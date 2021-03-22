Россия обвинила Запад в попытке сохранить доминирование любой ценой

Итальянский эксперт: Нападать на Путина – это нападать на Россию

Заместитель директора журнала «Евразия» Стефано Верноле, комментируя резкий выпад американского президента Джо Байдена в адрес российского лидера Владимира Путина, указал, что США, ставшие зачинщиками множества войн и вмешивающиеся во внутреннюю политику разных стран, не имеют права на такие заявления.

«Главная новость дня – это открытая атака президента Соединенных Штатов Джо Байдена на российского президента Владимира Путина. В уже известном интервью хозяин Белого дома прямым текстом назвал господина Путина «убийцей». Что это – старческий кретинизм или объявление новой холодной войны? Это очень важный вопрос: почему президент Соединенных Штатов нарушает все дипломатические правила, выдвигая столь оскорбительное ложное обвинение? Вероятно, потому, что Путин ассоциируется со всеми теми результатами, которых Россия добилась в последнее время: от воссоединения с Крымом до крупной победы над коронавирусом благодаря российской вакцине, которая покоряет мир, пока западные вакцины терпят неудачи», – пишет Верноле в статье под названием «Байден оскорбляет Путина. Альцгеймер или вопрос геополитики?».

По словам эксперта, атака на Путина – это очередная атака против России. «Тем не менее это новое нападение только усилит сплоченность российского общества и его твердость духа, как это уже происходило в прошлом в связи с угрозами, исходившими из-за рубежа», – уверен он.

«Байден сказал, что Путин – «убийца». Что ж, тем, кто живет в стеклянных домах, не стоило бы бросать камни! Позвольте нам, пожалуйста, напомнить, сколько войн начали Соединенные Штаты во время вице-президентства Байдена: новые военные операции в Афганистане и Ираке, кровавые бомбардировки в Ливии, вмешательство и вербовка боевиков-джихадистов в Сирии, оркестрация украинского кризиса, экономические санкции против стран, не принимающих новый миропорядок Соединенных Штатов… Тысячи невинных жертв! Быть может, слово «убийца» больше подходит господину Байдену? Что подумал бы о себе президент США, посмотрев в зеркало?» – задался вопросом Верноле.

Он также назвал парадоксальными заявления Байдена о том, что Путин «заплатит за вмешательство в американские выборы». «Президент страны, которая начала едва ли не все крупные войны XXI века, страны, чей департамент здравоохранения гордится тем, что подорвал использование российской вакцины в Латинской Америке, пока люди умирают из-за COVID-19, «незаменимой страны», чье вмешательство в выборы и другие политические процессы во всех регионах планеты настолько четко установлено, что они насилу его скрывают, выворачивает реальность наизнанку. Тем же, кто говорит, что Байден в то время не был президентом, а значит, не должен отвечать за американское вмешательство во внутренние дела других стран, достаточно напомнить, что он всегда был у власти – как член Конгресса или вице-президент США, – а значит, ответственен. Пора наконец приподнять покрывало лицемерия и назвать вещи своими именами», – добавил эксперт.

Возвращаясь к заявлению Байдена, который назвал Путина «убийцей», Верноле предложил подумать, почему такое обвинение выдвигается именно сейчас. «Вероятно, ответ заключается в важности фигуры Владимира Путина для России. Он не только президент, он – воплощение стабильности, защищающий как внешний, так и внутренний суверенитет страны благодаря поддержке большинства ее граждан. Соединенным Штатам не удалось бросить тень на его образ с помощью дела Навального, теперь они предпринимают еще одну попытку», – добавил эксперт.

При этом он усомнился в успехе США в этом вопросе. «Успешное преодоление пандемии стимулирует российское общество продолжать свой нынешний путь, и оно по-прежнему сохраняет свое единство; западные же идеи и идеалы находят поддержку лишь у маргинальной группы жителей страны. Поэтому попытка оклеветать главу Кремля лишь еще больше сблизит Москву и Пекин, ставя в неловкое положение европейских «союзников», которые остаются главными «жертвами» обновленного «железного занавеса», – добавил он.

«Итак, накануне еще одной годовщины – возвращения Крыма в Россию – президент Байден делает шокирующее заявление: он считает, что Путин – убийца. Во-первых, оно ложное и клеветническое, но к американскому вранью мы уже давно привыкли. Во-вторых, это очень грубый, недостойный и недипломатичный поступок для президента любой страны, а тем более – Соединенных Штатов. В самом деле, возникает впечатление, что Байден не лучше Трампа, любившего очернять своих противников. Наконец, это попросту глупо, поскольку нападать на Владимира Путина – это нападать на саму Россию, что означает больше напряженности, никакого диалога, большее продвижение в сторону новой холодной войны. Зачем пытаться вырабатывать решения и преодолевать враждебность, если можно просто бросаться оскорблениями?» – добавил Верноле.

Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация только усугубит кризис в отношениях между Западом и Россией, и Соединенные Штаты – единственный виновник этого. «Пандемия коронавируса научила нас, что все страны должны объединяться против глобальных угроз, иначе все человечество окажется в опасности. К несчастью, Соединенные Штаты показывают себя весьма нерадивым учеником», – заключил эксперт.

Ранее Джо Байден в интервью ABC позволил себе личные выпады в адрес российского лидера, вплоть до того, что дал положительный ответ на вопрос журналиста, считает ли он его «убийцей».

Президент России Владимир Путин ответил на резкий выпад со стороны Джо Байдена, пожелав ему здоровья и вспомнив детскую поговорку. «Я бы сказал ему: будьте здоровы. Я желаю ему здоровья. Говорю это без иронии, без шуток», – отметил российский лидер. «И вот знаете, я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, говорили так: «Кто как обзывается, тот так и называется». И это не случайно», – заявил президент. Также Путин предложил Байдену провести дискуссию в прямом эфире.

Тем временем Москва вызвала из Вашингтона посла для консультаций: чтобы не допустить «необратимой деградации» и так находящихся в тупике отношений между двумя странами. Официальный представитель МИД Мария Захарова заметила, что подобного шага в отношениях двух стран не припомнит.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД