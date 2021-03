«Тамбов» отстранил подозреваемых в игре на ставках футболистов ОКР предложил утвердить музыку Чайковского для замены гимна России на Олимпиаде в Токио 25 марта 2021, 14:33 Текст: Дмитрий Зубарев

Олимпийский комитет России (ОКР) направил в Международный олимпийский комитет (МОК) предложение использовать произведение Петра Чайковского в качестве музыки, которая будет звучать вместо гимна страны на Олимпийских играх во время церемонии награждения российских спортсменов, заявил глава ОКР Станислав Поздняков. «Провели дополнительные консультации, в том числе с МОК, и на основании прецедента, который был создан Союзом конькобежцев России, мы согласились с этим предложением. Мы посчитали возможным обратиться в МОК для утверждения этой композиции», – передает ТАСС слова Позднякова. «МОК [по гимну] ответил следующим образом: он попросил у CAS разъяснения, и, к сожалению, «Катюша» была отвергнута в качестве таковой композиции, поскольку эта песня напрямую относится к России. CAS применил более широкое трактование. Мы расстроены этим событием, поскольку эту песню выбирали наши спортсмены, это вызывает у нас сожаление», – сказал Поздняков. Он добавил, что экипировка российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио и Пекине будет презентована 14 апреля за 100 дней до старта игр. Ранее российский запрос на использование композиции «Катюша» в качестве замены государственного гимна на Олимпийских играх в Токио и в Пекине был отклонен Спортивным арбитражным судом (CAS). В CAS отметили, что в России «Катюша» считается «патриотической песней, в которой содержится призыв к солдатам защищать Родину». Указывается, что «решение о том, какой гимн использовать российской команде на Олимпийских играх, будет принимать Международный олимпийский комитет, а не Россия».

Ахеджакова предложила поставить на Лубянке памятник осужденному за педофилию историку 24 марта 2021, 22:40

Российская актриса Лия Ахеджакова заявила, что предпочла бы видеть на Лубянской площади в Москве памятник карельскому историку Юрию Дмитриеву, осужденному за действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери. Лия Ахеджакова, выступая в эфире МБХ медиа, принадлежащего Михаилу Ходорковскому, высказала свои предпочтения, кому следует поставить памятник на Лубянской площади в Москве. По ее словам, там необходимо установить монумент карельскому историку Юрию Дмитриеву, осужденному на 13 лет заключения за насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери. Ахеджакова считает Дмитриева «героем России». «Когда речь шла о том, что на Лубянке ставят памятник Дзержинскому или Невскому, я всем говорила своим друзьям, что Юрию Алексеевичу Дмитриеву там будет стоять памятник, и никуда не денетесь! Это будет», – заявила Ахеджакова в подкасте МБХ медиа. Ранее вернуть памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь в Москве призвала группа российских деятелей культуры и журналистов. Столичные власти предложили жителям российской столицы выбрать, кому поставить памятник на Лубянской площади из двух вариантов – полководец, святой Русской православной церкви Александр Невский или революционер, политический деятель Феликс Дзержинский. Голосование по вопросу установки памятника началось 25 февраля на на портале «Активный гражданин». Первоначально предполагалось, что оно продлится до 5 марта, но его завершили досрочно. На момент окончания с небольшим преимуществом лидировал вариант установки памятника Невскому. В результате мэр Москвы Сергей Собянин предложил оставить площадь в нынешнем виде. Обвинения против Юрия Дмитриева были выдвинуты в 2017 году по статьям о развратных действиях и изготовлении детской порнографии. Позже его обвинили также в насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Два уголовных дела были объединены в одно. Сам Дмитриев себя виновным не признавал. В июле 2020 года Дмитриева признали виновным в насильственных действиях сексуального характера и назначили 3,5 года лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Верховный суд Карелии ужесточил Дмитриеву наказание с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в сексуальном насилии над приемной дочерью, которой на тот момент было меньше 14 лет. Столтенберг предложил решать разногласия по «Северному потоку – 2» с помощью НАТО 24 марта 2021, 15:54

Расхождения во мнении по «Северному потоку – 2» у союзников по НАТО можно урегулировать на площадке самого Североатлантического альянса, заявил генсек объединения Йенс Столтенберг. «Мы упоминали «Северный поток», по которому есть разногласия. Я думаю, что НАТО – это та площадка, где мы можем обсуждать эти вопросы», – цитирует Столтенберга РИА «Новости». На прошлой неделе США вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве «Северного потока – 2». Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями Вашингтона, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу. Также сообщалось, что новые связанные с «Северным потоком – 2» санкции администрации президента США Джо Байдена могут затронуть компанию Nord Stream 2 AG – оператора проекта строительства газопровода. На Украине предложили отказаться от «Донбасса» 24 марта 2021, 17:25

