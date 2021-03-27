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Российские фигуристы выиграли медальный зачет ЧМ по фигурному катанию
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Российские фигуристы заняли первое место в медальном зачете чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме.
В последнем виде программы турнира – танцах на льду – золото завоевали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Это золото стало для российских спортсменов третьим на чемпионате мира 2021 года, передает ТАСС.
Кроме того, обладателями золотых медалей в соревнованиях спортивных пар стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в соревнованиях женщин – Анна Щербакова. Всего в активе российской команды шесть медалей – три золотые, одна серебряная, две бронзовые. Серебро завоевала Елизавета Туктамышева, бронзу – Александра Трусова и спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.
Второе место в медальном зачете заняла сборная США (одна золотая, одна серебряная медали), третьими стали представители Японии (одна серебряная, одна бронзовая).
В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на турнире российская сборная выступала как команда Федерации фигурного катания на коньках России (The Figure Skating Federation of Russia, FSR). В качестве музыкального сопровождения награждения вместо национального гимна звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Позднее в субботу произвольный танец представят дуэты, завершив соревновательную программу чемпионата мира.
Накануне российские фигуристки заняли весь пьедестал на ЧМ в Стокгольме. Победительницей стала Анна Щербакова, второе место заняла Елизавета Туктамышева, третье место завоевала Александра Трусова. Президент Владимир Путин поздравил Щербакову, Туктамышеву и Трусову с победой на ЧМ в соревнованиях в одиночном катании, отметив, что впервые в истории весь пьедестал почета в женском фигурном катании за Россией. Днем ранее глава государства поздравил Анастасию Мишину и Александра Галлямова с победой на ЧМ в Стокгольме в соревнованиях по парному катанию.
Всплывшие в Арктике российские подлодки стали самым популярным твитом японского канала
Видеозапись с учениями российских подводников в Арктике, всплывших из-подо льда, стала самым популярным твиттом в аккаунте японского телеканала NHK.
За несколько часов публикация собрала наибольшее число просмотров в Twitter телеканала, передает РИА «Новости».
За последние два часа эта новость собрала наибольшее число просмотров.
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Напомним, в рамках арктической экспедиции впервые в истории российского ВМФ три атомные подлодки (АПЛ), ограниченные радиусом 300 метров, одновременно всплыли из-подо льда. Министерство обороны России опубликовало кадры всплытия.
На Украине начали лечиться от коронавируса препаратом для скота
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Жители Украины начали самостоятельно лечиться от коронавируса препаратом для скота, заявила ведущий инфекционист министерства здравоохранения страны Ольга Голубовская.
По словам эксперта, некоторые жители Украины покупают ветеринарный препарат ивермектин и начинают «не просто пить, но и вводить внутримышечно», передает РИА «Новости».
«И это довольно опасно», – предупредила Голубовская в эфире телеканала «Украина 24». «Ивермектин американцы в своем протоколе позиционируют. Самое страшное, что у нас его нет, он только в ветеринарной практике», – заметила ведущий инфекционист министерства здравоохранения Украины.
Накануне министр здравоохранения Украины Максим Степанов объявил о продлении карантинных ограничений в стране до конца 2021 года. В среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом придется «закрыть всю страну».
Между тем в феврале власти Украины запретили регистрировать российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с коронавирусом на Украине.
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Блокирующий Суэцкий канал контейнеровоз сдвинули с места
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Заблокировавший Суэцкий канал контейнеровоз Ever Given удалось сдвинуть с места, сообщили СМИ со ссылкой на источники в Египте.
Судно удалось немного подвинуть после того, как с места вывезли порядка 20 тыс. тонн песка, передает ТАСС со ссылкой на израильские СМИ.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что власти Соединенных Штатов изучают, каким образом могут помочь с разблокированием движения в Суэцком канале.
В пятницу представители инженерного оператора судна сообщили, что новая попытка снять с мели застрявший в Суэцком канале контейнеровоз не увенчалась успехом. В тот же день перевозчики начали поиск альтернатив Суэцкому каналу.
Напомним, во вторник один из крупнейших в мире контейнеровозов «Эвер гивен» компании Evergreen, который шел из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел на мель в Суэцком канале. По предварительным данным, причиной инцидента стал сильный ветер. Разблокирование канала, предположительно, может занять несколько недель.
Китай решил ввести ответные санкции в отношении США и Канады
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Китай вводит санкции в отношении физических лиц и организаций США и Канады в ответ на односторонние санкции этих стран за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, говорится в заявлении МИД КНР.
«США и Канада 22 марта ввели односторонние санкции в отношении соответствующих физических лиц и организации в Синьцзяне, основываясь на слухах и дезинформации, в ответ китайская сторона приняла решение ввести санкции в отношении главы Комиссии США по международной религиозной свободе (USCIRF) Гейл Мэнчин, вице-председателя Тони Перкинса, члена канадского парламента Майкла Чонга», – приводит РИА «Новости» заявление министерства.
Напомним, Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел согласовал введение санкций в отношении Китая за систематические нарушения прав человека. Это первый санкционный пакет Брюсселя в отношении Пекина за более чем 30 лет. Пекин в ответ ввел санкции против десяти европейцев, в том числе депутатов Европарламента, а также четырех организаций. Также СМИ сообщали, что Китай ввел санкции против девяти физических и четырех юридических лиц из Британии из-за «лжи и дезинформации» о ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.
Киев применил дроны Bayraktar для отработки задач над Черным морем
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Беспилотные ударные летательные аппараты Bayraktar TB2 выполняли над Черным морем учебные задачи по маневрированию, сообщило агентство минобороны Украины.
«Беспилотные ударные летательные аппараты Bayraktar TB2 осуществили полеты с материковой части Украины к острову Тендровская коса, который находится в Черном море. Дроны отрабатывали различные учебные задачи по маневрированию», – сообщает «АрмияInform», передает РИА «Новости».
В сообщении отмечается, что на острове Тендровская коса расположен многофункциональный военно-морской полигон, где тренируются и повышают боеготовность различные подразделения военно-морских сил. Там же проходят тренировки по высадке морского десанта на необорудованное побережье, выполняются артиллерийские стрельбы по береговым целям катерными тактическими группами.
Bayraktar TB2 является разведывательно-ударным беспилотником, производящимся в Турции. В качестве вооружения применяются четыре противотанковые ракеты UMTAS с лазерным наведением, либо высокоточные авиабомбы MAM-C и MAM-L.
Ранее сообщалось, что минобороны Украины подписало соглашение с турецкими компаниями о производстве ударных беспилотников для нужд украинской армии. Главнокомандующий ВС Украины генерал-полковник Руслан Хомчак обещал, что в 2021 году Киев закупит еще пять турецких Bayraktar TB2.
Российские фигуристки заняли весь пьедестал на ЧМ в Стокгольме
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Российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей чемпионата мира в Стокгольме, второе место заняла Елизавета Туктамышева, третьей стала Александра Трусова.
По сумме двух программ Анна Щербакова набрала 233,17 балла (81,00 + 152,17). Второй стала Елизавета Туктамышева (220,46; 78,86+141,60), третьей – Александра Трусова (217,20; 64,82+152,38). Впервые в истории три россиянки заняли весь пьедестал на мировом первенстве, передает ТАСС.
В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) российская сборная выступила на турнире как команда Федерации фигурного катания на коньках России (The Figure Skating Federation of Russia, FSR). В качестве музыкального сопровождения награждения вместо национального гимна прозвучал фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.
В связи с выдающимся выступлением на чемпионате мира в Стокгольме россиянки сохранили максимальную квоту на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Для сохранения квоты сумма мест двух лучших фигуристок по итогам соревнований должна была быть равной или меньше 13. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.
Накануне президент России Владимир Путин поздравил российских фигуристов Анастасию Мишину и Александра Галлямова с победой в соревнованиях по парному катанию на чемпионате мира в Стокгольме.
