Путин поздравил российских евреев с праздником Песах Путин поздравил российских фигуристок с победой на ЧМ в Стокгольме 27 марта 2021, 15:10

Фото: kremlin.ru/Global Look Press

Текст: Ксения Панькова

Президент Владимир Путин поздравил российских фигуристок Анну Щербакову, Елизавету Туктамышеву и Александру Трусову с победой в соревнованиях в одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме, отметив, что впервые в истории весь пьедестал почета в женском фигурном катании за Россией. «Впервые в истории весь пьедестал почета в женском фигурном катании за Россией! Вы продемонстрировали талант и высокий уровень подготовки, достойно выполнили сложные и красивые программы. Уверен, этот успех, в основе которого многолетние тренировки и труд ваших наставников, станет еще одной триумфальной страницей в летописи отечественного спорта, прочным заделом на пути к предстоящим Олимпийским играм», – говорится в телеграмме президента, опубликованной на сайте Кремля. Отдельно Путин выделил выступление Щербаковой. «Победа на чемпионате мира стала отличным подарком к вашему дню рождения», – добавил глава государства. Глава государства также пожелал спортсменкам новых свершений, благополучия и удачи. Накануне российская фигуристка Анна Щербакова стала победительницей чемпионата мира в Стокгольме, второе место заняла Елизавета Туктамышева, третьей стала Александра Трусова. Впервые в истории три россиянки заняли весь пьедестал на мировом первенстве.

Путин оценил здравоохранение Латвии на примере умершего от COVID экс-коллеги 26 марта 2021, 15:57 Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин рассказал о своем умершем от коронавируса экс-коллеге из Латвии, которого не смогли вылечить по причине нехватки лекарств и оборудования. На его примере российский лидер оценил уровень организации здравоохранения в прибалтийской республике. «Не могу не сказать, потому что меня лично это затронуло. Один мой очень хороший знакомый, мой коллега бывший, жил в Латвии практически всю жизнь. Заболел COVID, и выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре МРТ даже нет. Только старый рентген там, который не может показать реально уровень поражения легких. Лекарств нет, ничего нет… Человек умер. Вот это вот уровень организации, в том числе здравоохранения», – передает слова Путина РИА «Новости». Глава государства сообщил, что его знакомого предлагали вывезти на лечение в Москву, но не получилось. На прошлой неделе власти Латвии приостановили вакцинацию против коронавируса препаратом от англо-шведской компании AstraZeneca после сообщений отдельных стран Европейского союза о возникновении тромбоэмболии и тромбозов у привитых этим препаратом. С начала пандемии COVID-19 в Латвии выявлено 99 476 случаев заболевания коронавирусом, умерли 1864 человека. Путин назначил Олега Мельниченко врио губернатора Пензенской области 26 марта 2021, 20:07

