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В России зарегистрировали 8,8 тыс. новых случаев коронавируса
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За последние сутки в России зафиксировали 8885 случаев коронавирусной инфекции, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением заболевания.
«За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 8885 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1062 (11,9%) без клинических проявлений», – цитирует сообщение штаба РИА «Новости».
За все время в стране зафиксировали 4 млн 510 тыс. 744 случая коронавирусной инфекции, темп прироста составляет 0,20%.
В прошлые сутки в России выявили 9167 случаев коронавируса.
Путин оценил здравоохранение Латвии на примере умершего от COVID экс-коллеги
Президент России Владимир Путин рассказал о своем умершем от коронавируса экс-коллеге из Латвии, которого не смогли вылечить по причине нехватки лекарств и оборудования. На его примере российский лидер оценил уровень организации здравоохранения в прибалтийской республике.
«Не могу не сказать, потому что меня лично это затронуло. Один мой очень хороший знакомый, мой коллега бывший, жил в Латвии практически всю жизнь. Заболел COVID, и выяснилось, что в главном латвийском инфекционном центре МРТ даже нет. Только старый рентген там, который не может показать реально уровень поражения легких. Лекарств нет, ничего нет… Человек умер. Вот это вот уровень организации, в том числе здравоохранения», – передает слова Путина РИА «Новости».
Глава государства сообщил, что его знакомого предлагали вывезти на лечение в Москву, но не получилось.
На прошлой неделе власти Латвии приостановили вакцинацию против коронавируса препаратом от англо-шведской компании AstraZeneca после сообщений отдельных стран Европейского союза о возникновении тромбоэмболии и тромбозов у привитых этим препаратом.
С начала пандемии COVID-19 в Латвии выявлено 99 476 случаев заболевания коронавирусом, умерли 1864 человека.
Индия приостановила экспорт вакцины AstraZeneca на Украину
Поставки вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии на Украину приостановлены, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«Мы уже должны были бы получить и следующие партии. Но сейчас экспорт вакцины Oxford/AstraZeneca из Индии поставлен на паузу. Я не буду вдаваться в причины такого решения. Некоторые из них публичные, некоторые – непубличные», – цитирует РИА «Новости» Кулебу.
В феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация.
В среду провизор аптеки военного госпиталя в Черновицкой области, который 15 марта привился вакциной Covishield, произведенной в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca, умер от мозгового инсульта. В Одесской области военнослужащая скончалась через два дня после прививки от коронавируса.
2 марта вакциной Covishield привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
Напомним, ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
На Украине начали лечиться от коронавируса препаратом для скота
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Жители Украины начали самостоятельно лечиться от коронавируса препаратом для скота, заявила ведущий инфекционист министерства здравоохранения страны Ольга Голубовская.
По словам эксперта, некоторые жители Украины покупают ветеринарный препарат ивермектин и начинают «не просто пить, но и вводить внутримышечно», передает РИА «Новости».
«И это довольно опасно», – предупредила Голубовская в эфире телеканала «Украина 24». «Ивермектин американцы в своем протоколе позиционируют. Самое страшное, что у нас его нет, он только в ветеринарной практике», – заметила ведущий инфекционист министерства здравоохранения Украины.
Накануне министр здравоохранения Украины Максим Степанов объявил о продлении карантинных ограничений в стране до конца 2021 года. В среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом придется «закрыть всю страну».
Между тем в феврале власти Украины запретили регистрировать российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с коронавирусом на Украине.
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МИД обвинил Запад в запуске кампании по очернению российских вакцин от COVID
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Москва столкнулась с кампанией по очернению своих вакцин, однако не ведет ни с кем никаких войн на этом фоне, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Москва столкнулась с кампанией по очернению своих вакцин, однако не ведет на этом фоне ни с кем никаких войн, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
«Есть, действительно, информационные кампании по очернению вакцин – мы это на своем примере знаем очень хорошо», – передает РИА «Новости» слова Захаровой.
«Мы вынуждены говорить, и говорим о странных и порой неадекватных заявлениях представителей всяких брюссельских структур, которые говорят, что им не нужна российская вакцина. При этом отдельные страны – и их с каждым днем все больше – и непосредственно даже Евросоюза, говорят о том, что им нужна российская вакцина. Мы все это видим, но мы ни с кем не воюем. Мы отражаем очень много нападок и нападений, но мы это делаем давно и не только в отношении вакцин», – отметила официальный представитель МИД.
