Роспотребнадзор оценил безопасность вакцины «ЭпиВакКорона»

Результаты проведенного клинического исследования вакцины «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» показали, что препарат является иммуногенным и безопасным продуктом для профилактики коронавирусной инфекции, сообщили в Роспотребнадзоре.

Согласно данным, опубликованным в журнале «Инфекция и иммунитет», исследования проводилось в два этапа: этап 1 – открытое исследование безопасности, реактогенности и иммунологической активности вакцины с участием 14 добровольцев в возрасте 18-30 лет; этап 2 – простое слепое сравнительное рандомизированное плацебо-контролируемое исследование с участием 86 добровольцев в возрасте 18-60 лет. Его результаты подтвердили, что «ЭпиВакКорона» безопасна и иммунологически эффективна, сообщается на сайте ведомства.

Роспотребнадзор отметил, что схема двухдозовой вакцинации вызвала выработку антител, специфичных к антигенам, входящих в состав вакцины, у 100% добровольцев.

Ранее гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что массовая вакцинация препаратом от коронавируса «ЭпиВакКорона» в России может начаться во второй половине марта.

Напомним, «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет. «ЭпиВакКорона» – вторая после «Спутника V» зарегистрированная в России вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции, ее разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».

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