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин назначил сенатора от Пензенской области Олега Мельниченко временно исполняющим обязанности главы региона. «В связи с досрочным прекращением полномочий Губернатора Пензенской области Белозерцева Ивана Александровича и в соответствии с подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю: назначить Мельниченко Олега Владимировича временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области до вступления в должность лица, избранного губернатором Пензенской области», – говорится в указе, опубликованном на сайте Кремля. Указ вступает в силу со дня его подписания. Президент после опубликования указа провел встречу по видеосвязи с Мельниченко. «Надеюсь, что вы понимаете уровень ответственности, который ложится на плечи первого лица. Вы готовы к такой работе внутренне?», – обратился Путин к врио губернатора. «Я внутренне готов, тем более, что Пензенская область для меня не точка на карте, а регион, где я родился, вырос, где живет не одно поколение моей семьи», – ответил он. «Я понимаю, что работать надо так, чтобы оправдать ваше высокое доверие, и что авторитет с должностью не передается, его надо заслужить и заработать», – сказал Мельниченко. «Мы этим и закончим как раз, я назначаю вас временно исполняющим обязанности губернатора Пензенской области, но вы понимаете, что для того, чтобы стать полноценным руководителем, нужно заручиться доверием избирателей и жителей области», – добавил глава государства. Он пожелал Мельниченко успехов. Мельниченко в 1997 году закончил Пензенский государственный педагогический институт имени Белинского по специальности «Учитель истории и социально-политических дисциплин». В 2009 году окончил Пензенский госуниверситет по юридической специальности. В 2015 году награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени, в 2020 году – орденом Дружбы. Кандидат исторических наук, ранее занимал пост заместителя полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе; депутат Законодательного Собрания Пензенской области шестого созыва. В 2017 году был наделен полномочиями сенатора от Пензенской области, срок окончания полномочий – сентябрь 2022 года. Мельниченко является выпускником второго потока так называемой «школы губернаторов». Программа подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, которую в народе называют «школой губернаторов», была запущена в июне 2017 года на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и подготовлена на основе лучших программ Корпоративного университета Сбербанка, Московской школы управления «Сколково», РАНХиГС и Высшей школы экономики. Во вторник президент Владимир Путин подписал указ об отрешении от должности Ивана Белозерцева от должности губернатора в связи с утратой доверия главы государства. Досрочные выборы губернатора Пензенской области состоятся в единый день голосования, 19 сентября. Напомним, в отношении Белозерцева возбуждено дело по подозрению в получении взятки на сумму более 31 млн рублей. По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей. Признать вину Белозерцев отказался. При обыске у губернатора Пензенской области обнаружили около 500 млн рублей. При этом официальный заработок Белозерцева за пять лет составил 26,4 млн рублей. Путин поздравил российских фигуристов с победой на ЧМ в Швеции 26 марта 2021, 20:48 Текст: Абдулла Шакиров

Президент России Владимир Путин поздравил российских фигуристов Анастасию Мишину и Александра Галлямова с победой в соревнованиях по парному катанию на чемпионате мира в Стокгольме. «Поздравляю вас с триумфом. Вы блестяще выступили на дебютном для вас чемпионате мира в Стокгольме, продемонстрировали высокое мастерство и недюжинный творческий потенциал, открыли «золотой счет» нашей сборной на нынешних соревнованиях. И, конечно, особые слова признательности вашим тренерам и наставникам, которые привели вас к этой красивой, убедительной победе», – приводятся слова президента на сайте Кремля. Мишина и Галлямов в четверг завоевали золотые медали, получив за свой произвольный прокат 151,80 балла и в сумме набрав 227,59 очка. Они стали первыми российскими чемпионами мира в парном катании за восемь лет, передает РИА «Новости». Российские фигуристы в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) выступают в Швеции под названием FSR (Figure Skating Federation of Russia) и флагом Федерации фигурного катания на коньках России. На форме спортсменов нет российского триколора и герба. Награждение Мишиной и Галлямова золотыми медалями проходило под фрагмент первого концерта Петра Чайковского для фортепиано с оркестром. Путин предложил сделать реалити-шоу из конкурса «Учитель года» 26 марта 2021, 16:39 Конкурс «Учитель года» можно сделать в форме реалити-шоу, чтобы он оставался в информационной повестке, заявил президент России Владимир Путин в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей». На совещании участник конкурса «Учитель будущего», директор школы во Владивостоке Максим Кильчевский обратился к главе государства с просьбой поддержать расширение конкурса и добавить номинацию для управленцев-директоров и их заместителей, передает РИА «Новости». «Я хочу вас поздравить с вашим карьерным ростом, 27 лет, вы совсем молодой человек еще и уже такой бюрократ большой, карьерюга можно сказать. А если серьезно, то это, конечно, хороший очень старт жизненный», – сказал ему Путин. Глава государства пояснил, что хотел бы изменить конкурс «Учитель года», он пояснил, что его можно было бы проводить как реалити-шоу в течение года. Кроме того, президент поддержал идею Кильчевского по расширению конкурса. «Это можно сделать как реалити-шоу в течение всего года, а то один раз как лампочка сверкнула, как звезда. Пум и все. И об этом никто не видит, ничего не слышит. Надо делать это на постоянной основе. Я уже вот в администрации говорил об этом, что-то не вижу, чтобы шла какая-то работа в этом направлении», – сказал Путин. Он поинтересовался материальным состоянием и оборудованием школы, которой руководит Кильчевский. Тот сообщил, что у школы есть все, что нужно, ремонт в учреждении проводится. «Молодец, Максим, ничего не клянчит. Но это и привлекает. Значит, вы самодостаточный человек и руководитель. Это уже не шутки, я серьезно говорю. И тем не менее, я попрошу губернатора и попрошу правительство, министерство просвещения доложить, как можно дополнительно поддержать вас как молодого руководителя, и вашу школу», – отметил глава государства. Также на заседании набсовета Путин пообщался с исполнительницей народных песен из Благовещенска Елизаветой Долженковой. В 2020 году она выступила в Артеке, и глава государства признался, что был очень тронут, и «обнял и расцеловал» бы ее, если бы она была не на сцене, а рядом с ним. Девушка, рассказавшая о своих творческих достижениях, напомнила президенту о его словах. «Действительно, у меня такой порыв был, вас обнять, но я робею, вы-то уже большая, взрослая девушка. Поэтому я хочу пожелать вам успеха от души, искренне», – сказал Путин. Путин оценил систему здравоохранения в России 26 марта 2021, 16:06 Текст: Евгения Шестак