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов призвал не называть Донецкую и Луганскую области Донбассом. Он утверждает, что это слово – «нарратив, навязанный Россией». «Есть четкие названия территории Донецкой и Луганской областей, никакого Донбасса не существует, это очень опасно, когда мы начинаем такие вещи говорить», – сказал он во время форума, посвященного избирательной реформе на Украине, сообщает «Страна.ua». В понедельник украинский снайпер застрелил мирного жителя на западе Донецка. Управление народной милиции ДНР сообщило, что снайперский обстрел украинскими военными поселка Александровка в Донецкой области, в результате которого погиб 71-летний житель, велся по личному приказу командующего третьим батальоном 28-й отдельной механизированной бригады армии Украины Максима Марченко. 21 марта в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о том, что стягивание вооружения украинских силовиков к линии соприкосновения в Донбассе свидетельствует о возможной подготовке Киева к эскалации конфликта. Напомним, 9 марта представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в СЦКК заявило об усугублении ситуации на линии разграничения в Донбассе. В тот же день в народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) заявили о размещении украинской военной техники и минировании в населенных пунктах Донбасса. В ЛНР также зафиксировали размещение украинской военной техники в жилом секторе. В понедельник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщил, что украинские военные провели обстрел окраин Донецка. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Эксперт оценил последствия коллапса судоходства через Суэцкий канал 24 марта 2021, 14:56

«Если контейнеровоз очень серьезно «расклинился», и потребуется масштабная спасательная операция длительностью в несколько недель – тогда происходящее и начнет приносить ощутимые экономические потери», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по судоходству Михаил Войтенко, проанализировав ситуацию в Суэцком канале, который перегородило гигантское грузовое судно Ever Given. «На данный момент судно продолжает «сидеть» в канале, в неизменной позиции поперек фарватера», – рассказал главный редактор интернет-издания «Морской бюллетень» Михаил Войтенко, который в режиме реального времени отслеживает ситуацию с контейнеровозом Ever Given. Один из крупнейших в мире контейнеровозов Ever Given компании Evergreen, который шел из китайского Янтяня в порт Роттердам, сел во вторник на мель в Суэцком канале. По предварительной информации, причиной инцидента стало отклонение от курса из-за сильного ветра. «Компания Evergreen – одна из крупнейших в мире компаний в сфере контейнерных перевозок, фактически монополизировавших этот рынок, – пояснил Войтенко. – Все суда этой компании имеют характерную зеленую раскраску, а их названия начинаются с "Ever", поэтому этот контейнеровоз именуется Ever Given. Судно рассчитано на перевозку не менее 20 тыс. контейнеров, это действительно один из самых больших контейнеровозов на сегодняшний день». Буксиры несколько раз пытались снять судно с мели, но пока это не привело к успеху. В результате образовалась пробка из сотни судов. На борту застрявших судов находятся около 10 млн баррелей сырой нефти и нефтепродуктов, что может привести к сбою в глобальной цепочке поставок энергоносителей, утверждает Financial Times. Сообщение Financial Times о том, что египетские власти открыли старые участки Суэцкого канала для разблокировки судоходства, вызывают вопросы, указал Войтенко. «Старые участки есть на севере канала, нитка соединяет Порт-Саид с Большим Соленым озером. Но на юге, непосредственно между Большим Соленым озером и Суэцем, существует лишь один путепровод, и его Ever Given и перегородил – ни направо, налево. Все равно что его потопили», – пояснил эксперт. «Пока сложно прогнозировать, как скоро судно освободится – это может занять достаточно долгое время, – заметил Войтенко. – Вместе с тем не следует придавать преувеличенное значение данному инциденту. Как человек, который ежедневно перелопачивает большое количество информации по судоходству, могу сказать – западные СМИ, особенно мейнстримные, в частности агентство Bloomberg, склонны драматизировать ситуацию». Если контейнеровоз очень серьезно «расклинился» и потребуется масштабная спасательная операция, связанная, например, со снятием с него контейнеров – тогда происходящее и начнет приносить ощутимые экономические потери, полагает эксперт. «Если в течение ближайших нескольких суток его снимут, то на экономике это не скажется. Если для операции потребуются недели или месяцы, тогда можно будет говорить о вероятном ущербе», – подчеркнул Войтенко. Точную сумму ущерба при негативном сценарии развития событий назвать сложно, однако можно сказать, что перекрытие Суэцкого канала не сильно, но ударит по перевозкам сырой нефти в Европу с Ближнего Востока, заметил эксперт. «При этом не составит особого труда перенаправить поток вокруг Африки, мимо мыса Доброй надежды», – добавил Войтенко. «Естественно, пострадают линейные перевозки контейнеров», – указал эксперт. Инциденты, подобные тому, что произошел с Ever Given, по оценке Войтенко, происходят регулярно. «Минимум раз в месяц садятся на мель или бросают якорь из-за поломки балкеры, танкеры, но, как правило, чаще всего – такие огромные контейнеровозы, – рассказал специалист. – Но их достаточно быстро, максимум через несколько часов, снимают. Ever Given был обесточен, и поэтому «воткнулся» в берег. Рано или поздно такой инцидент должен был произойти». Тем более что гигантские суда, подобные Ever Given, показали себя как довольно ненадежные, отметил Войтенко.

Министр обороны Румынии Николае Чукэ случайно опубликовал секретную информацию. Он разместил в соцсетях фотографию, на которой были видны данные доступа к кол-центру военного ведомства, сообщил местный телеканал Digi 24. «Министр обороны Николае Чукэ опубликовал в своем аккаунте в Facebook снимки, сделанные во время визита в Академию наземных сил в Сибиу. На одной из фотографий были указаны данные доступа к счетам и видеоконференциям, а также номера телефонов, используемые сотрудниками кол-центра Минобороны в Сибиу», – сообщает телеканал, передает РИА «Новости». Снимок вскоре был удален, но копии успели разойтись по соцсетям. В Минобороны страны моментально отреагировали и сообщили, «что все пароли были немедленно изменены». «Сразу после того, как стало известно о случившемся, мы связались с командой, которая управляет официальной страницей министра. Сообщаем, что не было никаких попыток доступа к данным кол-центра, все пароли были немедленно изменены», – заявила пресс-служба ведомства. Ранее Китай решил ограничить использование американских машин Tesla военными, так как эти электрокары могут представлять угрозу нацбезопасности. Илон Маск опроверг сообщения об использовании автомобилей Tesla для шпионажа. В Минобороны заявили о начале ментальной войны США против России 25 марта 2021, 01:26

Запад во главе с США начал против России ментальную войну, последствия которой проявятся не сразу, заявил советник главы Минобороны, действительный государственный советник третьего класса Андрей Ильницкий в интервью журналу «Арсенал Отечества». Он пояснил, что Запад избегает прямой военной конфронтации с Россией, поскольку она способна нанести им неприемлемый ущерб своим ядерным оружием и современной армией. По словам советника министра, вероятность прямого военного столкновения между Россией и странами Запада исключена на ближайшие десять лет. Именно поэтому, пояснил Ильницкий, Запад под руководством США развязал против России информационно-гибридную войну, передает РИА «Новости». «Все это ведет к возникновению нового типа войн. Если в классических войнах целью является уничтожение живой силы противника, в современных кибервойнах – уничтожение инфраструктуры противника, то целью новой войны является уничтожение самосознания, изменение ментальной – цивилизационной – основы общества противника. Я бы назвал этот тип войны ментальным», –заявил Ильницкий. Он отметил, что если живую силу и инфраструктуру можно восстановить, то «ход эволюции сознания повернуть вспять невозможно, тем более что последствия этой «ментальной» войны проявляются не сразу, а только как минимум через поколение, когда сделать уже что-либо будет просто невозможно». Ильницкий также рассказал, как противостоять ментальной войне. В числе первоочередных мер он назвал суверенизацию интернета, подготовку кадров по информационному противодействию для силовой и гражданской сфер, перезагрузку молодежной политики, возобновление активного и широкого диалога с консервативным большинством – опорным электоратом действующей власти. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва надеется на лучшее в отношениях с Вашингтоном, но всегда готова к худшему. Москва пообещала ответить на канадские санкции 24 марта 2021, 19:29 Текст: Алексей Дегтярев

Санкции Канады против российских высокопоставленных лиц незаконны, Москва намерена предпринять ответные меры, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Предпримем», – сказал Песков в ответ на вопрос, последуют ли от России ответные шаги на канадские санкции, передает РИА «Новости». Представитель Кремля отметил, что эти санкции незаконны. Напомним, в среду Канада заявила, что вводит санкции против нескольких российских должностных лиц из-за якобы ухудшения в России ситуации с правами человека. Под ограничения попали директор ФСБ Александр Бортников, генеральный прокурор Игорь Краснов, директор Росгвардии Виктор Золотов, глава ФСИН Александр Калашников, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко, начальник управления президента по внутренней политике Андрей Ярин и полпред президента в Сибири Сергей Меняйло. Страховщики вычислили чаще всего попадающий под списание после аварии автомобиль 24 марта 2021, 16:53

