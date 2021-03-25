Роскомнадзор захотел запрашивать паспортные данные при регистрации в соцсетях

Роскомнадзор хочет запрашивать у новых пользователей социальных сетей и мессенджеров номер паспорта, адрес проживания, телефон и электронную почту. Такие требования обсуждаются в проекте приказа Роскомнадзора, опубликованного на портале regulation.gov.ru 23 марта.

Система будет использоваться в том числе для идентификации пользователей соцсетей и мессенджеров по паспорту, следует из документа, пишет «Коммерсант»

Проект готовится в рамках поправок к закону «О персональных данных», которые частично вступили в силу в марте. В соответствии с ними операторы данных не могут размещать и распространять опубликованную в сети информацию о пользователях без их согласия. Речь идет о данных из соцсетей, с сайтов объявлений и из открытых реестров. Площадки должны обеспечить гражданам возможность выбрать, какие конкретно данные можно собирать, обрабатывать и использовать публично. Согласно поправкам, с 1 июля оператор данных должен организовать сбор согласий. Он сможет сделать это сам или через ЕИС Роскомнадзора.

В соответствии с проектом Роскомнадзора пользователь может сам решить, через какую систему давать согласия. Если он выберет ЕИС, придется внести в специальную форму ФИО, реквизиты паспорта, адрес места жительства, номер телефона и электронную почту.

Эти данные будут проверяться через портал госуслуг, с которым интегрируют ЕИС. В ней смогут также зарегистрироваться компании и ведомства, введя ИНН, ОГРН и другую информацию. Данные всех зарегистрированных в системе пользователей могут предоставляться «иным госорганам в случаях, определенных федеральными законами», следует из документа. В нем не уточняется, какие данные интернет-площадка должна запрашивать у пользователя, если он выберет вариант идентификации через ее платформу сбора согласий.

Инициатива Роскомнадзора направлена в первую очередь на социальные сети и мессенджеры, пояснил автор поправок, депутат «Единой России» Антон Горелкин. У сервисов, по его словам, будет выбор: либо они запустят собственные платформы для сбора согласий, либо будут использовать ЕИС. Собирать согласия придется только с новых пользователей сервисов, уточнил он. В случае несоблюдения соцсетями требований им грозит штраф до 100 тыс. рублей.

Но в текущей версии под действие нового регулирования попадает любое распространение персональных данных с согласия гражданина не только онлайн, но и офлайн. Операторами персональных данных могут быть как органы власти, так и юридические и физические лица (социальные сети, мессенджеры, сервисы знакомств, платформы бесплатных объявлений, банки, операторы связи и др.). Они определяют, какие данные будут обрабатывать и с какой целью.

Ранее операторов сотовой связи решили обязать передавать Роскомнадзору данные об абонентах.