Зеленского заподозрили в подготовке Украины к всенародной войне
Украинское издание «Страна.ua» после анализа новой национальной стратегии военной безопасности Украины пришло к выводу, что украинский президент Владимир Зеленский поручил гражданам готовиться к всенародной войне.
Как отмечает издание, главные акценты документа – упор на милитаризацию всего населения Украины и война в основном на своей территории. Словосочетание «движение сопротивления» встречается в документе десять раз, а «территориальная оборона» – 34 раза. Далее по тексту становится понятно, что основа стратегии – ведение всенародной войны, как партизанского типа, так и общевойсковой, передает РИА «Новости».
Накануне Зеленский утвердил национальную стратегию военной безопасности, в которой Россия названа военным противником Украины. Позже глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Россия якобы хочет уничтожить Украину. Тем временем в Раде испугались войны на Украине из-за противостояния России и США.
Напомним, 13 марта глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключил развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе. В российском внешнеполитическом ведомстве предостерегли власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в вероятности возобновления Киевом полномасштабного конфликта в Донбассе.
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В Германии указали ЕС на необходимость закупки «Спутника V»
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Журналист немецкого издания Handelsblatt Матиас Брюггман в авторской колонке назвал три причины, по которым Европейский союз должен приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
Во-первых, по мнению автора, покупка «Спутника V» разрядила бы напряженность в разладившихся отношениях России и ЕС. Во-вторых, Брюггман считает, что привиться препаратом захотят многие люди, которые доверяют российскому президенту Владимиру Путину больше, чем европейским политикам, а это, в свою очередь, ускорит формирование необходимого популяционного иммунитета, передает РИА «Новости».
«То, что Россия в научном отношении способна добиться больших успехов в медицине, доказано еще во времена Советского Союза. ГДР с помощью вакцины от полиомиелита смогла искоренить у себя эту болезнь раньше, чем Федеративная республика», – заметил автор материала.
Третьей причиной, по мнению журналиста, является то, что главное в борьбе с пандемией – это использовать все, что помогает. Автор отметил, что приобрести «Спутник V» хотят премьер-министры некоторых немецких земель, а также представители федерального правительства Германии. Если ЕС заблокирует закупки, то приобретением препарата должен заняться непосредственно Берлин, считает Брюггман.
«Это правильное требование. Правильно также сделать это в ближайшее время. Ведь, как и в случае с западными вакцинами, договоры заключаются еще до того, как Европейское агентство лекарственных средств ЕМА зарегистрирует вакцину. ЕМА сейчас занимается проверкой «Спутника V», а Венгрия и Словакия уже используют вакцину после регистрации на национальном уровне», – заметил автор.
Напомним, в среду Германия попросила ЕК «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) на использование российского препарата на территории ЕС. Днем ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о продлении режима карантина в Германии до 18 апреля.
Между тем в понедельник еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы». Президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.
В прошлую пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.
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Актер из «Морских дьяволов» попал в больницу с инфарктом
Актер сериалов «Морские дьяволы» и «Улицы разбитых фонарей» Марк Горонок попал в больницу, у него диагностировали обширный инфаркт, пишут СМИ.
Горонок попал в больницу после того, как почувствовал сильные боли в области груди, он вызвал скорую, пишет StarHit.
«Ночью случился инфаркт, лежу в больнице, только телефон дали. Есть ничего не могу, правая рука не работает», – сообщил он.
По данным издания, артист находится в тяжелом состоянии. У него ранее уже диагностировали проблемы с сердцем.
Горонок родился в 1973 году, с 1993 играет в театре и кино, известен по фильмам и сериалам «Улицы разбитых фонарей», «Морские дьяволы», «Все будет хорошо» и т.д.
Байден захотел создать аналог инициативе КНР «Один пояс – один путь»
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден в состоявшемся в пятницу телефонном разговоре с британским премьер-министром Борисом Джонсоном заявил о возможности создания «демократическими государствами» альтернативы китайской инициативе «Один пояс – один путь», сообщили в пресс-службе Белого дома.
