Потери мировой экономики от пандемии коронавируса оценили в 3,5 трлн долларов Утвержден порядок передачи данных о новых штаммах коронавируса В России выявили 9,2 тыс. новых случаев коронавируса 26 марта 2021, 11:15

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Текст: Алина Назарова

За минувшие сутки в России выявлено 9167 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9167 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 12,8% не имели клинических проявлений болезни». Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1813, Санкт-Петербурге – 782, Московской области – 559. Всего в стране выявлено 4 501 859 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 120 161 человека, из них 10 880 человек вылечились за последние сутки. Также за сутки зафиксировано 405 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 97 017 человек. Накануне, 25 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9221. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 54. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

Названы вероятные сроки начала производства «Спутника V» в Италии 25 марта 2021, 12:17

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Евгения Шестак

Два итальянских предприятия готовы начать производство российской вакцины «Спутник V», оно может начаться с июня после получения разрешения со стороны Европейского фармакологического агентства, сообщил председатель совета директоров банка «Интеза», президент ассоциации «Познаем Евразию» Антонио Фаллико. «Мы нашли два предприятия на территории на севере Италии, они уже проинвестировали свои средства. Наша роль – финансирование. Также она будет состоять в том, чтобы финансировать и другие необходимые операции, например то, что помимо биореакторов – упаковка, маркетинг и так далее. Само предприятие готово производить хоть завтра. Оно уже подписало соглашение о передаче технологий и прав с РФПИ», – цитирует «Интерфакс» Фаллико. По его словам, есть и другие предприятия, которые готовы производить «Спутник» на территории Европы. Он отметил, что до конца мая ожидается разрешения со стороны Европейского фармакологического агентства. «Теоретически с июня может начаться производство, если европейская бюрократия не будет вставлять палки в колеса», – добавил он. Ранее директор итальянского института профессор Франческо Вайя сообщил, что российскую вакцину «Спутник V» введут добровольцам в Италии в рамках испытаний эффективности вакцин от коронавируса. Накануне премьер-министр страны Марио Драги сообщил, что Италия может самостоятельно принять решение о допуске российской вакцины «Спутник V», если потребуется. Пандемия подсадила пожилых на наркотики 25 марта 2021, 18:15

Фото: Peter Byrne/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Во время пандемии коронавируса выросло число пожилых людей, употребляющих наркотики, это сравнимо со скрытой эпидемией, заявил Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН) в своем докладе за 2020 год. «Пандемия нанесла большой ущерб здоровью и благосостоянию пожилых людей. Однако существует и скрытая эпидемия употребления наркотиков, затрагивающая эту группу населения. Употребление наркотиков и связанные с ними смерти среди пожилых людей возросли, как и количество пожилых людей, проходящих лечение от проблем, связанных с употреблением наркотиков», – цитирует главу комитета Корнелиса де Йонхере РИА «Новости». В докладе сообщается, что число пожилых людей с расстройствами в результате употребления наркотиков растет по мере того, как стареет население планеты. «Данные показали, что за последнее десятилетие пожилые люди стали больше употреблять обезболивающие, транквилизаторы, бензодиазепины и седативные средства. При этом исследования употребления наркотиков сфокусировались на людях до 65 лет», – отмечается в документе. У более старых людей, имеющих проблемы с употреблением веществ, встречаются индивидуальные возрастные вызовы, в том числе изоляция и проблемы с физическим здоровьем. «МККН рекомендует заняться исследованием расстройств на фоне употребления наркотиков среди пожилых людей, чтобы в рамках этого первого шага воспрепятствовать опасной тенденции и призвать правительства улучшить доступ этой группы населения к необходимым медицинским службам», – добавили в организации. Ранее в США заявили о сокращении в 2020 году средней продолжительности жизни из-за последствий пандемии. В среднем она уменьшилась до 77,8 года. Названы страны, с которыми Россия в апреле возобновит авиасообщение 25 марта 2021, 18:25 Текст: Алексей Дегтярев

