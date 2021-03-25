В России выявили 9,2 тыс. новых случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлен 9221 новый случай коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 9221 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 12,7% не имели клинических проявлений болезни».

Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1787, Санкт-Петербурге – 804, Московской области – 540.

Всего в стране выявлено 4 492 692 вирус-положительных пациента в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 109 281 человека, из них 10 881 человек вылечились за последние сутки.

Также за сутки зафиксированы 393 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончались 96 612 человек.

Накануне, 24 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8861. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 360.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.