Российская система здравоохранения отвечает уровню сегодняшнего дня, на это указывают высокие результаты в борьбе с коронавирусом, заявил президент Владимир Путин. «Если бы у нас среди руководства среднего и высшего звена, ну и главным образом среднего звена, люди были бы не готовы к тому уровню ответственности, на котором они находятся, у нас не было бы такого результата в борьбе с COVID. ... Средний, высокий уровень руководства системы здравоохранения России отвечает требованиям сегодняшнего дня», – цитирует РИА «Новости» Путина. Глава государства отметил, что во многих зарубежных странах, которые претендуют на звание государств с развитыми системами здравоохранения, нет подобного результата. Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что система здравоохранения справляется с уровнем госпитализации пациентов с коронавирусом в столице. В четверг глава правительства Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, удалось избежать взрывного роста числа больных, пройден самый сложный период. В то же время глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в России немного отступил, однако на лечении все еще остается большое количество пациентов. Путин и Пашинян отметили в разговоре стабилизацию в Карабахе 26 марта 2021, 18:37 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном ситуацию в Карабахе, которая оценена как спокойная, сообщает пресс-служба Кремля. «По инициативе армянской стороны состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном. При обсуждении ситуации вокруг Нагорного Карабаха с удовлетворением констатировано, что обстановка в регионе стабилизировалась и остается в целом спокойной», – говорится в сообщении на сайте Кремля. Сообщается, что также проведен обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества с акцентом на сферу энергетики и борьбу с коронавирусной инфекцией. Ранее армянский парламент проголосовал за отмену военного положения, введенного в республике в конце сентября 2020 года из-за военных действий в Нагорном Карабахе. Напомним, 10 ноября 2020 года лидеры России, Азербайджана и Армении подписали заявление о прекращении карабахской войны. Россия выступила гарантом безопасности региона и ввела в Карабах миротворцев. Армянская сторона обязалась передать Азербайджану Кельбаджарский район (Карвачар), Агдамский район и Лачинский (Кашатагский) район. За Азербайджаном остается и юг Карабаха, занятый в ходе боев, а также Шуша. Путин заявил о важности развития сотрудничества в сфере информбезопасности 26 марта 2021, 18:55 Текст: Вера Басилая

