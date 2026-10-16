Уборщик тюрьмы в США получил срок за помощь в побеге десяти заключенных

Associated Press: В США уборщика осудили за побег заключенных через унитаз

Tекст: Мария Иванова

Побег произошел 16 мая 2025 года в окружной тюрьме Нового Орлеана. Десять мужчин, обвиняемых в убийствах, вооруженных ограблениях и похищениях, сумели выбраться из изолятора и скрыться, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

Стерлинг Уильямс, 34-летний уборщик, отключил воду в камере из-за засора без оформления рабочего ордера. Заключенные сняли унитаз, пролезли в дыру в стене, преодолели забор и скрылись, оставив надпись «Слишком легко, лол».

Суд назначил Уильямсу 2,5 года реального срока, еще 2,5 года условно и три года испытательного срока. Обвинения в пособничестве побегу, по которым ему грозило до десяти лет, были сняты. Все десять беглецов пойманы, а за помощь им арестованы еще минимум 14 человек, включая друзей и родственников.

Ранее большое жюри присяжных в штате Луизиана выдвинуло обвинение из 30 пунктов шерифу округа Новый Орлеан Сьюзан Хатсон в связи с этим побегом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в Непале из тюрьмы на фоне беспорядков сбежали заключенные.

В Эквадоре поймали сбежавшего из тюрьмы главаря наркокартеля.

В Чаде из тюрьмы сбежали более 130 человек.