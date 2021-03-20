В Петербурге завершился финал конкурса «Учитель будущего»

В Санкт-Петербурге завершился финал профессионального конкурса «Учитель будущего». Победителями стали 30 команд педагогов. Команды-победители получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России, сообщают организаторы.

Конкурс проводится при поддержке Министерства просвещения России. Оргкомитет проекта возглавляет зампредседателя правительства России Татьяна Голикова, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Всероссийский конкурс направлен на поддержку и продвижение команд учителей, которые умеют работать сообща и готовы применять современные практики в своей работе.

«Прошедшие дни показали, что все финалисты – настоящие профессионалы своего дела. Победители, а это 30 команд, представляют 19 регионов России и все федеральные округа, – рассказал гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. «Большинство успешно преодолевших финальный рубеж – из ЦФО (9), ещё 6 – из УФО. По 4 – представители Северо-Кавказского, Приволжского и Северо-Западного федеральных округов, и по одной – Сибирского, Дальневосточного и Южного федеральных округов. А вот среди регионов безусловным лидером по числу победителей стала Свердловская область, где все 4 команды финалистов одержали победу», добавил он.

На торжественной церемонии награждения был зачитан приветственный адрес участникам и организаторам финала профессионального конкурса «Учитель будущего» от Голиковой.

«Уважаемые учителя, эксперты и гости финала профессионального конкурса «Учитель будущего» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Сегодня в ваших силах сделать все возможное, чтобы Россия в течение ближайших нескольких лет вошла в число мировых лидеров по качеству общего образования. Многое вами уже сделано, и участие в финале конкурса это подтверждает, ведь именно в профессиональных проектах проявляется весь масштаб и многогранность вашего педагогического мастерства. Более того, конкурс «Учитель будущего» дает возможность присоединиться к сообществу профессионалов, способных найти лучшие решения и внедрить инновационные модели преподавания для современных российских школ, – говорится в приветствии Татьяны Голиковой. – Ваш профессиональный труд служит высокой цели – воспитанию будущих поколений граждан России, ведь педагог играет важную роль в становлении личности ребенка. Учитель не просто сопровождает ребенка, он направляет его, поддерживает, помогает увидеть и раскрыть его потенциал. Настоящий учитель способен привить ребенку такие ценности, как честность, порядочность, ответственность и трудолюбие. Желаю вам, дорогие учителя, в сплоченной командной работе раскрыть свои лучшие профессиональные стороны. Удачи вам! Вы уже в финале, а значит, вы все победители!»

Приветственное слово участникам и победителям конкурса «Учитель будущего» направил полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан: «Дорогие друзья, поздравляю победителей профессионального конкурса «Учитель будущего». В условиях высокой конкуренции вам пришлось преодолеть немало серьезных испытаний и признание вас лучшими – это результат огромной работы каждого участника команды. Конкурс не только определяет самых достойных педагогов нашей страны, но и содействует активному обмену опытом, поиску новых путей развития школьного образования, помогает сохранять традиции отечественной педагогики, а также находить более эффективные пути и методики обучения. Убежден, что главное при этом, внимание к ребенку и развитие его способностей. Думаю, вы согласитесь со мной, что только так можно воспитать будущее поколение с твердой гражданской позицией. Учитель – это главный стратегический ресурс нашей страны, а ваш труд – благородный, творческий, нелегкий и, вне всякого сомнения, очень ответственный, всегда вызывает особое уважение. Наша общая задача – сделать российское образование одним из лучших в мире и для этого у нас есть огромный потенциал. Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма, ярких творческих идей и их успешного воплощения в дальнейшей профессиональной карьере.»

В первый день после церемонии открытия финалисты посетили конференцию с губернатором Кировской области, председателем комиссии Государственного Совета России по направлению «Образование» Игорем Васильевым. Участники обсудили проблему дефицита педагогических кадров, поговорили об инструментах привлечения молодежи в профессию и подискутировали о будущем учительской специальности. В этот же день перед участниками с вводной лекцией выступила Директор института педагогики СПбГУ, профессор, д.п.н, член-корреспондент РАО Елена Казакова.

