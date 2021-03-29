Комендантский час в Иордании продлен до 15 мая из-за коронавируса

Правительство Иордании приняло решение продлить до 15 мая карантинные ограничения из-за роста числа заразившихся коронавирусом, сообщил госминистр по делам СМИ Сахер Дудин.

По словам чиновника, введенный 25 февраля комендантский час будет действовать до 15 мая без изменений: с 18.00 до 06.00 – для предприятий и организаций, с 19.00 до 06.00 – для населения. Сохраняется в силе всеобщий локдаун по пятницам, в выходной день, передает ТАСС.

«В соответствии с директивой короля Абдаллы II правительство уделяет охране здоровья подданных первостепенное внимание», – заявил чиновник. При этом он отметил, что ситуация в клиниках, куда поступают инфицированные коронавирусом, остается крайне сложной. «Число госпитализированных пациентов растет, и свободных мест в отделениях интенсивной терапии становится все меньше, – подчеркнул он. – Статистические данные свидетельствуют, что мы по-прежнему остаемся на опасном рубеже».

По сведениям госминистра, за последние сутки были выявлены 7183 случая заражения, 82 пациента с коронавирусом умерли. Наибольшее число инфицированных зафиксировано в столице Аммане и ее окрестностях – 3196. Согласно статистике, общее число инфицированных в королевстве превысило 589 тыс. человек, 6554 человека умерли.

Напомним, в феврале в Иордании выявили устойчивый к антителам штамм коронавируса, получивший название B1525. В конце января король Иордании Абдалла II спрогнозировал голод в Средиземноморье к концу 2021 года на фоне связанных с пандемией кризисов.

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