России необходимо в приоритетном порядке развивать сотрудничество в сфере информационной безопасности с ОДКБ, ШОС, БРИКС и СНГ, заявил президент Владимир Путин на заседании Совбеза. Путин в пятницу провел заседание Совета безопасности России, участники которого рассмотрели проект основ государственной политики в сфере международной информационной безопасности. «Конечно же, очень важно в приоритетном порядке развивать диалог по названным вопросам с нашими ближайшими партнерами по ОДКБ, СНГ, ШОС и БРИКС», – цитирует РИА «Новости» президента. Ранее Путин призвал страны объединить усилия по контролю над Сетью, поскольку в информационном пространстве существует множество разных потенциальных угроз глобальной безопасности и суверенитета отдельных стран. Путин поддержал идею о развитии ипподромов в России 26 марта 2021, 18:29 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин назвал идею развития ипподромов в России делом интересным и важным, и обещал ее поддержать. На заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» коммерческий директор Краснодарского края, финалист первого сезона конкурса «Мастера гостеприимства» Юлия Олейник попросила президента обратить внимание на развитие ипподромов в стране. «Моя мечта – вернуть скачкам былую популярность, восстановить утраченные традиции и тем самым повысить привлекательность России для туристов со всего мира. Именно с этой идеей комплексного развития отрасли, развития Краснодарского ипподрома и всех ипподромов России, я пришла на конкурс «Мастера гостеприимства». И зная вашу любовь и трепетное отношение к лошадям, я хочу попросить вас: от себя лично, и от всех, кто причастен к лошадям, чтобы вы обратили на нас внимание, чтобы все ипподромы России могли развиваться, чтобы конная отрасль работала как единая система, где будут учтены интересы и государства, и людей», – попросила Олейник Путина, говорится в сообщении на сайте АНО «Россия – страна возможностей». «Мы с Сергеем Семеновичем (прим. – Собяниным, мэром Москвы) поговорим, чтобы конкуренция была с кубанскими скакунами. Это действительно все очень важно и интересно, красиво. Будем поддерживать. Сейчас в принципе это достаточно широко известно: дети с определенными проблемами со здоровьем, когда общаются с животными, с лошадьми в данном случае – это со всех сторон благотворно на них сказывается. Дело интересное, важное. И действительно я тоже люблю лошадей», – заявил глава государства. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» был создан в июле 2019 года. Возглавил его Президент России Владимир Путин. В среду, 24 марта, за подписью Президента России был опубликован новый указ, согласно которому в Наблюдательный совет АНО вошли еще 5 членов. Всего в составе Совета теперь 14 человек. Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» создана Указом Президента РФ в мае 2018 года. Еe задача – создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечение личностной и профессиональной самореализации граждан. АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов. Весной 2019 года на базе АНО «Россия – страна возможностей» начала работу образовательная площадка в Солнечногорске – Мастерская управления «Сенеж». За время работы «Сенежа» обучение по программам прошли более 27 тысяч человек. Всероссийский профессиональный конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал 13 ноября 2019 года. В ходе конкурса, кроме знаний и компетенций участников, оцениваются их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие из них получают поддержку и реализуются в регионах России. Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Путин поддержал идею проведения форума для разработчиков искусственного интеллекта 26 марта 2021, 19:26 Президент России Владимир Путин поддержал идею магистранта НИУ ВШЭ Санкт-Петербурга, победителя всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» Ольги Лавриченко о проведении серии хакатонов и образовательных лекций для разработчиков проектов в сфере искусственного интеллекта на базе платформы АНО «Россия – страна возможностей». Лавриченко предложила президенту поддержать инициативу развития и популяризации проектов в области искусственного интеллекта, провести хакатоны по этому направлению, а также запустить курс лекций для формирования высококвалифицированного кадрового резерва, сообщается в пресс-релизе, постпившем в реакцию газеты ВЗГЛЯД. «Меня удивляет и расстраивает, что многие математики и программисты уезжают из России. Нас легко заинтересовать – достаточно дать нам амбициозный проект. Таким проектом может стать искусственный интеллект. Хакатоны дают возможность начинающим специалистам проявить себя. Хочу, что бы во всем мире изучали русский язык, чтобы узнавать новое об искусственном интеллекте», – предложила девушка. «Искусственный интеллект – особое направление в нашей работе. Вы наверняка знаете, как и я много раз об этом говорил, правительство постоянно поддерживает направление развития. И не только поддерживает теоретически – у нас целая программа по развитию искусственного интеллекта. Надеюсь, наши компании поддержат. Направление развивается очень активно, уверен, что так и будет в ближайшем будущем», – ответил Путин. Глава государства добавил, что более 130 российских специалистов входят в высший мировой рейтинг, но при этом стране «есть куда стремиться». Продолжая разговор, Лавриченко также сказала, что, по ее мнению, кафедрам нужно «немного бизнеса». «Потому что на кафедрах, вот я заканчивала прикладную математику, очень много хороших ребят, и мы как бы не уходим ни в какую коммерцию. Но нет баланса бизнеса и образования», – сообщила она. Президент в свою очередь отметил, что Минобрнауки должен «связать этих специалистов, которых готовят по соответствующим кафедрам, с реальной жизнью, с потребностями компаний, государства», на что министр науки и высшего образования России Валерий Фальков заверил, что ведомство обязательно проработает этот вопрос. «Есть соответствующее поручение, чтобы специалистов привлекать без лишних преград. Таких кафедр немного, которые занимаются искусственным интеллектом», – добавил министр. Программу сотрудничества с вузами рассматривает и ПАО «СберБанк», сообщил председатель правления компании Герман Греф. По его словам, сейчас уже утверждены шесть специальностей по 126 направлениям в области развития искусственного интеллекта. Как отметил Греф, здесь существует серьезная проблема «в связке науки, образования и бизнеса», поскольку они «живут в разных углах». «Мы договорились, что каждая из компаний возьмет вузы-партнеры. Будем развивать бизнес-направление и давать реальные бизнес-задачи», – сказал глава Сбербанка. Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров уточнил, что «в федеральном проекте «Искусственный интеллект» предусмотрено проведение соревнований по искусственному интеллекту для решения бизнес-задач и социальных проблем». «К 2024 году планируется провести не менее 116 таких соревнований. Из них десять уже в текущем году», – уточнил он. Представительницы команды «Факультет связи» рассказали о своем опыте участия в конкурсе «Цифровой прорыв». Девушки разработали онлайн-платформу по поиску работы для людей с ограниченными возможностями здоровья «Enabled – Дай возможность». Команда сделала упор на проблему трудоустройства: человек заходит, вводит свою профессию, образование, затем вводит свое ограничение по здоровью, возраст и удобный график. Работу платформы высоко оценило жюри. На данный момент платформа не дошла до этапа внедрения, но после небольших доработок может быть запущена в работу, команда продолжает самостоятельно развивать решение. Такие разработки крайне важны для государства и общества в целом, так как помогают решить острые социальные задачи. «В нашем училище всего пять девушек. Когда выбирали тему, у нас не было разногласий: нам очень важно помогать людям. Мы разработали веб-сайт для людей с ограниченными возможностями. Важно, что на таком технологичном конкурсе, как «Цифровой прорыв», ты не только можешь продемонстрировать свои IT-навыки, но и оказать реальную помощь населению, сделать действительно полезный для общества продукт», – отметила капитан команды курсанток Пермского военного института войск национальной гвардии РФ, финалистка конкурса «Цифровой прорыв Ксения Иванова. «Программирование будет востребовано во всех силовых структурах. Сто процентов – это должно быть востребовано и в Нацгвардии. Без всяких сомнений нужно найти способ применить ваши способности. Хочу пожелать вам успехов в такой интересной и сложной деятельности», – подчеркнул Путин. Путин призвал страны объединить усилия по контролю над Сетью 26 марта 2021, 18:31 Текст: Алексей Дегтярев