С 1 апреля Россия возобновит авиасообщение с ФРГ, Сирией, Венесуэлой, Таджикистаном, Шри-Ланкой и Узбекистаном, сообщили в российском оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. «С учетом эпидобстановки в отдельных странах и по согласованию с председателем правительства Михаилом Мишустиным принято решение о возобновлении на взаимной основе с 1 апреля 2021 года регулярного международного авиасообщения с Венесуэлой (Москва-Каракас два раза в неделю), Сирией (Москва-Дамаск один раз в неделю), Таджикистаном (Москва-Душанбе один раз в неделю), Узбекистаном (Москва-Ташкент один раз в неделю) и Шри-Ланкой (Москва-Коломбо один раз в неделю)», – цитирует сообщение штаба РИА «Новости». Кроме того, с этой же даты начнутся полеты по маршрутам Франкфурт-на-Майне – Москва – Франкфурт-на-Майне – пять раз в неделю, Франкфурт-на-Майне –Санкт-Петербург – Франкфурт-на-Майне – три раза в неделю, Москва – Берлин – Москва – пять раз в неделю и Москва – Франкфурт-на-Майне – Москва – три раза в неделю. Также Россия намерена увеличить число регулярных авиарейсов с Кубой, Белоруссией, Арменией, Азербайджаном, Египтом и ОАЭ, отметили в оперштабе. Авиасообщение с Кубой составит до семи рейсов в неделю по маршруту Москва – Варадеро, с Белоруссией – один рейс в неделю по маршруту Калининград-Минск и по одному рейсу в неделю из международных аэропортов России. Напомним, Роспотребнадзор предлагал список стран для открытия авиасообщения из Россией на первом этапе. В список вошли Британия, Венгрия, Германия, Дания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Польша, Финляндия, а также Вьетнам, Китай, Монголия и Шри-Ланка. Макрон заявил о «мировой войне нового типа» 26 марта 2021, 08:32

Фото: Witt Jacques/Pool/ABACA/Reuters

Текст: Алина Назарова

Европа столкнулась с «мировой войной нового типа» из-за желания «России и Китая оказать влияние с помощью вакцин», заявил президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам первого дня виртуального саммита Евросоюза. По его словам, это произошло в том числе из-за «стремления России и Китая оказать влияние с помощью вакцин». Французский лидер выразил мнение, что в сложившейся ситуации Европе следует быть самостоятельной в вопросе производства таких препаратов, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Le Figaro. Макрон пообещал, что в ближайшие месяцы Европа увеличит объемы производства вакцин против коронавируса и станет крупнейшим их производителем. При этом он предложил блокировать экспорт вакцин, если производитель не выполняет обязательства по поставкам в Евросоюз. Также французский лидер отметил, что компании Pfizer и Moderna, в отличии от AstraZeneca, придерживаются своих обязательств. Между тем, в начале февраля Макрон допустил использование «Спутника V» во Франции и сообщил, что принял решение отправить научную миссию в Россию, «чтобы была возможность провести переговоры с командами». «Переговоры были позитивными», – добавил он. В марте еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». Президент Владимир Путин, комментируя эти заявления, подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель. Песков рассказал о самочувствии Путина после прививки от коронавируса 25 марта 2021, 13:14

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президент Владимир Путин после прививки против коронавирусной инфекции чувствует себя хорошо, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Нет, у президента никаких побочных эффектов не наблюдается, чувствует он себя хорошо, переносит вакцину хорошо», – цитирует представителя Кремля РИА «Новости». Во вторник сообщалось, что президент России Владимир Путин привился от коронавируса. При этом Песков сообщал, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привился Путин, и не будут показывать сам процесс. Иммунитет к COVID выработался почти у 44% москвичей 26 марта 2021, 06:34 Текст: Наталья Ануфриева

Порядка 44% жителей Москвы имеют иммунитет к коронавирусу, это довольно высокий показатель, заявила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. Ракова заявила, что «мы систематически проводим замер уровня популяционного иммунитета – антитела G в среднем имеют 43-44% москвичей», это «довольно высокий показатель, который позволяет городу жить почти нормальной жизнью с минимальными ограничениями», передает РИА «Новости». По словам заммэра, всего в Москве первым компонентом вакцины привито почти 1 млн человек, и около 80% из них уже привито вторым. Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в России. Путин расширит географию поездок после выработки антител к коронавирусу 25 марта 2021, 16:41 Текст: Вера Басилая