Во второй и третий дни финала учителя провели междисциплинарные открытые уроки в ведущих образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. Каждая команда педагогов продемонстрировала умение выходить за рамки академического формата урока и создавать яркие межпредметные связи, позволяющие ученикам усвоить материал комплексно. Например, математический закон, открытый в определенный период в конкретной стране, можно было преподнести на стыке математики, истории и иностранного языка. В эти же дни параллельно команды финалистов представляли в формате открытой конференции свои методические проекты и разработки в сфере школьного образования.

В рамках деловой программы конкурса состоялся круглый стол на тему: «Может ли школа с традициями стать школой для учителей будущего?» с участием министра просвещения Российской Федерации Сергея Кравцова, губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, заместителя генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексея Агафонова, народного учителя Российской Федерации, заместителя председателя Общественного совета при Минпросвещения России, председателя Совета Академической гимназии № 56 Санкт-Петербурга Майи Борисовны Пильдес. Круглый стол прошел в формате открытого диалога между экспертами и учителями. Предметом обсуждения стали компетенции педагога, то, каким видят «учитель будущего» ученики, родители, школа, государство. Отдельно были затронуты темы цифровизации образования и роли педагогической команды в формировании новых трендов в педагогике.

Еще один день конкурсных испытаний прошел в формате «Проектирование воспитательного мероприятия» на десяти разных площадках Санкт-Петербурга, среди них – Музей Российских железных дорог, Дом молодежи «Квадрат», Русский музей, Академия талантов и Университет ИТМО. Уникальность этого конкурсного дня заключалась в том, что оценка профессиональных навыков педагогов происходила «в моменте». После жеребьевки и распределения, финалистам предстояло уже на месте за короткое время творчески осмыслить ресурсы площадки, предложить формат мероприятия для учеников конкретного возраста, интегрировать свои предметы и защитить как методический проект. Места проведения соревнований этого конкурсного дня были подобраны таким образом, чтобы педагоги впоследствии могли реализовать созданные проекты у себя в регионах. Например, музей, библиотека, дворец творчества, вуз, медиацентр и т.д.

Всем конкурсантам, успешно преодолевшим дистанционный и очный этапы, был предоставлен доступ к электронным библиотекам и вебинарам, а финалистам – программа совершенствования профессионального мастерства. Команды-победители также получат в наставники известных популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России.

Особенность профессионального конкурса «Учитель будущего» не только в том, что педагоги соревнуются в командах, но и в постпроектном сопровождении. По итогам будет сформировано сообщество «учителей будущего» из числа победителей, полуфиналистов и финалистов конкурса. Члены сообщества получат возможность поработать с наставниками из числа популяризаторов науки, руководителей и методистов ведущих образовательных учреждений России, смогут принять участие в образовательных мероприятиях на базе Мастерской управления «Сенеж» – образовательного центра АНО «Россия – страна возможностей», а также в ключевых событиях сферы образования.

Победители конкурса «Учитель будущего» уже весной текущего года станут участниками образовательной программы Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей». «Лучшие педагоги страны смогут не только стать частью образовательной программы Мастерской управления «Сенеж» с позиции участника, но подключится к ее проектированию. Сразу после финала мы вместе начнем работать над программой постсопровождения победителей конкурса, чтобы включить в нее необходимые учителям знания и инструменты. Одним из направлений программы станет цифровизация – мы проанализируем и изучим международный опыт. Также в ходе программы каждый сможет спроектировать собственные образовательные решения и инструменты, еще одним направлением станет формирование персонального бренда учителя и школы», – сказала проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Мария Афонина.

Как сообщает 78.ru, победителям конкурса вручили памятные призы и дипломы. Перед участниками церемонии награждения выступил певец и композитор Игорь Корнелюк.