марта в 15.00 мск на любых доступных устройствах ролик с гимном России и награждением российских фигуристок. Он будет доступен на всех ресурсах ОНФ. Таким образом, каждый житель страны сможет сказать спасибо фигуристкам за победу.

Напомним, российские фигуристы заняли первое место в медальном зачете чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме, завоевав шесть медалей – три золотые, одну серебряную и две бронзовые. Чемпионами мира стали одиночница Анна Щербакова, Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду). Серебро в активе Елизаветы Туктамышевой, бронзовые награды выиграли Александра Трусова, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (парное катание).

Президент России Владимир Путин поздравил фигуристов с триумфом на ЧМ в Стокгольме, отметив высокое мастерство и недюжинный творческий потенциал спортсменов.