Захарова отметила, что эта ситуация, когда «одни считают, что с кем-то воюют, а вторые на войну и не пришли». По ее мнению, Запад, вероятно, «сам эту войну объявил».
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что критические высказывания западных стран о разработанных в России вакцинах от коронавируса происходят от бессильной злобы, в то время как им нечего противопоставить российскому опыту борьбы с пандемией.
На этой неделе министр иностранных дел Сергей Лавров назвал голословными попытки западных государств выставить Россию и КНР авантюристами так называемой вакцинной дипломатии.
В Германии указали ЕС на необходимость закупки «Спутника V»
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Журналист немецкого издания Handelsblatt Матиас Брюггман в авторской колонке назвал три причины, по которым Европейский союз должен приобрести российскую вакцину от коронавируса «Спутник V».
Во-первых, по мнению автора, покупка «Спутника V» разрядила бы напряженность в разладившихся отношениях России и ЕС. Во-вторых, Брюггман считает, что привиться препаратом захотят многие люди, которые доверяют российскому президенту Владимиру Путину больше, чем европейским политикам, а это, в свою очередь, ускорит формирование необходимого популяционного иммунитета, передает РИА «Новости».
«То, что Россия в научном отношении способна добиться больших успехов в медицине, доказано еще во времена Советского Союза. ГДР с помощью вакцины от полиомиелита смогла искоренить у себя эту болезнь раньше, чем Федеративная республика», – заметил автор материала.
Третьей причиной, по мнению журналиста, является то, что главное в борьбе с пандемией – это использовать все, что помогает. Автор отметил, что приобрести «Спутник V» хотят премьер-министры некоторых немецких земель, а также представители федерального правительства Германии. Если ЕС заблокирует закупки, то приобретением препарата должен заняться непосредственно Берлин, считает Брюггман.
«Это правильное требование. Правильно также сделать это в ближайшее время. Ведь, как и в случае с западными вакцинами, договоры заключаются еще до того, как Европейское агентство лекарственных средств ЕМА зарегистрирует вакцину. ЕМА сейчас занимается проверкой «Спутника V», а Венгрия и Словакия уже используют вакцину после регистрации на национальном уровне», – заметил автор.
Напомним, в среду Германия попросила ЕК «безотлагательно» начать переговоры о покупке вакцины от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, не дожидаясь разрешения Европейского агентства лекарственных средств (EMA) на использование российского препарата на территории ЕС. Днем ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель объявила о продлении режима карантина в Германии до 18 апреля.
Между тем в понедельник еврокомиссар Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы». Президент Владимир Путин подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.
В прошлую пятницу канцлер ФРГ Ангела Меркель допустила возможность самостоятельного приобретения российской вакцины «Спутник V» Германией, если централизованные закупки препарата Евросоюзом не состоятся. В Кремле подчеркивали, что Москва представила все документы для одобрения «Спутника V» в ЕС.
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Гинцбург назвал сроки выработки иммунитета после вакцинации двумя компонентами «Спутника V»
Случаи заражения COVID-19 у вакцинированных одним компонентом «Спутника V» редки, двумя – единичны. Меры защиты от коронавируса нужно соблюдать три недели после вакцинации вторым компонентом, чтобы сформировался иммунитет, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
«В ходе поствакцинального наблюдения мы отмечаем редкие случаи заболевания коронавирусной инфекцией у граждан, прошедших вакцинацию только первым компонентом вакцины, и единичные случаи – у прошедших вакцинацию двумя компонентами, у которых после второй инъекции не завершен 21-дневный период выработки иммунитета», – цитирует РИА «Новости» Гинцбурга.
Гинцбург напомнил, что «Спутник V» двухкомпонентная вакцина, через 21 день после первой инъекции пациенту вводится вторая. Человек считается защищенным от коронавируса только через три недели после введения второго компонента – в это время формируется иммунитет к инфекции.
Согласно наблюдениям, у молодых иммунитет формируется быстрее, у старшей возрастной группы, особенно старше 60 лет, это может занимать больше времени, уточнил Гинцбург. Он также добавил, что меры защиты от коронавируса нужно соблюдать три недели после вакцинации вторым компонентом, чтобы успел сформироваться иммунитет.
