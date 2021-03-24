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Применение вакцины BioNTech приостановили в двух районах Китая
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Центры вакцинации в Гонконге приостановили использование закупленного в Германии препарата против коронавируса компании BioNTech из-за дефектов упаковки, вакцинацию им остановили и в Макао (Аомэнь), передают местные СМИ.
Об этом сообщила радиостанция RTHK, при этом официальных заявлений властей пока не последовало, передает ТАСС.
Отмечается, что дистрибьютером вакцины BioNTech в этих двух специальных административных районах КНР выступает шанхайская компания Fosun Pharma.
Ранее стало известно о первом случае смерти после вакцины BioNTech. Кроме того, этот препарат оказался малоэффективным против штамма COVID из ЮАР.
Также резко упало доверие европейцев к вакцине AstraZeneca: 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации этим препаратом, один из медиков скончался. До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница.
Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция приостанавливали вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Кипре, Португалии и Словении, а также в Швеции.
Вице-премьер Словакии подал в отставку из-за скандала со «Спутником V»
Вице-премьер и министр экономики Словакии Рихард Сулик подал в отставку на фоне правительственного кризиса, который возник после закупок российской вакцины «Спутник V».
Сулик заявил, что теперь свой пост должен покинуть и премьер-министр Игор Матович, после чего в стране может быть сформировано новое правительство, передает Deutsche Welle.
Накануне премьер-министр Словакии Игор Матович согласился подать в отставку ради спасения правящей коалиции и разрешения правительственного кризиса. Он заявил, что готов уйти со своего поста, но намерен остаться членом правительства.
Ранее на фоне правительственного кризиса министр труда и социальных дел Словакии Милан Крайняк подал в отставку.
Напомним, в Словакии разгорелся правительственный кризис из-за решения Матовича закупить 2 млн доз российской вакцины «Спутник V». Партнеры по коалиции сделали все возможное, чтобы заблокировать поставки, однако Матович заявил, что минздрав страны разрешил применение препарата. Глава минздрава Марек Крайчи ушел в отставку, пытаясь прекратить скандал. В коалиции потребовали отставки премьера.
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Путин привился от коронавируса
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Президент России Владимир Путин привился от коронавируса, он чувствует себя хорошо, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Путин привился от коронавируса. Чувствует себя хорошо. Завтра у него полноценный рабочий день», – цитирует РИА «Новости» Пескова.
Какой вакциной из трех привился Путин, не уточняется.
В свою очередь опрошенные газетой ВЗГЛЯД специалисты считают, что вакцину против коронавирусной инфекции Владимиру Путину подобрали врачи, исходя из его индивидуальных особенностей. Вероятнее всего, это был препарат «Спутник V», разработанный Центром имени Гамалеи.
«У президента есть свои врачи, которые и определят, какой именно вакциной ему делать прививку. Тут не имеет смысла гадать, какой это будет препарат. Любая из трех вакцин, которые у нас есть, подойдет. Какую решат – вопрос техники», – объясняет депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.
В Минздраве также затруднились однозначно ответить, какой именно препарат выбран для главы государства. «Сложно, конечно, точно ответить, какую именно вакцину выберет Владимиру Владимировичу его врач. Но я позволю себе предположить, что, наверное, это будет «Спутник V». Он разрешен в этой возрастной категории, да и уже есть четкие исследования, доказывающие его эффективность», – считает главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.
В свою очередь ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов пояснил отсутствие информации о конкретном препарате.
«Президент для того и не стал говорить о том, какой вакциной будет вакцинироваться, чтобы не создавать никаких предпочтений. Он не стал, так сказать, лить воду на мельницу никого из производителей», – пояснил вирусолог.
Накануне в ходе совещания по вопросам вакцинации против коронавируса в режиме видеоконференции президент Владимир Путин сообщил, что намерен сделать прививку от COVID-19 во вторник, 23 марта. В Кремле воздержались от сообщения, какой именно российской вакциной против коронавируса привьется глава государства.
Кремль не стал раскрывать название антиковидной вакцины для Путина
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Кремль не намерен сообщать, какой именно российской вакциной против коронавируса привьется президент Владимир Путин, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Все три российских препарата «подтвердили свою эффективность и надежность», напомнил он.
«Подтвердили практически свободный режим использования в соответствующих возрастных группах. И также подтвердили свою способность создавать устойчивый иммунитет», – сказал Песков.
«Мы не будем специально говорить, какую. Все три российские вакцины абсолютно надежные. Они очень хорошие, надежные и эффективные», – указал он.
«Вам придется верить на слово», – заявил Песков в ответ на вопрос, покажут ли, как прививается глава государства, передает РИА «Новости».
Он также затруднился ответить, станет ли президент прививаться на рабочем месте или в прививочном кабинете. «Как, собственно, врач посчитает необходимым, так все и будет сделано», – пояснил представитель Кремля.
Песков добавил, что процедуру проведут так, чтобы это минимально повлияло на рабочее время.
Также представитель Кремля отметил, что президент привьется до конца дня, в вечернее время, передает ТАСС.
Напомним, о намерении сделать прививку от коронавирусной инфекции глава государства сообщил в понедельник, 22 марта. «Вакцинация – это, конечно, добровольный выбор каждого человека, личное решение каждого человека. Кстати говоря, я сам намерен сделать это завтра», – сказал Путин.
Разработчик «Спутника» заявил об эффективности ревакцинации
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Повторная вакцинация от коронавируса препаратом «Спутник V» не только возможна, но может быть эффективнее первичной, заявил директор разработавшего эту вакцину Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.
«Данные целого ряда научных исследований, проведенных как в нашей стране, так и за рубежом, говорят о том, что предсуществующий иммунитет к аденовирусам практически не влияет на развитие иммунного ответа после иммунизации вакцинами на основе аденовирусных векторов. Более того, доказана возможность ревакцинации аденовирусными векторами без потери иммуногенности к целевому антигену. Таким образом, ревакцинация «Спутником V» не просто возможна, но может быть даже более эффективна, чем первичная вакцинация», – сказал Гинцбург, передает ТАСС.
Ранее во вторник заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что привившимся «Спутником V», возможно, следует выбирать для ревакцинации другие препараты. Позже она пояснила, что сообщения о якобы невозможности повторной вакцинации препаратом «Спутник V» были поняты некорректно.
«Повторная вакцинация им возможна, но выбор препарата для ревакцинации – прерогатива лечащего врача. В комментариях о ревакцинации имелось в виду, что после прививки через один-два года возможна ревакцинация и другими вакцинами», – заявила Пшеничная, слова которой приводятся на сайте Роспотребнадзора.
На данный момент в России зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова.
Назван срок поставок вакцины «КовиВак» в гражданский оборот
Первые поставки вакцины «КовиВак» в гражданский оборот начнутся 28 марта, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
«С конца марта у нас сейчас наступает такое же масштабирование по «ЭпиВакКороне»: уже полмиллиона будет поступать в гражданский оборот. По-моему, 28 марта первые поставки «КовиВака» центра Чумакова», – сказала она в интервью телеканалу RT.
В России на данный момент зарегистрировано уже три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова. Примечательно, что все эти препараты показывают высокую эффективность, в том числе против новых штаммов. Пока россияне могли привиться только вакциной «Спутник V».
В Минздраве объяснили процедуру выбора российских вакцин от COVID пациентами
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У россиян будет выбор, какой именно вакциной против коронавируса привиться. А определиться пациентам поможет врач, занимающийся проблемами вакцинопрофилактики, рассказал газете ВЗГЛЯД главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов.
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что с 28 марта вакцина против коронавируса «КовиВак» Центра имени Чумакова поступит в гражданский оборот. Это будет уже третья отечественная вакцина, доступная россиянам.
«Я считаю, что у людей будет выбор, какой именно вакциной против коронавируса привиться. Три вакцины – это действительно серьезное достижение российских ученых, производителей и страны в целом. Ну и, естественно, выбор, какой именно вакциной кому нужно прививаться, будет осуществляться с учетом показаний. Определяет их врач, который занимается как раз проблемами вакцинопрофилактики. Поэтому, без сомнений, он подберет наилучшую с его точки зрения вакцину и обсудит это с пациентом», – говорит Козлов.
