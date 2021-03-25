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Роспотребнадзор оценил безопасность вакцины «ЭпиВакКорона»
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Результаты проведенного клинического исследования вакцины «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» показали, что препарат является иммуногенным и безопасным продуктом для профилактики коронавирусной инфекции, сообщили в Роспотребнадзоре.
Согласно данным, опубликованным в журнале «Инфекция и иммунитет», исследования проводилось в два этапа: этап 1 – открытое исследование безопасности, реактогенности и иммунологической активности вакцины с участием 14 добровольцев в возрасте 18-30 лет; этап 2 – простое слепое сравнительное рандомизированное плацебо-контролируемое исследование с участием 86 добровольцев в возрасте 18-60 лет. Его результаты подтвердили, что «ЭпиВакКорона» безопасна и иммунологически эффективна, сообщается на сайте ведомства.
Роспотребнадзор отметил, что схема двухдозовой вакцинации вызвала выработку антител, специфичных к антигенам, входящих в состав вакцины, у 100% добровольцев.
Ранее гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов сообщил, что массовая вакцинация препаратом от коронавируса «ЭпиВакКорона» в России может начаться во второй половине марта.
Напомним, «ЭпиВакКорона» получила разрешение на применение среди лиц старше 60 лет. «ЭпиВакКорона» – вторая после «Спутника V» зарегистрированная в России вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции, ее разработал Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор».
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Германия попросила ЕК закупить «Спутник V» на общеевропейском уровне
Германия просит Еврокомиссию (ЕК) закупить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на общеевропейском уровне, сообщило издание Politico со ссылкой на представителя администрации ФРГ.
«Мы попросили Еврокомиссию запустить процедуру закупки «Спутник V», – заявил представитель властей на брифинге в Берлине. «Сейчас мы видим, что ЕК находится в процессе запуска этой процедуры», – передает его слова ТАСС.
В Германии выразили надежду, что процесс подготовки закупки вакцины может быть начат уже сейчас, пока Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рассматривает заявку о разрешении использования российского препарата на территории ЕС. «Мы бы посчитали правильным, если бы переговоры начались безотлагательно», – сказал собеседник издания.
Он уточнил, что Еврокомиссия пока не начала переговоры с Москвой о возможной закупке «Спутник V», однако обсуждение процедуры закупки может произойти «в ближайшем будущем».
Ранее агентство Reuters со ссылкой на источник в правительстве Германии сообщило, что Европейская комиссия проведет предварительные переговоры с государствами-членами Евросоюза о возможной закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V».
В то же время еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы».
В то же время президент Владимир Путин, комментируя заявления о «Спутнике V», подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.
Песков ответил на вопрос о вакцине, которой привился Путин
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Какую вакцину от коронавируса выбрал президент Владимир Путин, знает он и его врач, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Мы еще вчера сказали, что все три российские вакцины абсолютно надёжны, абсолютно эффективны и абсолютно безопасны, поэтому никакой разницы, какой именно вакциной привился президент, нет. А какую именно вакцину выбрал президент, это знает он и его врач, который делал ему эту прививку», – сказал Песков, отвечая на вопрос, по какому принципу президент выбирал вакцину, передает РИА «Новости».
Во вторник сообщалось, что президент России Владимир Путин привился от коронавируса, он чувствует себя хорошо. При этом Песков сообщал, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привился Путин, и не будут показывать сам процесс.
В свою очередь опрошенные газетой ВЗГЛЯД специалисты считают, что вакцину против коронавирусной инфекции Владимиру Путину подобрали врачи, исходя из его индивидуальных особенностей. Вероятнее всего, это был препарат «Спутник V», разработанный Центром имени Гамалеи.
На Украине зарегистрирована вторая смерть от индийской вакцины от COVID
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Провизор аптеки военного госпиталя в Черновицкой области, который 15 марта привился вакциной Covishield, произведенной в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca, умер от мозгового инсульта, сообщил Минздрав Украины.
