Власти Саудовской Аравии собрались посадить 10 млрд деревьев

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд одобрил высадку 10 млрд деревьев в рамках долгосрочной программы озеленения королевства и предложил посадить 40 млрд деревьев по всему региону в рамках инициативы «зеленый Ближний Восток», сообщил новостной портал Akhbar Al Saudiya.

«Как ведущий мировой производитель нефти наше королевство осознает свою долю ответственности по преодолению последствий климатических изменений и стремится стать глобальным лидером в создании более зеленого мира», – приводит слова Мухаммеда бен Сальмана ТАСС.

Как подчеркнул наследный принц Саудовской Аравии, наибольшим экологическим вызовом для региона является наступление пустынь. «Ежегодные потери от песчаных бурь составляет 13 млрд долларов, а загрязнение воздуха парниковыми газами привело к сокращению средней продолжительности жизни в Саудовской Аравии на 1,5 года, – отметил принц. – Поэтому наши усилия будут направлены на увеличение природного растительного покрова, сокращение углеродных выбросов, борьбу с загрязнением и деградацией земель».

Как указал Мухаммед бен Сальман, саудовское королевство будет взаимодействовать с другими странами «в разработке зеленой дорожной карты, которая защитит планету». Он подчеркнул, что реализация стратегической программы «Видение Саудовской Аравии: 2030», принятой в 2016 году, позволит поднять качество жизни подданных.

Напомним, в июне 2013 года стало известно, что японские ученые разработали технологию озеленения пустынь.