Он подчеркивает, что никакой принудительной вакцинации, тем более конкретным препаратом, не будет. Врач, исходя из индивидуальных показаний, даст пациенту рекомендацию привиться тем или иным препаратом, а само решение о вакцинации человек уже принимает самостоятельно.
«У вакцин есть очень четкие противопоказания или возрастные критерии. Некоторым нельзя ту или иную вакцину в детском возрасте, некоторым – в пожилом. Для этого как раз и нужны рекомендации специалистов. «Спутник V», например, провел исследование у пожилых пациентов и для них, соответственно, разрешен. По вакцине Центра имени Чумакова я таких исследований не видел пока, но это все равно очень важная вакцина», – заключил собеседник.
Ранее бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко поделился с газетой ВЗГЛЯД мнением, что россиянам не позволят самостоятельно выбирать, какой именно вакциной против коронавируса им привиться. Такие назначения, по его мнению, будет давать исключительно лечащий врач в зависимости от индивидуальных особенностей.
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Голикова объяснила отказ России от локдауна во вторую волну коронавиурса
Россия не стала вводить общенациональный карантин во время второй волны пандемии коронавируса, поскольку такой шаг мог бы критически сказаться на экономике и обернуться психологическим ударом для населения, рассказала зампредседателя правительства Татьяна Голикова.
«Мы оценивали прекрасно ситуацию, что если мы сейчас закроемся, то это будет удар и психологический для людей, потому что люди плохо переносили самоизоляцию, и для экономики. И мы искали компромисс, поэтому все усилия были направлены, с одной стороны, на более тщательную организацию ограничительных мер, и, конечно, мы старались всеми способами масштабировать производство вакцины, чтобы как можно быстрее ее запустить», – сообщила Голикова в интервью YouTube-каналу журналиста Антона Красовского.
Вице-премьер отметила, что во время первой волны пандемии коронавирус был еще не знакомой болезнью, и Россия сумела себя защитить, введя режим самоизоляции, что позволило организовать все системы, произвести необходимые средства индивидуальной защиты и подготовить медицинские учреждения и оборудование.
Ранее в ВОЗ сообщили, что число заражений коронавирусом в России снижается хорошими темпами, при этом в Европе снова наблюдается подъем.
Вирусолог объяснил более сильный иммунный ответ при повторной вакцинации от COVID
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Если коронавирусная инфекция все-таки останется в человеческой популяции, то ревакцинировать все население страны, возможно, придется примерно каждые полгода–год, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», один из разработчиков первой вакцины от атипичной пневмонии Александр Чепурнов.
Директор разработавшего вакцину «Спутник V» Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что ревакцинация данным препаратом не только возможна, но и может быть более эффективной первичной.
«Сомнения по поводу ревакцинации возникли вполне логично, потому что в качестве носителя фрагмента генома коронавируса в данном случае используется аденовирус. Сам по себе аденовирус тоже вызывает иммунный ответ, поэтому при вторичном введении препарата это может вызывать блокировку введенного материала антителами против аденовируса, которые появляются в организме», – рассказывает Чепурнов.
Для того, чтобы преодолеть эту проблему, коллектив Гинцбурга взял для вакцинации два разных аденовируса, полагает вирусолог. Для первой инъекции – аденовирус пятого типа, в который встроены коронавирусные гены. А для повторной, которая происходит через 21 день, использован аденовирус 25-го типа, поскольку к этому времени уже появляются антитела к коронавирусу. Если же использовать снова аденовирус 5-го типа для ревакцинации, то вирус может просто не попасть, или попасть, но в недостаточном количестве в клетки, поскольку будет заблокирован появившимися антителами.
Исходя из этого, продолжает собеседник, специалисты предполагали, что когда понадобится повторная вакцинация, данная проблема с блокировкой не даст провести ревакцинацию, поскольку у человека сложится иммунитет и против аденовируса 5-го и 26-го типов. Но через какое-то время появилась информация, которая касалась англо-шведской вакцины AstraZeneca. В вакцине использован тот же самый принцип, но взят для вакцинации аденовирус шимпанзе. У них тоже двухкратная вакцинация, но использован только один аденовирус, в результате чего получалось, что после второй вакцинации, видимо из-за того, что антитела, выработавшиеся после первой вакцинации, мешали второй, эффективность была низкая – порядка 70 %. Однако позже они обнаружили, что если ревакцинацию проводить не через 21 день, а через 3–4 месяца, то эффективность повышается до 90 %.
