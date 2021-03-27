В Крыму ответили на угрозу Киева выселить россиян с полуострова

Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов заявил, что заявление представителя Киева о выселении россиян из Крыма не имеет ничего общего с реальностью.

«В последнее время со стороны украинских властей мы наблюдаем упорную подмену дискурса: вместо того, чтобы обсуждать реальные проблемы двухсторонних отношений, нам пытаются навязать набившие оскомину темы, ни имеющие никакого отношения к реальности», – приводит слова Молохова РИА «Новости».

Как считает Молохов, обсуждать «грядущее выселение россиян из Крыма», о чем так грезят киевские власти, все равно что разбирать «нашествие рептилоидов на Крещатике».

Ранее вице-премьер Украины Алексей Резников пригрозил выдворить россиян из Крыма.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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