«Мы говорили о Китае и конкуренции, в которую они вовлечены в рамках [инициативы] «Один пояс, один путь». Я высказал идею о том, что у нас должна быть, по сути, схожая инициатива, исходящая от демократических государств, чтобы помочь тем сообществам по всему миру, которые на самом деле нуждаются в помощи», – приводит слова Байдена ТАСС.
Как отметил американский президент, в ходе беседы лидеры Британии и США обсудили также изменение климата и вопросы, связанные с НАТО. «[Мы говорили о том, ] смогу ли я приехать – надеюсь, что смогу, – на встречу НАТО, полагаю, она будет в конце июня», – сказал Байден.
После переговоров в Белом доме сообщили, что лидеры стран «договорились тесно работать вместе по общим внешнеполитическим приоритетам, среди которых КНР и Иран», а также подтвердили «важность сохранения политической стабильности в Северной Ирландии».
Напомним, в четверг Байден заявил о намерении США привлечь Китай к ответственности по вопросам, касающимся Тайваня, Южно-Китайского моря и ряду других тем. Ранее Китай призвал Байдена избавиться от влияния политики администрации Дональда Трампа и остановить ухудшение двусторонних отношений.
В конце февраля глава МИД КНР Ван И заявил, что отношения Китая и США отклонились от нормального пути, так как «предыдущая администрация США, исходя из собственных политических интересов, в серьезной степени извратила путь Китая в будущее и политику в отношении него». В ответ в Белом доме заявили о намерении властей США строить отношения с Китаем «с позиции силы».
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Польша ввела санкции против двух судов за участие в «Северном потоке – 2»
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Польша ввела санкции в отношении судов, причастных к строительству «Северного потока – 2», они принадлежат немецкому судовладельцу, но зарегистрированных в Морской палате города Гданьска, сообщил BiznesAlert со ссылкой на замминистра инфраструктуры страны Гжегожа Витковского.
Министр отметил, что речь идет о Krebs Geo и Krebs Jet, принадлежащих немецкому судовладельцу, но зарегистрированных в Морской палате города Гданьска. По словам Витковского, их документы теперь недействительны, и они будут рассматриваться как единицы, нарушающие санкции, введенные против газопровода, передает РИА «Новости».
Как подчеркнул министр, ни одно из судов, плавающих под польским флагом, не может ущемлять экономические интересы Варшавы,отметив, что Польша не желает иметь никакого отношения к указанным объектам.
«С пятницы эти два суда не должны появляться в наших водах. В противном случае мы оставляем за собой право задерживать их для проверки», – заявил Витковский.
В марте США вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями Вашингтона, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу. Также сообщалось, что новые связанные с «Северным потоком – 2» санкции администрации президента США Джо Байдена могут затронуть компанию Nord Stream 2 AG – оператора проекта строительства газопровода.
Напомним, в феврале СМИ сообщили, что из-за угроз американских санкций минимум 18 европейских компаний вышли из «Северного потока – 2». Так, германская нефтегазовая компания Wintershall Dea завершила инвестиции в «Северный поток – 2», вложив в него 730 млн евро. Страховая фирма Munich Re Syndicate Ltd., в свою очередь, также прекратила сотрудничество с консорциумом Nord Stream 2.
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Украина оказалась под угрозой локдауна
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Киев и 12 областей Украины находятся в «красной» зоне карантина по COVID-19, стране грозит локдаун, соответствующие данные привело министерство здравоохранения страны.
Согласно информации ведомства, под определение самой строгой зоны карантина подпадают по состоянию на утро субботы город Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области, передает РИА «Новости».
Также в минздраве заявляли, что, если в красной зоне окажутся 13 регионов, то могут объявить всеукраинский локдаун, сообщила «Страна.уа».
Ранее на Украине решили продлить карантин до конца 2021 года. Министр здравоохранения страны Максим Степанов предупредил, что ситуация с коронавирусом на Украине будет ухудшаться еще в течение нескольких недель, что, по его словам, вызвано распространением более агрессивного британского штамма коронавируса.
Общее число инфицированных за время пандемии на Украине превысило 1,6 млн человек, более 31 тыс. человек умерли. До 30 апреля в стране действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля был возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности. Максимальный уровень присвоен почти половине регионов страны.
В среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом придется «закрыть всю страну».
Между тем, украинцы стали лечиться от коронавируса препаратом для скота. Сообщалось, что некоторые жители Украины покупают ветеринарный препарат ивермектин и начинают «не просто пить, но и вводить внутримышечно».
Ранее оппозиция обвинила власти Украины в срыве вакцинации. Между тем в феврале правительство Украины запретило регистрировать российские вакцины от коронавируса.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, как отказ от российской вакцины привел Украину к коронавирусной катастрофе.
Найдено тело сооснователя «Звуков Му» Липницкого
В Подмосковье нашли тело музыканта, культуролога, журналиста и сооснователя группы «Звуки Му» Александра Липницкого, сообщил источник в правоохранительных органах.
«Тело музыканта найдено», – сказал собеседник ТАСС.
Он пояснил, что тело нашли в Московской области, в Москве-реке. По его данным, музыкант катался по льду реки, провалился в воду и утонул.
Супруга артиста Инна сообщала в СМИ, что мужчина пытался на лыжах перейти замерзшую реку у поселка Николина Гора в Московской области и утонул.
В «Векторе» перечислили преимущества «ЭпиВакКороны»
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Преимущества пептидной вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» заложены в ее конструкции, это безвредность, возможность многократной ревакцинации, а также устойчивость к мутациям, заявил завотделом зоонозных инфекций и гриппа центра «Вектор» Александр Рыжиков.
«Все известные мутации коронавируса мы внимательно отслеживаем, это британский, южноафриканский, бразильский, калифорнийский варианты. Они никак не затрагивают иммунный ответ, который формируется с помощью нашей вакцины», – сказал Рыжиков телеканалу «Россия 24», передает РИА «Новости» .
По его словам, преимущества пептидной вакцины заложены в ее конструкции, это безвредность, возможность многократной ревакцинации, а также устойчивость к мутациям.
В России зарегистрированы три вакцины для профилактики COVID-19 – это препараты «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Вакцина «ЭпиВакКорона» разработана государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», и получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет.
Ранее Роспотребнадзор назвал три линии защиты вакцины «ЭпиВакКорона». Вакцина прошла клинические исследования, которые показали, что препарат является иммуногенным и безопасным продуктом для профилактики коронавирусной инфекции.
В США Китай обвинили в отказе от западных брендов
Китай бойкотирует иностранные компании, которые отказались использовать выращиваемый уйгурами хлопок из Синьцзяна, сообщил Bloomberg со ссылкой на зампресс-секретаря Госдепа Джалину Портер.
По ее словам, интернет-пользователи запустили информационную кампанию, курируемую Пекином и направленную на дискредитацию иностранных фирм по производству одежды, передает РИА «Новости».
Так, в китайских соцсетях распространяются призывы отказаться от брендов одежды H&M, Nike и Adidas, которые перестали закупать синьцзяньский хлопок, посчитав его производство рабским трудом.
«Это равносильно корпоративному и потребительскому бойкоту», – подчеркнула Портер.
В начале февраля в западной прессе появились сообщения о жестоком обращении властей Китая с уйгурами. На этот раз в речь шла о систематических изнасилованиях уйгурских женщин в так называемых лагерях перевоспитания в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.
МИД Китая назвал материал, основанный на показаниях нескольких бывших заключенных и одного охранника, фальшивкой.
В субботу МИД КНР сообщил, что Китай вводит санкции в отношении физических лиц и организаций США и Канады в ответ на односторонние санкции этих стран за нарушение прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Напомним, Совет Евросоюза на уровне министров иностранных дел согласовал введение санкций в отношении Китая за систематические нарушения прав человека. Это первый санкционный пакет Брюсселя в отношении Пекина за более чем 30 лет. Пекин в ответ ввел санкции против десяти европейцев, в том числе депутатов Европарламента, а также четырех организаций. Также СМИ сообщали, что Китай ввел санкции против девяти физических и четырех юридических лиц из Британии из-за «лжи и дезинформации» о ситуации вокруг Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.