«Хотел бы обратить внимание всех граждан, прошедших вакцинацию, на необходимость продолжать соблюдать индивидуальные защитные меры – носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, ограничить посещение общественных мест и пользование общественным транспортом – в период между введением первого и второго компонентов вакцины, а также в течение еще трех недель после второй прививки», – заявил он. По словам Гинцбурга, это позволит организму сформировать надежную защиту от возбудителя инфекции, которая составляет почти 92%, что особенно важно для лиц старше 60 лет.
Ранее заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова заявила, что иммунитет к COVID выработался почти у 44% москвичей. По ее словам всего в Москве первым компонентом вакцины привито почти 1 млн человек, и около 80% из них уже привито вторым.
На Украине решили продлить карантин до конца 2021 года
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Карантинные ограничения на Украине будут действовать до конца 2021 года, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.
Степанов предупредил, что ситуация с коронавирусом на Украине будет ухудшаться еще в течение нескольких недель, что, по его словам, вызвано распространением более агрессивного британского штамма коронавируса. «Этот вирус помолодел, им заражаются втрое больше людей, сокращается инкубационный период, очень много тяжелых больных», – приводит слова министра здравоохранения Украины ТАСС.
«До конца года мы будем жить в карантинных ограничениях», – сказал Степанов в эфире телеканала «Украина-24». В ближайшие две-три недели, сказал министр, прогнозируется рост новых случаев до 25 тыс. в сутки.
Общее число инфицированных за время пандемии на Украине превысило 1,6 млн человек, более 31 тыс. человек умерли. До 30 апреля в стране действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля был возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности. Максимальный уровень присвоен почти половине регионов страны.
В среду секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом придется «закрыть всю страну». 21 марта Киевскую область внесли в «красную» зону карантина, где введены самые жесткие ограничения. К «красной зоне» также относятся Киев, Киевская область, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Одесская и Черновицкая области. К «оранжевой» зоне относятся Винницкая, Днепропетровская, Донецкая, Луганская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская области. Остальные области Украины находятся в «желтой» зоне карантина.
Ранее оппозиция обвинила власти Украины в срыве вакцинации. Между тем в феврале правительство Украины запретило регистрировать российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов». В ответ официальный представитель МИД Мария Захарова иронично заметила, что «на кроликах экспериментируют меньше». В Раде отказ Зеленского от российской вакцины объяснили страхом сближения с Россией. Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с коронавирусом на Украине.
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Коронавирус выявили на ЧМ по фигурному катанию
Во время чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме выявили третий случай инфицирования коронавирусом, сообщила пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
Третьего заразившегося поместили в карантин, также были выявлены и изолированы лица из контактной группы. О первом заразившемся ISU объявил перед стартом турнира, информация о втором случае заражения появилась 25 марта, заразившиеся не получили аккредитации и не были допущены в «пузырь». Соревновательная часть чемпионата мира по фигурному катанию в Стокгольме продлится до 27 марта, передает ТАСС.
Накануне российские фигуристки заняли весь пьедестал на ЧМ в Стокгольме. Победительницей стала Анна Щербакова, второе место заняла Елизавета Туктамышева, третье место завоевала Александра Трусова.
В пятницу президент России Владимир Путин поздравил российских фигуристов Анастасию Мишину и Александра Галлямова с победой в соревнованиях по парному катанию на чемпионате мира в Стокгольме.
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Инфекционист назвал основные противопоказания к вакцинации от COVID
Перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19 очень мал: аллергические реакции, острые инфекционные заболевания, беременность или кормление грудью и возраст до 18 лет, заявил радиостанции «Вести FM» главный внештатный специалист Минздрава России по инфекционным болезням Владимир Чуланов.
По словам инфекциониста, фактически абсолютное большинство людей могут не волноваться о том, что вакцины им противопоказаны, и прививаться.
«Перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19 очень мал: тяжелые аллергические реакции в анамнезе, такие как анафилактический шок и такой же выраженности аллергические реакции; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, но это временные противопоказания, когда острое инфекционное заболевание проходит или ремиссия хронического заболевания наступает, то человек может привиться; беременность и период кормления грудью, поскольку не было проведено испытаний и возраст до 18 лет. Это весь перечень противопоказаний», – цитирует ТАСС Чуланова.
За минувшие сутки в России выявлено 9167 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заболевания.
Гинцбург рассказал о сроках выработки иммунитета после прививки у пожилых
Выработка иммунитета после вакцинации у пожилых, особенно старше 60 лет, может занять больше времени, заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.