«Это позволило предположить, что антитела, которые образуются после первой вакцинации против аденовируса, достаточно быстро уходят из организма человека, что является абсолютно нормальным процессом, поскольку нет повторного раздражения этим белком организма. Тогда при повторном введении аденовирус успевает попасть в иммунокомпетентные клетки (клетки, которые участвуют в создании иммунного ответа), поскольку свободноплавающих антител против коронавируса нет. Думаю, что именно это, а может и какие-то собственные эксперименты, позволили Гинцбургу сделать предположение, что по прошествии некоторого времени проблем с повторной ревакцинацией не будет. На сегодняшний день, на мой взгляд, это выглядит логично», – говорит специалист.
Соответственно, если коронавирусная инфекция все-таки останется в человеческой популяции, то, возможно, примерно каждые полгода–год придется ревакцинировать все население страны.
«Но у всех людей разная длительность постковидного иммунитета, про поствакцинальный иммунитет мы пока практически не знаем ничего. Поэтому, возможно, действительно придется большие контингенты постоянно ревакцинировать до тех пор, пока не приладимся мы с этим вирусом друг к дружке», – считает Чепурнов.
Также он подчеркивает, что абсолютно не имеет значения то, какой именно вакциной прививается человек в первый раз. То есть если в этом месяце человеку назначили препарат «Спутник V», а через год ему снова показана вакцинация против коронавируса, то ему вполне можно будет использовать любую другую вакцину против данной инфекции. Все зависит лишь от личных показаний. «Здесь ничего друг другу не противоречит. Для ревакцинации в будущем может быть использована любая другая вакцина – хоть наша, хоть зарубежная. Убитую (пептидную) вакцину вообще постоянно можно ревакцинировать. Это как ежегодная вакцинация против клещевого энцефалита, которая проводится людям, которые, например, часто бывают в лесу», – подчеркивает вирусолог.
В пример он также приводит Израиль, где на сегодняшний день очень высокий уровень вакцинации – препарат дважды получили уже больше половины населения страны. В основном там используются американские вакцины Pfizer и Moderna. В результате вакцинации израильские ученые выяснили, что даже когда человек, который переболел коронавирусной инфекцией, вакцинируются однократно, то у него иммунный ответ выше, чем у человека, который дважды провакцинирован. «Это некий пример того, что вакцина в любом случае будет подстегивать иммунитет человека и будет эффективна, потому что здесь не будут вступать в потенциальный конфликт вирусоносители, такие как у векторных вакцин (вакцины с использованием аденовирусов)», – заключил Чепурнов.
Ранее главный внештатный микробиолог Минздрава России профессор Роман Козлов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что с появлением третьей вакцины против коронавирусной инфекции «КовиВак», которая поступит в гражданский оборот уже в конце текущей недели, у россиян появится выбор. Определиться с ним пациентам поможет врач, занимающийся проблемами вакцинопрофилактики.
Украина изменила правила въезда для иностранцев
Правительство Украины обязало въезжающих на территорию государства граждан и иностранцев предоставлять сделанную не позднее чем за 72 часа до пересечения границы справку об отрицательном результате теста на коронавирус.
Решение кабинета министров было утверждено на очередном заседании. Правила въезда на Украину были изменены в связи с ростом числа новых случаев коронавируса. Они будут действовать вне зависимости от государства, из которого прибывает въезжающий, передает «Интерфакс-Украина».
Если у туриста не будет справки, то он может быть отправлен на обязательную самоизоляцию до прохождения теста. Новые требования не распространяются на дипломатов, детей до 12 лет, дальнобойщиков и ряд других категорий физических лиц.
Ранее Киевская область попала в «красную» зону перечня областей по зонам карантина в зависимости от эпидемиологической ситуации.
До 30 апреля на Украине действуют режим чрезвычайной ситуации и общий карантин. С 24 февраля был возобновлен так называемый адаптивный карантин, при котором регионы поделены на зоны в зависимости от уровня эпидемической опасности.