По информации департамента здравоохранения Черновицкой области, 15 марта мужчина привился против COVID-19. Вакцинацию работников военного госпиталя провела мобильная бригада. А 16 марта скорая помощь доставила мужчину в городскую клиническую больницу № 3, где он лечился от инсульта, сообщает «Страна.ua».
Отмечается, что противопоказаний к введению вакцины, а именно, аллергии к любому из компонентов препарата, у провизора не было. В тот же день из того же флакона были привиты еще девять человек. Неблагоприятных событий после иммунизации у других пациентов не зарегистрировано, добавили в украинском Минздраве.
Ранее сообщалось, что в Одесской области военная скончалась через два дня после прививки от коронавируса.
Между тем главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, который 13 дней назад привился от коронавируса индийской вакциной Covishield, сообщал, что заболел COVID-19. Он также сообщил, что Украина не планирует приостанавливать вакцинацию вакциной Covishield, произведенной в Индии по лицензии британо-шведской компании AstraZeneca.
2 марта вакциной Covishield также привился президент Украины Владимир Зеленский. Между тем директор департамента здравоохранения городского совета Елена Якименко сообщала, что несколько десятков медиков из Одессы почувствовали себя плохо после вакцинации индийским препаратом Covieshield/AstraZeneca.
Напомним, ряд стран, в том числе Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго (ДРК), Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды и Норвегия, приостановили вакцинацию препаратом AstraZeneca в связи с сообщениями об обнаружении тромбов у привившихся. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве, Эстонии, Люксембурге, Республике Кипр.
ЕК проведет переговоры о возможной закупке «Спутника V»
Европейская комиссия проведет предварительные переговоры с государствами-членами Евросоюза о возможной закупке российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве Германии.
«Такие переговоры еще не начались», – отметил источник и подчеркнул, что Германия будет приветствовать их скорейшее начало, передает ТАСС.
Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Евросоюзу «абсолютно не нужен» «Спутник V». По этому поводу бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в комментарии газете ВЗГЛЯД отметил: «Все эти явления обходятся не просто потерями в каких-то пресловутых валютах, а потерями жизней для Европы».
В то же время президент Владимир Путин, комментируя заявления о «Спутнике V», подчеркнул, что Москва ничего никому не навязывает, однако возникает вопрос, чьи интересы поддерживает Брюссель.
Министры иностранных дел и образования Словакии подали в отставку
Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок и министр образования Бронислав Грюлинг объявили об отставке на фоне правительственного кризиса, который возник после закупок российской вакцины «Спутник V».
Министры информировали о своем решении президента Словакии Зузану Чапутову. Ожидается, что она примет их отставку в четверг. Министры представляют в правительстве либеральную партию «Свобода и солидарность», передает ТАСС со ссылкой на Словацкое радио.
Ранее в отставку подал вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик, а также министр труда и социальных дел Словакии Милан Крайняк.
Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины «Спутник V». Партнеры по коалиции сделали все возможное, чтобы заблокировать поставки, однако Матович заявил, что минздрав страны разрешил применение препарата. Глава минздрава Марек Крайчи ушел в отставку, пытаясь прекратить скандал. В коалиции потребовали отставки премьера.
Премьер-министр Словакии Игор Матович согласился подать в отставку ради спасения правящей коалиции и разрешения правительственного кризиса. Он заявил, что готов уйти со своего поста, но намерен остаться членом правительства.
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В Австрии запретили ходить в магазины без отрицательного теста на COVID
Власти Австрии с 7 апреля вводят новые ограничения в связи с коронавирусом, в соответствии с которыми покупатели смогут посещать магазины только при наличии отрицательного теста на COVID-19, сообщил глава минздрава страны Рудольф Аншобер
«С 7 апреля мы хотим перейти к фазе входных тестов для магазинов», – передает его слова РИА «Новости». Тест будет нужен для посещения всех торговых точек, за исключением жизненно важных – аптек и продуктовых магазинов.
Ранее глава минздрава Австрии Рудольф Аншобер заявил о наступлении третьей волны коронавируса в Европе. Канцлер ФРГ Ангела Меркель после переговоров с властями федеральных земель объявила о продлении режима карантина в Германии до 18 апреля.
