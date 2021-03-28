В России выявили 9 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 9 088 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9 088 новых случаев коронавируса в 84 регионах, из них 12,8% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1878, Санкт-Петербурге – 701, Московской области – 610.

Всего в стране выявлено 4 519 832 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 139 128 человека, из них 8 630 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксировано 336 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 97 740 человек.

Накануне, 27 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8 885. Таким образом, число новых случаев за сутки увеличилось на 203.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.