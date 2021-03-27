Украинский министр пригрозили выдворить россиян из Крыма

Вице-премьер, министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что после «возвращения» Крыма Киев выдворит оттуда россиян, переехавших на полуостров.

По его словам, Россия «завезла» в Крым 500 тыс. россиян, чтобы «размыть» местное население, и это «военное преступление», за что Россия «понесет ответственность в международном правовом плане», передает РИА «Новости».

Ранее украинская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении 23 российских артистов, которые участвовали в концерте по случаю открытия Крымского моста.

Ранее на Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Украинские силовики намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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