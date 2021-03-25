Зеленский отказался от цели достичь военного паритета с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил стратегию военной безопасности Украины, которая предполагает готовность к сдерживанию агрессии, но не предусматривает достижения военного паритета с Россией.

«Всеобъемлющая защита Украины соответствует закрепленному Уставом ООН суверенному неотъемлемому праву каждого государства на самооборону от агрессии и не имеет целью достижение военного паритета с Российской Федерацией, что привело бы к чрезмерной милитаризации государства, а предусматривает поддержание баланса и сочетание военных и невоенных средств для обеспечения военной безопасности Украины», – приводит РИА «Новости» содержание документа.

Кроме этого, стратегия определяет цели, приоритеты и задачи реализации государственной политики в военной сфере, сфере обороны и военного строительства, направленные на защиту национальных интересов от военных угроз, предоставление отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины, предотвращения или сдерживания противника от полномасштабного применения военной силы против Украины.

«Реализация Стратегии будет способствовать интеграции Украины в евроатлантическое пространство и приобретению членства в НАТО. Документ предполагает активное участие в международных операциях по поддержанию мира и безопасности», – следует из текста документа.

В марте в ДНР заявили об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же стало изветсно о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. 21 марта в представительстве ДНР заявили, что стягивание вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о возможной подготовке Киева к эскалации конфликта. На следующий день украинский снайпер застрелил мирного жителя на западе Донецка. В ДНР сообщили, что снайперский обстрел велся по личному приказу командующего третьим батальоном 28-й отдельной механизированной бригады армии Украины Максима Марченко.

Россия неоднократно подчеркивала, что не является стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР, а выступает гарантом Минских соглашений, как Франция и Германия. Президент России Владимир Путин отмечал прогресс в реализации договоренностей, достигнутых в 2019 году на «нормандском» саммите в Париже. При этом он неоднократно заявлял, что Украина не сделала ничего для политического решения конфликта.

Напомним, Крым стал российским регионом после референдума, который провели после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Более 96% жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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