В информационном пространстве существует множество разных потенциальных угроз глобальной безопасности и суверенитета отдельных стран, заявил президент Владимир Путин. «Цифровую среду используют международные террористы и организованная преступность. Словом, здесь много потенциальных угроз для общей глобальной безопасности, но и для отдельных стран, в том числе их суверенитета и национальных интересов», – сказал Путин, передает РИА «Новости». Глава государства отметил, что Россия одной из первых призвала мировое сообщество объединить усилия и провести совместную работу в этой новой области. Также президент подчеркнул, что важно согласовать универсальные и справедливые правила поведения стран в информационном пространстве. «Важно сообща разработать и согласовать универсальные и справедливые для всех правила ответственного поведения государств в информационном пространстве с четкими и внятными критериями допустимых и недопустимых действий и придать им юридически обязательный характер, то есть каждая страна должна эти правила неукоснительно выполнять», – сказал он. Путин пояснил, что подходы России к формированию глобального режима обеспечения информационной безопасности «остаются открытыми, прозрачными и неизменными». «Считаем необходимым заключить универсальные международно-правовые договоренности, направленные на предупреждение конфликтов и выстраивание взаимовыгодного партнерства в мировом информационном пространстве, на его максимальное использование для устойчивого развития каждого государства», – добавил он. В начале марта Путин заявлял, что интернет способен разрушить общество изнутри, если он не будет подчинен моральным законам. Путин поддержал идею запуска для студентов конкурса по аналогии с «Большой переменой» 26 марта 2021, 15:59 Текст: Алина Назарова