В России чаще всего не подлежит восстановлению после ДТП автомобиль Hyundai Solaris, соответствующие исследования провела страховая компания «Согласие». Также в компании назвали еще несколько моделей, которые водители разбивают до непригодного к ремонту состояния, передает РИА «Новости». В порядке убывания в этом списке следуют Lada Largus, Volkswagen Polo, Kia Rio, Renault Logan, Lada Granta, Renault Duster, Renault Kaptur, Skoda Rapid и Lada Vesta. Больше всего таких повреждений после ДТП получали машины из Москвы и Подмосковья, на их долю пришлось 42% подобных случаев, зафиксированных страховщиком в 2020 году. На втором месте значатся Петербург и Ленобласть (10%), на третьем – Новосибирск (3%). Также в числе городов с наибольшим числом таких повреждений у автомобилей значатся Казань, Екатеринбург, Красноярск, Махачкала, Тула, Пермь и Кемерово. Ранее сообщалось, что с 1 мая 2021 года в России изменится порядок купли и продажи подержанных авто. Россияне смогут приобрести или продать подержанный автомобиль через портал госуслуг. Жертва «скопинского маньяка» решила добиться возбуждения нового дела против него 24 марта 2021, 17:02

Екатерина Мартынова, которая в 14 лет попала в бункер к «скопинскому маньяку» Виктору Мохову, намерена добиться возбуждения уголовного дела в отношении своего мучителя после его слов о желании «опять заняться» одной из своих жертв и признании в любви к другой. «Сегодня со мной связалась прокуратура, я уже пишу заявление на открытие уголовного дела на Виктора Мохова», – цитирует «Фонтанка» Мартынову. Мартынова считает, что заявления Мохова в интервью Ксении Собчак должны стать основанием для его ареста. Она выступила и против предоставления «скопинскому маньяку» площадок в СМИ. При этом сама девушка также появилась в фильме Собчак. Кроме того, она неоднократно бывала гостьей на различных ток-шоу по поводу Мохова и даже написала книгу о своем заточении. Вторая девушка, Елена Самохина, которая в 17 лет оказалась в бункере маньяка, отказывается от общения со СМИ. В видео Собчак Мохов прокомментировал судьбу своих жертв. «От меня [Елена Самохина] родила и больше не рожает. Надо опять мне заняться ей», – сказал Мохов. Мужчина также признался в любви к Мартыновой. Ранее российские журналисты и блогеры раскритиковали решение телеведущей Ксении Собчак взять интервью у «скопинского маньяка» Виктора Мохова, заявив, что она опошлила и без того жуткую историю, а также призвав к блокировке фильма на YouTube. Депутат Госдумы Оксана Пушкина написала запросы во ФСИН и Генпрокуратуру после заявлений «скопинского маньяка» о желании помочь его жертве «зачать детей». Пушкина заявила, что брать интервью с освободившимся из тюрьмы маньяком недопустимо, также недопустимо «делать из него героя». Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил следственному управлению по Рязанской области организовать процессуальную проверку после интервью «скопинского маньяка» телеведущей Ксении Собчак. «Адмирал Горшков» начал испытания «Цирконов» в Баренцевом море 24 марта 2021, 19:43

Фрегат «Адмирал Горшков» вышел в Баренцево море для проведения испытаний гиперзвуковых ракет «Циркон», сообщили в пресс-службе Северного флота. «Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» вышел в Баренцево море, где отработает ряд элементов курса боевой подготовки и проведет стрельбы ракетно-артиллерийским вооружением по морским мишеням», – цитирует сообщение пресс-службы флота ТАСС. Фрегат после учений вернется в основной пункт базирования – Североморск. Ранее источник в судостроительной отрасли сообщил, что фрегаты модернизированного проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» также планируется оснастить гиперзвуковым оружием, они будут способны нести в общей сложности по 32 крылатых ракеты. Эксперт объяснил «вопли» ЕС и Украины из-за запрета иностранцам владеть землей в Крыму 25 марта 2021, 11:20

«За прошедшие семь лет у людей была возможность получить российское гражданство и переоформить недвижимость на себя еще раз. Но и сейчас граждане Украины, которые числились владельцами этих земельных участков или домов, переоформят их в аренду и будут платить не земельный налог, а арендный платеж», – прокомментировал Баширов. Ранее Москва назвала стратегию Киева по «деоккупации» Крыма посягательством на территориальную целостность России. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Госдуме призвали ЕС прекратить «вопль» из-за земли в Крыму 25 марта 2021, 08:47