«Наши наблюдения показывают, что у молодых иммунитет, как правило, формируется быстрее, у старшей возрастной группы, особенно старше 60 лет – это может занимать больше времени», – цитирует «Интерфакс» Гинцбурга.
Гинзбург также отметил, что человек считается защищенным от коронавируса только через три недели после введения второго компонента – в это время формируется иммунитет к инфекции.
Ранее он призвал соблюдать индивидуальные защитные меры после первой, а также второй прививки в течение трех недель – носить маски, мыть руки, соблюдать социальную дистанцию, ограничить посещение общественных мест и пользование общественным транспортом.
Эрдоган заявил о продолжении переговоров с Россией по «Спутнику V»
Анкара продолжает переговоры с Москвой по российской вакцине против коронавирусной инфекции «Спутник V», заявил турецкий лидер Тайип Эрдоган.
«Надеемся, что процесс (вакцинации) закончится в мае-июне и к лету мы наконец сможем вернуться к нормальной жизни. Мы договорились с Китаем на 100 млн доз вакцины, но нам до сих пор даже 50 млн не поставили. Вчера я напомнил главе МИД Китая, что мы срочно ждем поставок, и он обещал лично проследить. Но мы ведем переговоры по вакцинам также с другими странами, в частности, с Россией. Эта (российская) вакцина облегчит (положение)», – цитирует Эрдогана РИА «Новости».
В четверг турецкий министр здравоохранения Фахреттин Коджа сообщал, что «Спутник V» начнут широко применять в стране после завершения токсикологических исследований.
Токсикологические исследования вакцины «Спутник V» в Турции начались 25 февраля.
В январе сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса «Спутник V».
Итальянский регион решил закупить «Спутник V»
Итальянский южный регион Кампания решил провести закупку российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V», сообщил пресс-секретарь губернатора Винченцо Де Луки Паоло Руссо.
«Мы заключили соглашение с Российским фондом прямых инвестиций, но оно пока заморожено. Мы ждем разрешения ЕМА», – пояснил Паоло ТАСС.
Поставки планируется оплатить за счет региональных фондов, добавил он.
Ранее директор итальянского института профессор Франческо Вайя сообщил, что российскую вакцину «Спутник V» введут добровольцам в Италии в рамках испытаний эффективности вакцин от коронавируса.
Также премьер-министр страны Марио Драги сообщал, что Италия может самостоятельно принять решение о допуске российской вакцины «Спутник V», если потребуется.
Китай счел ошибкой «вакцинный национализм»
«Вакцинный национализм» является ошибкой, поскольку если вакцина эффективна и может помочь людям бороться с эпидемией, не важно, где она произведена, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
«Я полагаю, что позиция Китая в отношении того, что вакцины должны быть глобальным общественным благом, всем должна быть предельно ясна. До тех пор, пока хотя бы один человек небезопасен, никто не может чувствовать себя в абсолютной безопасности, поэтому мы делаем все возможное, чтобы поставить вакцины странам по всему миру, и в рамках наших возможностей оказываем им помощь и поддержку в ответ на запросы в соответствии с требованиями соответствующих стран», – цитирует РИА «Новости» дипломата.
По ее мнению, вовсе не важно, произведена вакцина в Китае или в другой стране – если она безопасна и может помочь людям бороться с инфекцией, то это хорошая вакцина. При этом она добавила, что есть некоторые страны, запасы вакцин которых намного превышают потребности населения, что привело к возникновению «вакцинного национализма». «Мы считаем, что это ошибка», – подчеркнула она.
«Китай готов работать с другими странами, включая Францию, для укрепления международного сотрудничества в области вакцин», – добавила представитель МИД.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Европа столкнулась с «мировой войной нового типа» из-за желания «России и Китая оказать влияние с помощью вакцин».
Между тем, в начале февраля Макрон допустил использование «Спутника V» во Франции и сообщил, что принял решение отправить научную миссию в Россию, «чтобы была возможность провести переговоры с командами».
Байден отказался озвучивать догадки о происхождении коронавируса
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден отказался озвучивать предположения относительно происхождения коронавируса, предложив подождать выводов научного сообщества, сообщила пресс-служба Белого дома.
«У меня есть теории, но я не ученый. Я подожду, пока научное сообщество вынесет это заключение», – приводит слова Байдена ТАСС.
