В Общественной палате оценили идею регистрации в соцсетях по паспорту

Роскомнадзор предлагает создать единую централизованную государственную систему для того, чтобы контролировать и гарантировать исполнение другими сервисами действий, желаний пользователей и положение действующего закона «О персональных данных», сказала газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Роскомнадзор рассматривает возможность запрашивать у новых пользователей социальных сетей и мессенджеров личные данные – номер паспорта, адрес проживания, телефон и электронную почту. Такие нововведения рассматриваются в рамках поправок к закону «О персональных данных».

«Речи о какой-либо обязательной регистрации по паспорту в социальных сетях и мессенджерах не идет. Сейчас открытые онлайн-сервисы и так верифицируют пользователей, например, по номеру телефону. И для того, чтобы получить легальные услуги связи, пользователи обязательно предоставляют свой паспорт, контактные данные операторам связи, когда подписывают договор, поэтому ничего необычного и удивительного нет», – говорит Мизулина.

По сути, то, что предложил Роскомнадзор, продолжает член ОП, это создать подтвержденный аккаунт в Единой информационной системе (ЕИС), который можно будет использовать на множестве ресурсов. То есть пользователи и онлайн-сервисы регистрируются в личном кабинете ЕИС, а дальше централизованно ведутся взаимодействия касательно персональных данных – дается согласие или отзыв на их использование.

«То есть если в какой-то момент пользователь захочет отозвать согласие, то он просто сможет зайти в личный кабинет в этой системе и сделать это. Причем онлайн-сервис будет уведомлен об этом. То есть смысл состоит в создании такой единой централизованной государственной системы для того, чтобы контролировать и гарантировать исполнение другими сервисами действий, желаний пользователей и положение действующего закона «О персональных данных», которые вступили в силу», – объясняет собеседник.

Кроме того, если смотреть на данное предложение прагматично и рационально, то можно заметить, что механизм, который Роскомнадзор предложил вместе с ужесточением законодательства и борьбой с серыми сим-картами, будет способствовать решению проблем использования интернета в мошеннических целях, уверена эксперт.

«Когда различные пользователи с анонимными никнеймами совершают разные противоправные действия в соцсетях – их практически невозможно никак наказать. И, конечно, с помощью такого механизма будут иметься реальные данные человека, поэтому пользователь онлайн-сервиса лишний раз подумает, прежде чем заняться тем же кибербуллингом (травлей в Интернете), мошенничеством, распространением детской порнографии, размещением рекламы о продажи наркотиков и так далее», – уверена Мизулина.

Ранее доктор юридических наук Виталий Вехов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что, согласно действующему законодательству, персональными данными считаются сведения, которые из трех или даже двух Ивановых Иванов Ивановичей могут идентифицировать конкретно то физическое лицо, которое нужно. Просто ФИО и дата рождения не являются персональными, поскольку могут принадлежать сразу нескольким людям.