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу запустить конкурс для студентов по аналогии с проектом для школьников «Большая перемена». В пятницу в ходе заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» победитель конкурса «Большая перемена», учащийся Вятской гуманитарной гимназии с углубленным изучением английского языка Иван Шишкин предложил создать по аналогии с «Большой переменой» конкурс для студентов, передает РИА «Новости». «Хорошее предложение. Мы же постоянно расширяемся, и по количеству участников, и по количеству программ, направлений деятельности, и по возрастным группам. Поэтому, действительно, справедливо, что студенты, особенно студенты первых курсов, могут и должны принимать участие в этой нашей общей работе», – добавил глава государства. Он попросил организаторов платформы «Россия - страна возможностей» иметь в виду предложения школьника и реализовать их. «Так и сделаем», – подчеркнул Путин. Всероссийский конкурс «Большая перемена» – проект президентской платформы «Россия – страна возможностей» – прошел в 2020 году. Его цель – дать возможность каждому школьнику от 14 до 17 лет раскрыть свои сильные стороны и попробовать себя в самых разных сферах. Среди тематических направлений – искусство, журналистика, экология, новейшие технологии, медицина, туризм и благотворительность. Победителями конкурса стали 600 школьников, которые были награждены на финале конкурса в лагере «Артек». Путин поручил расширить программу туристического кешбэка продуктами для учащихся 26 марта 2021, 16:16 Текст: Абдулла Шакиров

Программа туристического кешбэка должна быть расширена продуктами для школьников и студентов, в том числе нужно предусмотреть для учащихся круглогодичный «щадящий» тариф, сказал президент России Владимир Путин. «Первое, что нужно сделать – расширить по времени и сделать так, чтобы для школьников и студентов этот тариф щадящий – так его назовем – действовал круглый год. Второе – надо для этой категории увеличить этот кешбэк. Я попрошу правительство об этом подумать», – передает РИА «Новости» слова президента. Также Путин предложил распространить действие программы туристического кешбэка на периоды школьных и студенческих каникул, в частности, летние месяцы. Напомним, в рамках третьего этапа программы туристического кешбэка, стартовавшего 18 марта, россияне приобрели туров на более чем миллиард рублей. Программа частичного возврата денег при покупке российских туров стартовала в прошлом году. В рамках первого этапа туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в августе, а само путешествие нужно было совершить до конца года. Второй этап продаж начался в октябре и распространялся на поездки до 10 января. За два этапа действия программы туристического кешбэка россияне приобрели туры на 6,5 млрд рублей, а общая сумма возврата составила 1,2 млрд рублей. Путин поздравил российских евреев с праздником Песах 27 марта 2021, 10:20 Текст: Вера Басилая