Президент Владимир Путин заявил, что изучит эффект от своей прививки против коронавирусной инфекции, после чего будет расширять географию поездок, в том числе посещения объектов культуры. Президент в четверг, в День работника культуры, провел по видеосвязи встречу с лауреатами премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества. Одна из участниц встречи, директор Российской государственной детской библиотеки Мария Веденяпина, пригласила президента приехать в гости к ним в библиотеку. «Мария Александровна, спасибо большое. Прививку, как вы знаете, я сделал. Сейчас посмотрим, какие титры и когда возникнут. Буду расширять географию посещения различных объектов, в том числе объектов культуры, библиотек и так далее. Сегодня, кстати, собираюсь съездить в новое здание одного из московских театров», – цитирует РИА «Новости» президента. Ранее пресс-служба Кремля сообщала, что Путин в День работника культуры посетит новое здание Детского музыкального театра юного актера, где осмотрит учебно-репетиционный комплекс и зрительный зал. Театр был создан в 1988 году заслуженным артистом России Александром Федоровым. Основная сцена располагается на улице Малая Дмитровка, а Малый зал – на улице Макаренко. В театре выступают дети от 9 до 16 лет, классический репертуар рассчитан в основном на юного зрителя. Реконструкция театра была завершена в середине февраля. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что Путин чувствует себя хорошо после прививки против коронавирусной инфекции и никаких побочных эффектов не наблюдается. Песков также заявил, что в Кремле не будут раскрывать, какой из вакцин от COVID привился Путин. Сообщается, что президент во вторник вечером получил первую дозу двухфазной российской вакцины от коронавируса, второй укол главе государства сделают примерно через три недели. Роспотребнадзор раскрыл процент пациентов с постковидным синдромом 25 марта 2021, 21:55 Текст: Вера Басилая

Признаки постковидного синдрома отмечаются у 30-60% переболевших коронавирусной инфекцией, сообщил в четверг заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов в эфире «Вести FM». «Мы говорим о том, что в настоящий момент у 30-60% отмечается так называемый «долгий ковид», постковидный синдром», – приводит ТАСС слова Горелова. Ранее директор Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Минздрава России Игорь Никитин пояснил, что постковидный синдром — собирательный медицинский термин, который подразумевает все признаки мультисистемного, мультиорганного поражения после перенесенного COVID-19. По его словам, потливость, быстрая утомляемость, сложности с концентрацией могут быть симптомами постковидного синдрома. В свою очередь главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава, профессор Галина Иванова заявила, что свыше 70% пациентов, перенесших новую коронавирусную инфекцию, будут нуждаться в реабилитации. Ранее в Минздраве рассказали, что неврологические нарушения, тревога и депрессия отмечаются у 99% перенесших коронавирус, а свыше 70% пациентов, переболевших вирусом, будут нуждаться в реабилитации. Билл Гейтс назвал фатальные ошибки Европы и США в начале пандемии 25 марта 2021, 13:26 Текст: Евгения Шестак