РФПИ анонсировал начало испытаний комбинации «Спутника V» с AstraZeneca в ОАЭ
Испытания комбинации «Спутника V» и вакцины от британско-шведской компании AstraZeneca («Астразенека») в Объединенных Арабских Эмиратах могут начаться на следующей неделе, надеемся получить результаты уже через два месяца, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев индийскому телеканалу CNBC TV18.
«Испытания [комбинации вакцин] уже проходят в Азербайджане. В ОАЭ они, как мы надеемся, начнутся на следующей неделе. Надеемся, что у нас уже будут некоторые данные [о результатах испытаний] через два месяца», – цитирует ТАСС Дмитриева.
Ранее РФПИ анонсировал начало испытаний комбинации «Спутник V» и AstraZeneca в Азербайджане. В декабре прошлого года глава центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что центр предложил оксфордским коллегам добавить компонент вакцины «Спутник V» к компоненту, который входит в состав вакцины AstraZeneca.
Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) заявило, что идея комбинированно использовать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» и британскую AstraZeneca интересная и имеет свои преимущества.
На Украине допустили введение общенационального локдауна
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов не исключил, что в случае ухудшения ситуации с коронавирусом в разных украинских регионах придется «закрыть всю страну».
«Когда мы полностью закрываем области – это уже исключительный случай. И если развитие событий будет идти не по оптимистичному сценарию, то я не исключаю, что может быть закрыта вся страна. Ведь жизнь человека должна быть на первом месте», – сказал Данилов в интервью Би-би-си News Украина.
По его словам, в ближайшее время Совет нацбезопасности может провести отдельное заседание по COVID-19.
В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко призвал киевлян не устраивать толпы в транспорте, пригрозив остановкой транспорта и введением нового локдауна.
«Толпы в транспорте я считаю безответственностью тех людей, которые не придерживаются рекомендаций и пренебрегают правилами», – цитирует РИА «Новости» Кличко.
По его словам, функционирование общественного транспорта необходимо для того, чтобы на работу могли добираться сотрудники предприятий критической инфраструктуры. «Давайте осознанно относиться к ситуации и реалиям, в которых мы живем уже больше года, понимать все риски собственного легкомыслия. Иначе, если ситуация не улучшится и местная власть и правительство будут принимать решение относительно остановки общественного транспорта в столице, тогда будет более жесткий, очень жесткий локдаун», – сказал Кличко, напомнив, что в 2020 году локдаун, во время которого не работал общественный транспорт, вызывал недовольство людей. При этом он призвал предприятия некритической инфраструктуры перейти на удаленную работу.
Ранее Киевская область попала в «красную» зону перечня областей по зонам карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации.
По действующим правилам в «красной» зоне приостановлена работа общественного транспорта, торговых центров, заведений общественного питания, запрещено посещение учебных заведений. Согласно решению правительства, «красный» уровень вводят при пятикратном превышении в регионе средней по стране заражаемости коронавирусом и заполненности больниц пациентами с коронавирусом выше 70%. В «оранжевой» не разрешена работа хостелов, туристических баз, деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время, запрещены плановые госпитализации. В «желтой» зоне, помимо масочного режима и ограничения на число пассажиров транспорта, запрещается посещение учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди.
До 30 апреля на Украине действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля был возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности.
Газета ВЗГЛЯД разбирала ситуацию с коронавирусом на Украине.
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В Грузии заявили о фактическом срыве вакцинации препаратом AstraZeneca
Процесс иммунизации от коронавируса вакцинами компании AstraZeneca, начатый в Грузии 15 марта, фактически сорван, заявил директор центра клинической иммунологии, инфекционных патологий и СПИДа Тенгиз Церцвадзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Страна перед лицом серьезного вызова, мы имеем дело с беспрецедентной пассивностью населения в отношение вакцинации, плюс упал показатель ношения масок», – сказал он.