В ЕС спрогнозировали одобрение «Спутника V» через несколько недель
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Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) может одобрить применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ЕС в ближайшие шесть – восемь недель, заявил член правления ЕМА, представитель Постоянного комитета европейских врачей (CPME) Вольф-Дитер Людвиг.
«Текущие результаты, обнародованные в журнале Lancet, в целом кажутся заслуживающими доверия. Поэтому я предполагаю, что одобрение будет предоставлено после тщательной проверки EMA», – сказал он новостному порталу «Karenina» форума «Петербургский диалог», передает ТАСС.
Представитель ЕМА уточнил, что «процесс может быть отложен из-за отсутствия соглашения между ЕС и Россией о так называемой надлежащей производственной практике». Согласно правилам Евросоюза, экспертам, назначаемым EMA, необходимо в том числе изучить процесс изготовления препарата на месте. По его словам, это наверняка займет некоторое время.
«Однако я ожидаю, что условное одобрение со стороны Европейского агентства лекарственных средств будет получено быстро, вероятно, через шесть – восемь недель», – подчеркнул Людвиг. Вместе с тем он заметил, что при благоприятном развитии событий, применение «Спутника V» в Европе следует ожидать не раньше мая.
4 марта EMA (Европейский лекарственный регулятор) приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Отметим, что Венгрия и Словакия уже одобрили применение «Спутник V» в индивидуальном порядке, не дожидаясь общеевропейской регистрации препарата.
«Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Ее зарегистрировали 42 страны, общее население которых превышает 1,1 млрд человек.
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В Роспотребнадзоре ответили на вопрос о повторной вакцинации «Спутником V»
Прививаться повторно векторной вакциной от коронавируса «Спутник V», вероятно, будет нельзя, заявила врач-инфекционист, замдиректора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
«Векторная вакцина тоже дает достаточно высокий подъем антител. И да, действительно предполагается, что она будет достаточно длительной. Единственное, что ревакцинировать этой вакциной, скорее всего, уже не будут, потому что одновременно вводятся и аденовирусы, к которым тоже будут вырабатываться антитела. Если опять же проводить вакцинацию этой же вакциной, например, через два года с таким же точно составом, то, возможно, компоненты вакцины будут уже разрушаться теми антителами, которые могут сохраняться в нашем организме», – приводит РИА «Новости» цитату из ее заявления в эфире «Соловьев LIVE».
Пшеничная уточнила, что повторная вакцинация будет возможна другими вакцинами от коронавируса – «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».
Во вторник вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что первые поставки вакцины «КовиВак» в гражданский оборот начнутся 28 марта.
На данный момент в России зарегистрированы три отечественные вакцины от коронавирусной инфекции: «Спутник V», разработанная центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова.
AstraZeneca уличили в предоставлении неполных данных о вакцине
Независимый совет по мониторингу данных и безопасности в США обеспокоен тем, что компания AstraZeneca могла представить неполные данные об эффективности разработанной ей вакцины от коронавируса.
Согласно заявлению американского института аллергии и инфекционных заболеваний, в США «обеспокоены опубликованной AstraZeneca информацией о первоначальных данных клинических испытаний ее вакцины от COVID-19», передает РИА «Новости».
«DSMB выразил обеспокоенность тем, что AstraZeneca могла включить устаревшую информацию из исследования, что могло дать неполное представление о данных об эффективности препарата», – говорится в заявлении.
В институте призвали компанию AstraZeneca к сотрудничеству с Независимым советом по мониторингу данных и безопасности в США для анализа данных об эффективности препарата и обеспечения скорейшего обнародования наиболее точных и актуальных данных.
Ранее AstraZeneca сообщила, что независимая комиссия не выявила повышенного риска тромбоза среди получивших вакцину от коронавируса. Испытания, которые проводились в США, Чили и Перу, показали эффективность вакцины в 79% против коронавируса, протекающего с симптомами, и в 100% против тяжелого течения COVID-19.
Напомним, 13 марта троих медиков госпитализировали в Норвегии с серьезными случаями образования тромбов после вакцинации препаратом AstraZeneca, один из медиков скончался.
