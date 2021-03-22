Украина открыла дело против 23 российских артистов из-за Крымского моста

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении 23 российских артистов, которые участвовали в концерте по случаю открытия Крымского моста, сообщила так называемая «прокуратура Крыма и Севастополя», входящая в структуру Генпрокуратуры Украины.

«Под процессуальным руководством прокуратуры автономии начато уголовное производство по факту незаконного въезда/выезда из/на оккупированный полуостров 23 российских артистов, которые направлялись в Крым для выступления на концерте по случаю открытия незаконно построенного моста через Керченский пролив», – говорится в сообщении, размещенном в Telegram ведомства.

В прокуратуре уточнили, что дело открыто по заявлению главы общественной организации «Евромайдан – Крым» Сергея Мокренюка. Действия артистов, имена которых не названы, Украина квалифицирует как нарушение статьи о въезде и выезде «на временно оккупированную территорию», досудебное расследование ведет СБУ.

Крымский мост – самый длинный в России (19 км). 15 мая 2018 года президентом Владимиром Путиным было открыто движение по его автомобильной части.

Ранее на Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота России в Крыму. Украинские силовики намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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