В свою очередь госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в эфире телеканала CNN заявил, что администрация США ожидает публикации доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о новом коронавирусе, но испытывает обеспокоенность в связи с тем, что в подготовке документа принимали участие власти Китая.
«Скоро будет готов доклад ВОЗ. У нас есть озабоченность относительно методологии подготовки доклада, в том числе того обстоятельства, что власти в Пекине, по всей видимости, помогли его составить», – сказал руководитель внешнеполитического ведомства США. «Но давайте просмотрим, что будет в этом докладе», – добавил Блинкен.
Госсекретарь США не ответил однозначно на вопрос о том, следует ли Вашингтону, по его мнению, принять какие-либо меры в отношении Китая в связи с тем, что Пекин якобы не раскрыл своевременно какие-то из имевшихся данных о коронавирусе. «Нам нужно, чтобы была ответственность за то, что было в прошлом, но думаю, главная целью должна быть в том, чтобы была более эффективная система в будущем», – сказал Блинкен.
«Думаю, наша задача – сделать все возможное, чтобы предотвратить новую пандемию или хотя бы значительно более эффективно смягчить ущерб, если такое произойдет в будущем», – также отметил госсекретарь США. «Одна из важных составляющих этого – наличие системы, в том числе в рамках ВОЗ, которая предполагает прозрачность, обмен информацией, наличие доступа для международных экспертов в самом начале подобного развития событий», – добавил Блинкен. По его словам, «у Китая, как и у любой другой страны, есть реальные обязательства, которые нужно выполнять».
Напомним, 6 марта пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что Байден поддерживает решение Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не публиковать предварительный доклад о происхождении коронавируса. В феврале член международной научной группы ВОЗ, доктор Питер Дасзак подтвердил, что новая коронавирусная инфекция SARS-CoV-2 могла получить распространение в Китае и Юго-Восточной Азии от летучих мышей. В начале февраля стало известно, что эксперты ВОЗ обнаружили в китайском Ухане «важные улики», касающиеся возникновения новой коронавирусной инфекции.
Напомним, 45-й президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в намеренном заражении мира коронавирусом, обещая привлечь Пекин к ответственности. Госдепартамент заявлял о наличии у США доказательств того, что Китай намеренно скрывал доказательства вспышки коронавируса. Пекин категорически отвергал все обвинения со стороны Вашингтона.
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Власти Польши ужесточили ограничения из-за коронавируса
Правительство Польши объявило о введении с 27 марта новых правил безопасности в связи с ростом заболеваемости коронавирусом в республике.
«В последнее время мы наблюдаем заметный рост числа заражений, сопровождающийся увеличением числа занятых коек, аппаратов ИВЛ и прежде всего увеличением смертности. Нынешняя ситуация в Польше требует решительных действий. С субботы, 27 марта, мы вводим новые правила безопасности. Они будут действовать до 9 апреля, то есть охватят весь период пасхальных праздников (католическая Пасха отмечается в Польше 4 апреля). Помните, только солидарность и ответственность позволят нам победить COVID-19. Поэтому сведите к минимуму социальные контакты, если сможете, работайте удаленно, а предстоящие пасхальные праздники проведите в кругу своих домочадцев», – передает ТАСС текст сообщения, опубликованного на официальном сайте правительства Польши.
Начиная с субботы в Польше приостанавливают работу мебельные и строительные магазины с площадью более 2 тыс. кв. метров. Во всех магазинах может находиться ограниченное число покупателей: для общей площади до 100 кв. метров – один человек на 15 кв. метров, а для более 100 кв. метров – один человек на 20 кв. метров. Аналогичные правила будут действовать и в костелах. Также работу вынуждены прекратить салоны красоты, парикмахерские и тату-салоны. Услугами яслей и детских садов смогут пользоваться только семьи медиков, солдат, полицейских и пожарных. В остальных случаях дети должны оставаться дома. Спортивные объекты доступны только для профессионалов.
Напомним, с 20 марта в Польше ввели тотальный локдаун в связи с ускорением третьей волны пандемии коронавируса. В этот день жители Варшавы вышли на акцию протеста против ужесточения ограничительных мер в Польше. Тем временем глава канцелярии премьер-министра Польши, уполномоченный правительства по вопросам вакцинации Михал Дворчик сообщил, что многие поляки боятся прививаться вакциной AstraZeneca.
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