До этого в Словакии после прививки вакциной AstraZeneca умерла 38-летняя школьная учительница. Также сообщалось, что в Германии с начала вакцинации от коронавируса препаратом компании AstraZeneca было выявлено семь тяжелых случаев тромбозов мозговых вен у людей, шесть из которых – у женщин.
На фоне проблем с вакциной Австрия, Дания, Демократическая Республика Конго, Исландия, Ирландия, Италия, Нидерланды, Норвегия, Испания, Германия, Франция приостанавливали вакцинацию препаратом AstraZeneca. Аналогичные ограничения приняли в Латвии, Литве и Эстонии, Люксембурге, Кипре, Португалии и Словении, а также в Швеции.
В Сербию прибыла новая партия «Спутника V»
Новая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V» прибыла в Сербию, препарат доставили в белградский аэропорт «Никола Тесла», сообщает агентство Танюг.
По данным сербского минздрава, ко вторнику с начала пандемии выявлено 561 372 случаев COVID-19, из них 5 475 за последние сутки. Всего скончались 5 002 инфицированных, за последние 24 часа – 36 человек. На больничном лечении находится 6 187 человек, 238 из них – на аппаратах искусственной вентиляции легких. В ведомстве называют эпидобстановку в стране «тревожной и нестабильной», передает РИА «Новости».
Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что у него отличные отношения с президентом России Владимиром Путиным.
Напомним, Вучич заявил, что более 100 тыс. граждан Сербии вакцинировались от коронавируса «Спутником V». Он лично встретил новую поставку вакцины от коронавируса «Спутник V» из России и поблагодарил «российских друзей», выразив надежду, что до конца года Сербия сможет сама производить российский препарат. 11 марта власти Сербии заявили о начале производства российской вакцины «Спутник V».
Украинская военнослужащая умерла через два дня после прививки от COVID
В Одесской области военная скончалась через два дня после прививки от коронавируса, сообщило командование медицинских сил ВС Украины.
«Сегодня в Одесской области за пределами воинской части, во внеслужебное время, внезапно потеряла сознание женщина-военнослужащая военной службы по контракту… Прибыв на место происшествия, военные и гражданские медики проводили реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не имели успеха… Военнослужащая 21 марта с соблюдением всех алгоритмов получила прививку от COVID-19», – говорится в сообщении ведомства в Facebook.
Сообщается также, что во вторник утром женщина на самочувствие не жаловалась. «Из анамнеза – она страдала гипертонической болезнью», – добавили в командовании. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будет установлена причина смерти.
Глава украинского минздрава Максим Степанов заявил, что на Украине развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса. При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».
В феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация.
С начала пандемии на Украине заболели 1,6 млн человек, выздоровели 1,3 млн, летальных исходов – 31 677.
Лавров обвинил Запад в попытке выставить Россию и КНР «авантюристами вакцинной дипломатии»
Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал голословными попытки западных государств выставить Россию и КНР авантюристами так называемой «вакцинной дипломатии».
«[Западные партнеры] пытаются выставить Россию и Китай в качестве неких авантюристов на ниве вакцинной дипломатии так называемой. Это абсолютно не соответствует действительности», – сказал он, передает ТАСС.
Лавров напомнил, что в понедельник, 22 марта, российский президент Владимир Путин подчеркнул, что в вопросах производства и распространения вакцин, в том числе против коронавируса, все государства должны руководствоваться только соображениями гуманности, интересами спасения жизней, а не геополитическими соображениями или коммерческими подходами. «Это абсолютно необходимо помнить всем, в том числе и нашим партнерам на Западе», – добавил Лавров.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, критические заявления западных стран о разработанных в России вакцинах от коронавируса происходят от бессильной злобы, им нечего противопоставить российскому опыту борьбы с пандемией.
Накануне стало известно о готовящейся на Западе масштабной инсценировке гибели людей от «Спутника V». Днем ранее президент России Владимир Путин обратил внимание на идущую в мире борьбу между производителями вакцин против коронавирусной инфекции.
Напомним, к началу марта российский препарат «Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. В феврале научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%. По данным разработчика препарата центра имени Гамалеи, эффективность вакцины против тяжелых случаев заболевания составила 100%.