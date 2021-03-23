После поджога памятника воину-освободителю в Татарстане возбудили новые дела

Новые уголовные дела по статьям, мошенничество, халатность, а также выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности, возбудили после пожара, который разрушил «огнеупорный» памятник воину-освободителю в Татарстане, сообщила пресс-служба регионального СУСК России.

«В ходе расследования уголовного дела, следователями выявлены нарушения, допущенные как на стадии изготовления, так и приемки памятника в эксплуатацию. Сегодня по данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности), ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)», – говорится в сообщении.

По данным следствия, в ноябре 2019 между исполкомом Заинска и индивидуальным предпринимателем из Зеленодольска был заключен контракт на изготовление и установку памятника. Подчеркивается, что изготовитель отразил в актах выполненных работ ложные данные о материалах, из которых был изготовлен памятник, завысив их стоимость. Вдобавок в нарушение техзадания при изготовлении памятника использовались горючие материалы.

Отмечается, что чиновники и МУП «Центр жилищно-коммунального хозяйства и технологического контроля», не убедившись, что объект отвечает требованиям безопасности, в мае 2020 года приняли выполненные работы.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначены необходимые экспертизы, устанавливается круг лиц, причастных к совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается», – добавили в СУСК.

Напомним, памятник воину-освободителю в татарстанском Заинске загорелся 16 марта. По предварительной версии следствия, четверо несовершеннолетних жгли на Вечном огне еловые ветви, а затем подожгли находившийся рядом венок, после чего огонь перекинулся на памятник и уничтожил его. Позже стало известно, что причастными к поджогу оказались три девочки и мальчик 2010-2012 годов рождения. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о поджоге памятника.