Президент России поздравил российских евреев с праздником Песах, отметив важность и работу еврейских организаций, направленную на поддержание мира и согласия в общества, сообщила пресс-служба Кремля. «Этот особо почитаемый последователями иудаизма праздник имеет непреходящую историческую, духовно-нравственную ценность. Он обращает верующих к событиям глубокой древности – освобождению еврейского народа от рабства, к торжеству идеалов свободы, добра и справедливости», – говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля. По словам Путина, еврейские организации России многое делают для сбережения религиозных, национальных, культурных обычаев и традиций предков, уделяют неустанное внимание вопросам укрепления института семьи и воспитания молодежи. «Самого искреннего уважения заслуживает их большая, востребованная работа, направленная на поддержание мира и согласия в обществе, развитие международных гуманитарных связей», – отметил президент. Путин поддержал идею о проведении форума «Россия – страна возможностей» 26 марта 2021, 17:32 Президент Владимир Путин поддержал предложение о создании форума «Россия – страна возможностей», его можно будет проводить после отмены ограничений по коронавирусу. В ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» победитель фестиваля «Российская студенческая весна» Василий Пасечник предложил поддержать проведение одноименного форума, на котором все участники проектов и конкурсов платформы могли бы пообщаться. «Владимир Владимирович, у меня есть небольшая просьба. Посмотрите, здесь среди нас находятся люди, которые одержимы своим делом, идеей. Но нас здесь только 13 человек, которые поделились своими историями. А что, если нам собраться в гораздо большем количестве, собрать тысячи таких, как мы? Я уверен, что мы такое напридумываем. Я хотел бы выступить с предложением создать форум «Россия – страна возможностей», который, я уверен, позволит соединить разные направления. Например, представители направления «лидеры», «управления» смогут пообщаться со студентами, представители творческих профессий – с представителями IT либо здравоохранения и так далее. Мне кажется, это получит большой отклик и диалог среди разных направлений, что позволит в дальнейшем создать многие проекты и идеи для нашей страны», – обратился к Путину Пасечник. «То есть вы предлагаете на базе вот этой платформы – «Россия – страна возможностей» – собрать представителей различных направлений на форум? Да, это можно сделать. Естественно, пока не сняты ограничения, связанные с эпидемией, но ситуация улучшается. Я очень надеюсь на то, что вакцинация, которая сейчас началась в таком широком, массовом масштабе, даст свои результаты. И мы сможем, может быть, надеюсь, этим летом провести такое крупное хорошие мероприятие. Хорошая идея», – ответил глава государства. Гендиректор «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что «мероприятие будет проходить одновременно на нескольких площадках». «Основная расположится в Москве и соберет участников самых разных конкурсов платформы. В регионах будут организованы тематические площадки проектов – конкурсов «Мастера гостеприимства», «Учитель будущего», «ТопБЛОГ» и «Цифровой прорыв». Все площадки будут связаны между собой прямыми включениями», – пояснил Комиссаров. Ранее в ходе заседания совета президент предложил сделать конкурс «Учитель года» в форме реалити-шоу, чтобы он оставался в информационной повестке. Путин обещал подумать над созданием своего видеоблога 26 марта 2021, 17:53 Текст: Вера Басилая

Президенту России Владимиру Путину предложили стать блогером и он обещал подумать над идеей создания собственной страницы. Один из участников заседания наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия – страна возможностей» обратился к главе государства со словами, что из него мог бы получиться отличный блогер, и с улыбкой предложил подумать над этим. «Спасибо большое, я подумаю над этим, действительно», – цитирует ТАСС Путина. Ранее Путин призвал не забывать о том, что соцсети все больше начинают управлять сознанием пользователей, заявив, что «все эти платформы» в первую очередь бизнес.