По его словам, граждане проявляют по отношению к вакцинации «огромный скептицизм».
«Кроме этого, показатель ношения масок снизился с 70% до 42», – сказал Тенгиз Церцвадзе. «Это чрезвычайно низкий показатель», – отметил он.
Директор центра сказал, что ситуация улучшится лишь если в день будут вакцинироваться 3-4 тыс. человек.
Пока в Грузии есть только вакцина AstraZeneca. Ее первая партия – 43200 доз поступила в страну 13 марта. 19 марта после вакцинации скончалась 27-летняя медсестра в городе Ахалцихе, что критически замедлило темпы иммунизации. По плану Грузия должна к концу года вакцинировать 60-65% населения, или 1 млн 700 тыс. человек. Однако сейчас вакцинировано только около 4 тыс. человек.
В четверг в Грузию поступит вакцина компании Pfizer. В Грузии думают привить известных деятелей, чтобы те подали личный пример остальным.
Коронавирусом в Грузии заболело более 278 тыс. человек. 3722 человека скончалось.
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Меркель признала своей ошибкой попытку объявить выходные в апреле
Канцлер Германии Ангела Меркель после критики решила не объявлять 1 и 3 апреля дополнительными выходными, которые ранее планировала сделать нерабочими для предотвращения распространения COVID-19.
«Это является только моей ошибкой, я несу за это ответственность. Прошу прощения у всех граждан», – цитирует ТАСС Меркель.
Католическая Пасха выпадает в этом году на 4-5 апреля, эти дни являются праздничными и нерабочими. Кроме этого, в обычных условиях выходным днем была бы и Страстная пятница, которая выпадает на 2 апреля. Меркель же решила, что нерабочими днями следует объявить также 1 и 3 апреля. Это решение стало объектом серьезной критики, поскольку общественность и бизнес, напротив, рассчитывали на смягчение карантина на пасхальные праздники. Федеральные земли, где эпидемиологическая ситуация менее напряженная, собирались разрешить внутренний туризм для граждан с отрицательными тестами.
По словам Меркель, в столь короткое время невозможно было прояснить множество вопросов правового характера, которые сопряжены с принудительным закрытием предприятий. В частности, было непонятно, как именно рассматривать формулировки правительства – переводить ли сотрудников на удаленный режим или отправлять в принудительный отпуск.
Локдаун действует в Германии с ноября 2020. Накануне Меркель после переговоров с властями федеральных земель объявила о продлении режима карантина в Германии до 18 апреля.
«Спутник V» назвали самой узнаваемой вакциной против коронавируса
Россия пользуется наибольшим доверием как производитель вакцин, а «Спутник V» является самой узнаваемой вакциной против коронавируса, следует из результатов опроса компании YouGov, которые приводит Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
По итогам опроса 54% респондентов назвали Россию государством-производителем вакцины, которое вызывает наибольшее доверие. Таким образом, Россия опережает США и Великобританию, которые заняли второе и третье места соответственно. В топ-5 таких стран также вошли Китай и Швеция, следует из релиза, поступившего в редакцию газеты ВЗГЛЯД.
Из опроса также следует, что «Спутник V» является наиболее узнаваемой вакциной против коронавируса, о ней знают семеро из десяти опрошенных (74%). В то же время «Спутник V» входит в топ-2 наиболее предпочитаемых вакцин после препарата Pfizer/BioNTech. Российским препаратом готов вакцинироваться каждый третий участник исследования (33%), среди определившихся в выборе.
«Результаты опроса YouGov в различных регионах мира в очередной раз демонстрируют высокое доверие респондентов к России как производителю вакцин и к вакцине «Спутник V». Благодаря выдающимся достижениям российской науки вакцина «Спутник V» спасает жизни людей по всему миру, ее одобрили более чем 50 стран. Вакцина обладает рядом ключевых преимуществ, включая эффективность на уровне 91,6%, подтвержденную ведущим медицинским журналом The Lancet, а также проверенную платформу аденовирусных векторов человека, простую логистику и доступную цену, что делает «Спутник V» одним из лучших мировых препаратов», – заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.