США и Евросоюз допустили ряд фатальных ошибок в начале пандемии коронавируса, поэтому борьба с ним протекает с таким трудом, заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. По мнению Гейтса, правительствам западных стран следовало как можно быстрее наращивать тестирование населения и на ранней стадии изолировать зараженных, не допустив резкого скачка заболеваемости. Если бы они пошли на такой шаг, не потребовались бы столь жесткие ограничительные меры и продолжительный локдаун, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Wyborcza. «Несколько стран, таких как Австралия, Южная Корея и Новая Зеландия, сделали это очень, очень хорошо. К сожалению, большая часть Европы, Южной Америки и США этого не сделали, и мы заплатили за это огромную цену», – добавил он. Гейтс уточнил, что ситуацию могли бы спасти ранние инвестиции. «Даже когда эпидемия ударила, у нас все еще был шанс – если бы мировые лидеры заранее подготовились к этому или хотя бы обратились к нужным ученым, которые сказали бы: следите за количеством тестов и следите за изоляцией! – тогда страны могли бы справиться гораздо лучше», – сказал он. Он отметил, что инвестиции – это инструменты для улучшения здоровья не только во время пандемии, но и в целом для избавления от целого ряда заболеваний, включая грипп, малярию, полиомиелит и другие. Также Гейтс считает, что мир может вернуться к нормальной жизни после пандемии к концу 2022 года. «Пандемия невероятная трагедия. Мы в состоянии оценить потери для экономики, но не можем оценить потери, связанные с образованием, и тем, как на нас повлияли ограничения, которые нам пришлось ввести, чтобы избежать смерти большого числа людей», – приводит его слова ТАСС. Кроме того, он добавил, что близится завершение пандемии для США и Европы, заболеваемость вскоре начнет падать, однако избавиться от пандемии во всем мире не удастся, поэтому придется придерживаться таких ограничений, как маски и запрет массовых мероприятий. При этом он подчеркнул, что многие страны могли бы справиться с ситуацией намного лучше, если обратились бы «к нужным ученым, которые рекомендовали бы следить за числом тестов и позаботиться об изоляции». «Самое важное, что были такие люди, как я, которые предупреждали и говорили о риске. За небольшую цену можно было приготовиться и избежать проблем. К сожалению, рекомендованные инвестиции не были реализованы. Среди них было предложение, чтобы иметь возможность как можно скорее диагностировать больных», – сказал он. Ранее Билл Гейтс заявил, что единственная возможность прекратить распространение коронавируса кроется во вложении инвестиций в строительство предприятий по производству вакцин от COVID-19. Собянин: Система здравоохранения справляется с госпитализациями пациентов с COVID 25 марта 2021, 22:16 Текст: Ксения Панькова

Уровень госпитализации пациентов с коронавирусом в столице остановился на невысоком уровне, заявил мэр Москвы Сергей Собянин, отметив, что система здравоохранения справляется. «Сегодня мы держимся практически на одной планке – небольшой рост, небольшое падение, [ситуация] стабилизировалась на достаточно таком, я бы не сказал, что очень низком уровне, но на таком, приемлемом, с которым свободно справляется здравоохранение», – сказал Собянин в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС. При этом, по его словам, специалисты не исключают нового всплеска заболеваемости коронавирусом. «Такие опасения, конечно, у всех бывают, и специалисты говорят, что ничего не исключено», – сказал мэр, отметив, что многие жители Москвы прошли иммунизацию. Ранее Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, но стало больше заболеваний и госпитализаций среди пожилых людей. В четверг глава правительства Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, удалось избежать взрывного роста числа больных, пройден самый сложный период. В то же время глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в России немного отступил, однако на лечении все еще остается большое количество пациентов. В Турции рассказали о планах начать широкое применение «Спутник V» 25 марта 2021, 22:31 Текст: Елизавета Булкина

Российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» начнут широко применять в Турции после завершения токсикологических исследований, заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа. «Мы пристально наблюдали за процессом разработки вакцины под названием «Спутник V». Были начаты первые переговоры по поставкам «Спутника V». Эта вакцина будет пригодна для широкого использования после завершения процесса тестирования, который призван для того, чтобы убедиться в ее пригодности», – передает его слова ТАСС. Напомним, токсикологические исследования вакцины «Спутник V» в Турции начались 25 февраля. В январе сообщалось, что Российский фонд прямых инвестиций подписал соглашение с ведущим турецким производителем фармацевтической продукции о производстве в Турции вакцины от коронавируса «Спутник V». Собянин заявил о росте заболеваний коронавирусом среди пожилых в Москве 25 марта 2021, 15:02 Текст: Алина Назарова

Ситуация с коронавирусом в Москве стабильная, но стало больше заболеваний и госпитализаций среди пожилых людей, заявил мэр столицы Сергей Собянин. «Сегодня ситуация действительно стабильная, доля заболеваний, мы видим, что больше стало среди пожилого населения, и по количеству госпитализаций, мы видим, что это больше пожилых стало», – сказал Собянин, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал «Россия 1». Он отметил, что у большинства нет противопоказаний для вакцинации от коронавируса, и это было бы для них спасением. Ранее глава правительства Михаил Мишустин заявил, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, удалось избежать взрывного роста числа больных, пройден самый сложный период. В то же время глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что коронавирус в России немного отступил, однако на лечении все еще остается большое количество пациентов. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Минздраве рассказали о тревоге и депрессии у перенесших COVID 25 марта 2021, 14:39 Текст: Дмитрий Зубарев

