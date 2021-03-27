Российские фигуристы выиграли медальный зачет ЧМ по фигурному катанию

Российские фигуристы заняли первое место в медальном зачете чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме.

В последнем виде программы турнира – танцах на льду – золото завоевали россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Это золото стало для российских спортсменов третьим на чемпионате мира 2021 года, передает ТАСС.

Кроме того, обладателями золотых медалей в соревнованиях спортивных пар стали Анастасия Мишина и Александр Галлямов, в соревнованиях женщин – Анна Щербакова. Всего в активе российской команды шесть медалей – три золотые, одна серебряная, две бронзовые. Серебро завоевала Елизавета Туктамышева, бронзу – Александра Трусова и спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Второе место в медальном зачете заняла сборная США (одна золотая, одна серебряная медали), третьими стали представители Японии (одна серебряная, одна бронзовая).

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на турнире российская сборная выступала как команда Федерации фигурного катания на коньках России (The Figure Skating Federation of Russia, FSR). В качестве музыкального сопровождения награждения вместо национального гимна звучит фрагмент из Концерта № 1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Позднее в субботу произвольный танец представят дуэты, завершив соревновательную программу чемпионата мира.

Накануне российские фигуристки заняли весь пьедестал на ЧМ в Стокгольме. Победительницей стала Анна Щербакова, второе место заняла Елизавета Туктамышева, третье место завоевала Александра Трусова. Президент Владимир Путин поздравил Щербакову, Туктамышеву и Трусову с победой на ЧМ в соревнованиях в одиночном катании, отметив, что впервые в истории весь пьедестал почета в женском фигурном катании за Россией. Днем ранее глава государства поздравил Анастасию Мишину и Александра Галлямова с победой на ЧМ в Стокгольме в соревнованиях по парному катанию.