Евросоюзу и Киеву следует прекратить «вопль» по поводу запрета иностранцам владеть земельными участками на большей части Крымского полуострова, заявил депутат Госдумы Михаил Шеремет. «ЕС и киевским властям пора прекратить вопль насчет владения землей в Крыму. Это законная территория Российской Федерации, и другим странам нечего засматриваться на чужие территории. Решение о запрете владения землей иностранцам – справедливое и необходимое, учитывая, что Крым является приграничной территорией», – сказал Шеремет РИА «Новости». По его словам, те, кто получили российское гражданство, являются законными собственниками земельных участков. Указ, запрещающий иностранцам, иностранным компаниям и лицам без гражданства владеть земельными участками на большей части Крыма, вступил в силу 20 марта. Ограничение действует в 19 из 25 муниципальных образований республики. Президент России Владимир Путин подписал этот указ год назад. В соответствии с ним Крым включили в перечень приграничных территорий, где иностранцы не могут быть собственниками земельных участков. Внешнеполитическая служба ЕС и МИД Украины отказались признавать данный указ. Китай отреагировал на национализацию Украиной завода «Мотор Сич» 25 марта 2021, 11:39 Текст: Евгения Шестак

Китай требует от Украины соблюдать законные права китайских инвесторов после указа украинского лидера Владимира Зеленского о защите авиадвигателестроения, заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин. «Мы обратили внимание на это сообщение. Китай требует от Украины соблюдать законные права китайских инвесторов и компаний, рациональным образом урегулировать соответствующие вопросы», – заявила Хуа Чуньин, передает РИА «Новости». Ранее президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о защите авиадвигателестроения. В частности, указ предусматривает возвращение ПАО «Мотор Сич» в собственность государства. Контрольный пакет в нем (56%) принадлежал акционерам, связанным с китайской Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment. При этом МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич», а китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Газета ВЗГЛЯД разбиралась в нюансах борьбы Китая и США за жемчужину советской промышленности. Российский траулер перевернулся при спуске на воду в норвежском Киркенесе 25 марта 2021, 10:43 Текст: Дмитрий Зубарев

Российский траулер «Мелкарт», длина которого составляет 53 метра, опрокинулся у причала судоремонтной верфи «Кимек» в норвежском Киркенесе, где ремонтируется множество российских судов, сообщила телерадиокомпания NRK. «Российское рыболовное судно опрокинулось в Киркенесе у причала «Кимека». Никто из 26 членов команды не пострадал, на борту во время инцидента находились восемь человек, они в порядке», – передает РИА «Новости» сообщение телекомпании. ЧП произошло в среду вечером – судно опрокинулось на бок на небольшой глубине, часть корпуса торчит из воды. На месте работала полиция для выяснения причин инцидента. По данным местных властей, пока нет данных о загрязнении акватории, вокруг судна плавает только мусор, однако предприняты все меры для предотвращения возможного загрязнения. Как сообщила телекомпания, судно находилось на верфи на ремонте, а опрокидывание произошло во время спуска траулера обратно на воду. «Траулер был пустой внизу, а сверху вес оказался большим, судно было не сбалансировано, и, когда его спускали на воду, потеряло устойчивость и опрокинулось», – пояснили в телекомпании. По ее данным, судно собиралось на промысел в ближайшее время. Напомним, в июне два буксира у берегов Норвегии сняли с мели российский рыболовный траулер «Кокшайск», на борту которого находились 35 человек. Германия попросила ЕК закупить «Спутник V» на общеевропейском уровне 24 марта 2021, 22:31 Текст: Елизавета Булкина

Германия просит Еврокомиссию (ЕК) закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, сообщило издание Politico со ссылкой на представителя администрации ФРГ. «Мы попросили Еврокомиссию запустить процедуру закупки «Спутник V», – заявил представитель властей на брифинге в Берлине. «Сейчас мы видим, что ЕК находится в процессе запуска этой процедуры», – передает его слова ТАСС. В Германии выразили надежду, что процесс подготовки закупки вакцины может быть начат уже сейчас, пока Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рассматривает заявку о разрешении использования российского препарата на территории ЕС. «Мы бы посчитали правильным, если бы переговоры начались безотлагательно», – сказал собеседник издания. Он уточнил, что Еврокомиссия пока не начала переговоры с Москвой о возможной закупке «Спутник V», однако обсуждение процедуры закупки может произойти «в ближайшем будущем». Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Германии сообщило, что Европейская комиссия проведет предварительные переговоры с государствами-членами Евросоюза о возможной закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V». В то же время еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы». В то же время президент Владимир Путин, комментируя заявления о «Спутнике V», подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.