Неврологические нарушения, тревога и депрессия отмечаются у 99% перенесших коронавирус, сообщила главный внештатный специалист по медицинской реабилитации Минздрава Галина Иванова. «Последствия новой коронавирусной инфекции очень разнообразны. И сегодня уже в публикациях профессионального сообщества можно выделить как минимум четыре группы... Самые первые – это, естественно, кардиореспираторные нарушения, которые проявляются в гипоксии, нарушениях бронхиального клиренса, болях в грудной клетке, болях в сердце, нарушении ритма», – передает РИА «Новости» слова Ивановой. На втором месте, как отметила специалист, стоят неврологические проявления коронавирусной инфекции, которые с каждым месяцем, как правило, лишь накапливаются. Головная боль, нарушение чувствительности, нарушения обоняния, нарушения вкуса, парезы, параличи, когнитивные нарушения разной степени выраженности, тревога и депрессия – практически у 99% пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию», – отметила Иванова. С первых дней коронавируса у многих пациентов проявляются мышечно-скелетные нарушения. Четвертая группа последствий COVID-19 – проблемы питания и метаболизма. Ранее Минздрав решил запустить проект по изучению генома у новорожденных. Центр Чумакова подаст в ВОЗ документы на преквалификацию «КовиВака» 25 марта 2021, 12:27 Текст: Алина Назарова

Центр имени Чумакова осенью подаст документы в ВОЗ на преквалификацию своей вакцины от коронавируса «КовиВак», сообщил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов. Он пояснил, что эту заявку центр подаст после завершения третьей фазы клинических испытаний «КовиВака». По его словам, «это будет осенью», передает РИА «Новости». Ишмухаметов также сообщил, что Центр имени Чумакова «хорошо оценивает» уровень антител у добровольцев, привитых вакциной от коронавируса «КовиВак». Преквалификация – это услуга, оказываемая ВОЗ для оценки качества, безопасности и эффективности лекарственных препаратов. Целью преквалификации является предоставление международным закупочным организациям возможности выбора среди широкого ассортимента качественных лекарств для массовых закупок. Производство вакцины «КовиВак», разработанной Центром Чумакова, официально началось в четверг. В России на данный момент зарегистрировано три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V». ЕС заявил Байдену о готовности работать над поставками вакцины от коронавируса 26 марта 2021, 01:17 Текст: Елизавета Булкина

Главы государств и правительств Евросоюза заявили президенту США Джо Байдену о готовности сотрудничать с Вашингтоном над поставками вакцины от коронавируса, а также экономическим восстановлением после пандемии и распространением демократии, заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам онлайн-саммита ЕС. «Мы определили темы, на которых будем фокусироваться вместе. Конечно, это COVID-19. Мы будем работать над тем, чтоб вакцины были доступны во всем мире. Мы хотим процветания во всем мире, хотим помочь повысить стандарты жизни людей», – передает его слова ТАСС. Мишель также заявил, что ЕС и США намерены работать над экономическим восстановлением после пандемии и распространением общих ценностей – демократии и верховенства права. В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон выразил уверенность, что «Европа станет к лету континентом, который производит самое большое количество вакцин» от COVID-19. По словам канцлера Германии Ангелы Меркель, ЕС ожидает, что производители вакцин будут выполнять свои договорные обязательства. «Мы сказали, что ни в коей мере не хотим нарушений международных цепочек поставок, но что мы, конечно, заинтересованы в том, чтобы фирмы, которые заключили с нами контракты, действительно были верны договорам», – сказала она. «Компании должны сначала выполнить свои контракты, которые у них есть со странами ЕС, прежде чем они смогут экспортировать вакцины. Это в полном объеме касается [препарата компании] AstraZeneca», – уточнила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Ранее издание Politico со ссылкой на представителя администрации ФРГ сообщило, что Германия попросит Еврокомиссию (ЕК) закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне. В то же время еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V».