Вакцина BioNTech оказалась малоэффективна против штамма из ЮАР

Гонконгские эксперты выяснили, что разработанная в Германии вакцина компании BioNTech обеспечивает защиту от британского и бразильского штаммов нового коронавируса, но при этом менее эффективна против южноафриканского, сообщила South China Morning Post.

Как отметил профессор Лау Юйлун из правительственного департамента здравоохранения, выводы были сделаны как на основе наблюдений, так и лабораторных исследований. По его словам, препарат BioNTech не столь действен против южноафриканского штамма, как для двух других, хотя «он все еще эффективен», передает ТАСС.

В то же время гонконгские специалисты пока не смогли оценить эффективность против разных штаммов другой доступной здесь вакцины китайской компании Sinovac, ссылаясь на нехватку данных.

Вместе с тем местные эксперты пришли к выводу о том, что людям, переболевшим COVID-19 и желающим вакцинироваться препаратом компании BioNTech, следует делать прививку спустя 90 дней после выздоровления. При этом им будет достаточно всего одной дозы. «На данный момент пять раундов исследований показали, что одной дозы для выздоровевших пациентов будет достаточно», – отметил профессор Дэвид Хуэй.

В настоящее время в этом специальном административном районе Китая продолжается программа массовой вакцинации двумя препаратами компаний BioNTech и Sinovac.

Ранее директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета Александр Лукашев предупреждал, что вакцины от коронавируса будут утрачивать 5-10% эффективности после каждой сильной мутации COVID.

Напомним, в феврале ученые в США установили, что штамм коронавируса, впервые обнаруженный в ЮАР, на две трети снижает иммунный ответ организма в случае вакцинации препаратом, разработанным компаниями Pfizer и BioNTech. После этого разработчики «Спутник V» предложили помочь Moderna и Pfizer улучшить эффективность их вакцин.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД