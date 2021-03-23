Госдума приняла законопроект о вычете по НДФЛ при тратах на спорт

Во вторник Госдума во втором чтении приняла законопроект о вычетах по налогу на доходы физических лиц при тратах на спорт и фитнес. Нижняя пала парламента также поддержала поправку, предусматривающую налоговый вычет на суммы, уплаченные физлицом за услуги, оказанные его детям, в том числе усыновленным, и несовершеннолетним подопечным.

Налоговый вычет распространяется на суммы до 120 тыс. рублей, то есть при ставке налога в 13% он может составить 15,6 тыс. рублей в год. Для получения вычета необходимо будет предоставить документы, подтверждающие фактические расходы на оплату этих физкультурно-оздоровительных услуг, при этом вычет будет предоставлен лишь по затратам на те услуги, которые включены в утверждаемый правительством перечень, а оказывающие эти услуги организации должны быть включены в формируемый Минспортом России перечень, который позже утвердит кабинет министров, передает РИА «Новости».

Кроме того, Госдумой принят законопроект об изменениях в закон «О физической культуре и спорте в России», закрепляющих понятие «физкультурно-оздоровительной услуги» и уточняющих определение физкультурно-спортивной организации. «Появление нового налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги говорит о том, что государство приравнивает эти расходы к социально значимым, и это действительно так, потому что это расходы на здоровье наших граждан», – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ожидается, что законопроект вступит в силу с 1 января 2022 года.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести социальный налоговый вычет по НДФЛ для несовершеннолетних, ведущих активный образ жизни.