Главный храм Вооруженных сил России «ошеломил» француза

Президент Фонда развития русско-французских инвестиций и историк Пьер Малиновский посетил главный храм Вооруженных сих России и остался под впечатлением от царящей там атмосферы.

Историк решил побывать в главном храме ВС России и посетить музей «Дорога памяти» прежде чем отправится в экспедицию по поиску тел советских солдат, погибших в Сталинградской битве в 1942-1943 годах, передает «Звезде».

«Проект, который мы готовим очень важен потому, что он будет посвящением миллионам людей, погибшим в Сталинграде. Во Франции много мест с названием Сталинград, но люди забыли, почему они так называются, и мы бы хотели им об этом напомнить», – подчеркнул Малиновский.

Он отметил, что больше всего его «ошеломил» образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма. По его словам, в музее создается впечатление, будто находишься в центре событий.

«Музей помогает мне в работе, поскольку когда ты ощущаешь тот подвиг героев, которые изо дня в день сражались, это очень помогает. Понимаешь, ради чего ты это все делаешь», – поделился Малиновский.

Храм построен на добровольные пожертвования в честь 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Идея его возведения принадлежит министру обороны Сергею Шойгу. Изначально открыть и освятить храм планировалось ко Дню Победы, однако из-за коронавируса торжественные мероприятия перенесли на 14 июня. Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица сравнил главный храм Вооруженных сил с творчеством Леонардо да Винчи.