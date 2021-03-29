В России выявили 8,7 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 8711 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 8711 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 13,1% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1612, Санкт-Петербурге – 697, Московской области – 595.

Всего в стране выявлено 4 528 543 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 146 408 человек, из них 7280 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 293 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 98 033 человека.

Накануне, 28 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9088. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 377.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.