Опрос проведен с 18 февраля по 3 марта 2021 года в режиме онлайн среди 9417 респондентов в девяти странах – Индии, Бразилии, Мексике, Филиппинах, Вьетнаме, Аргентине, Алжире, ОАЭ и Сербии.
Кустурица пошутил о поводах для вакцинации от COVID
Сербский кинорежиссер Эмир Кустурица, который в феврале вакцинировался «Спутником V», с иронией назвал несколько поводов сделать прививку от коронавируса.
По мнению Кустурицы, вакцинироваться стоит, например, для того, чтобы «пить вино» или «гулять».
«И прийти на мой концерт, когда я приеду в Москву!» – заметил он в разговоре с RT.
В феврале сербский кинорежиссер Эмир Кустурица сообщил, что сделал первую прививку российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
Напомним, президент Сербии Александар Вучич заявил, что более 100 тыс. сербов вакцинировались от коронавируса «Спутником V». Он лично встретил новую поставку вакцины от коронавируса «Спутник V» из России и поблагодарил «российских друзей», выразив надежду, что до конца года Сербия сможет сама производить российский препарат. 11 марта власти Сербии заявили о начале производства российской вакцины «Спутник V».
РФПИ назвал срок одобрения «Спутника V» в Индии
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассчитывает на одобрение вакцины от коронавируса «Спутник V» в Индии в течение ближайших двух недель, заявил в среду глава фонда Кирилл Дмитриев индийскому телеканалу CNBC TV18.
«Мы надеемся на одобрение [«Спутника V»] в Индии в ближайшие пару недель», – цитирует ТАСС слова Дмитриева. По его словам, это даст возможность начать поставки вакцины в страну.
Ранее Российский фонд прямых инвестиций договорился совместно с Virchow Biotech производить в Индии 200 млн доз вакцины «Спутник V» ежегодно.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия проведет предварительные переговоры с государствами – членами Евросоюза о возможной закупке россйиской вакцины от коронавируса «Спутник V».
Россия пользуется наибольшим доверием как производитель вакцин, а «Спутник V» является самой узнаваемой вакциной против коронавируса, следует из результатов опроса компании YouGov, которые приводит Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Песков ответил на вопрос о возвращении Путина в обычный график работы
Вопрос о возвращении президента России Владимира Путина в обычный график работы будет решаться после завершения процесса его вакцинации и в зависимости от эпидемиологической ситуации, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«До завершения процесса вакцинации точно нет. Потом будем смотреть по обстоятельствам», – сказал Песков, отвечая на вопрос, будет ли в ближайшее время возвращен обычный график работы и планирует ли Кремль звать с собой прессу на мероприятия с участием Путина, передает РИА «Новости».
В четверг президент намерен впервые после вакцинации провести выездное мероприятие. Он посетит новое здание Детского музыкального театра юного актера, где осмотрит учебно-репетиционный комплекс и зрительный зал.
Ранее Песков заявил, что какую вакцину от коронавируса выбрал президент, знает он и его врач.
Во вторник представитель Кремля сообщил, что президент России Владимир Путин привился от коронавируса, он чувствует себя хорошо. При этом Песков сообщал, что в Кремле не раскроют, какой из российских вакцин от COVID привился Путин, и не будут показывать сам процесс.
В свою очередь опрошенные газетой ВЗГЛЯД специалисты считают, что вакцину против коронавирусной инфекции Владимиру Путину подобрали врачи, исходя из его индивидуальных особенностей. Вероятнее всего, это был препарат «Спутник V», разработанный Центром имени Гамалеи.
В России выявили 8,9 тыс. новых случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявлено 8861 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,4 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлен 8861 новый случай коронавируса в 85 регионах, из них 12,2% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1431, Санкт-Петербурге – 807, Московской области – 535.
Всего в стране выявлено 4 483 471 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 098 400 человек, из них 10 355 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксирован 401 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 96 219 человек.
Накануне, 23 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 8457. Таким образом, число новых случаев за сутки выросло на 404.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.