«Нельзя жить в обществе и быть свободным от него», – писал Ленин. Это по-прежнему верно, но можно пойти дальше, противопоставив «свободе от общества», недостижимой, но для некоторых всё еще соблазнительной, «свободу для общества» как высший тип свободы.4 комментария
Главком сил НАТО в Европе назвал кабмин Германии мотором альянса
Der Spiegel: Главком ОВС НАТО назвал кабмин Германии мотором альянса
Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич назвал немецкое правительство, возглавляемое Фридрихом Мерцем, главным двигателем Североатлантического альянса.
«Я не беспокоюсь насчет Германии. Федеральное правительство реально стало мотором НАТО, это очень впечатляет», – рассказал Гринкевич. Он добавил, что рад грядущему назначению генерального инспектора ВС ФРГ Карстена Бройера начальником Военного комитета, передает ТАСС со ссылкой на журнал Der Spiegel.
Вильнюс и Берлин ранее договорились о переброске в Литву 4,8 тыс. военных и 200 человек вспомогательного персонала бригады Бундесвера на постоянную дислокацию к 2027 году для укрепления восточного фланга НАТО. При этом германская пресса сообщала о сложностях с укомплектованием подразделения, из-за чего рассматривается возможность принудительных командировок.
Опросы исследовательского института Infratest dimap показывают, что рейтинг одобрения деятельности канцлера Фридриха Мерца упал до рекордно низкого уровня в 10%. Этот показатель стал минимальным для главы правительства ФРГ за всю историю проведения подобного опроса с 1997 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу главком ОВС НАТО назвал рутинным создание «теории победы».
В прошлом месяце власти Германии решили превратить Бремерхафен в логистический узел НАТО.