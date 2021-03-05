«ЭпиВакКорону» разрешили применять лицам старше 60 лет

Академик РАН прокомментировал сообщения о «пожизненном» заражении COVID-19

Люди с иммунодефицитом, например, пациенты с лейкемией, по-другому переносят многие инфекционные заболевания, нежели здоровые, поэтому необходимо проследить, насколько коронавирус мутируют в их организме при хроническом заражении, сказал газете ВЗГЛЯД завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета, академик РАН Виталий Зверев, комментируя соответствующие наблюдения медиков из США.

Американские медики зафиксировали первые случаи «пожизненного» заражения COVID-19. К такому выводу они пришли после того, как заметили, что следы вируса сохранялись в организмах некоторых пациентов, страдавших лейкемией, на протяжении полугода. Они предупредили, что данная ситуация опасна, поскольку увеличивается риск мутаций вируса, которые сделают COVID-19 неуязвимым для человеческих антител.

«Поскольку случаи такие пока единичные, во-первых, их нужно тщательно изучить, а, во-вторых, посмотреть, есть ли действительно разница длительного пребывания вируса. То есть настолько вирус мутирует при таком хроническом заражении. Скорее всего не настолько, что это будет что-то новое, и против чего не будут работать антитела», – полагает Зверев.

Эксперт рассказывает, что люди с иммунодефицитом уязвимы не только к коронавирусу, но и к другим вирусам, а также доказано, что они по-другому переносят многие инфекционные заболевания.

«Это происходит не только при коронавирусной инфекции, другие вирусы тоже очень часто ведут себя по-другому в организме людей, страдающих вот такими системными заболеваниями. Мы знаем, что и заболевание корью, например, тоже может вызывать такие латентные инфекции в некоторых случаях. Поэтому, на мой взгляд, пока рано заявлять о том, что все может измениться и человеческий организм перестанет реагировать на ковид», – заключил вирусолог.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила проработать исследование эффективности вакцинации от COVID-19 у ВИЧ-инфицированных, поскольку у пациентов с болезнями иммунной системы отмечается повышенный риск заражения коронавирусом.