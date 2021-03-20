«Укроборонпром» заявил о готовности управлять активами компании «Мотор Сич»

«Укроборонпром» готов взять в управление арестованные активы компании «Мотор Сич» для сохранения его потенциала, заявил гендиректор концерна Юрий Гусев.

«Сохранение украинской «Мотор Сичи» я считаю вопросом национальной безопасности. Государственный концерн «Укроборонпром» уже направил письмо АРМА о готовности выступить субъектом управления активами акционерного общества «Мотор Сич» с целью сохранения его потенциала», – написал Гусев в Facebook.

«Для нас как для государственного оборонного концерна важно, чтобы «Мотор Сич» продолжало свою работу – с сохранением рабочих мест, с выполнением обязательств в рамках производственных заказов. И наша команда готова поддержать предприятие», – добавил он.

СНБО ранее принял решение о возвращении в государственную собственность авиастроительного предприятия «Мотор Сич». Оппозиция считает, что введение в действие решений СНБО Украины по предприятию приведет к оттоку иностранных инвестиций из страны.

«Очевидно, что после введения в действие решений СНБОУ темпы оттока иностранных инвестиций возрастут в десятки раз, доверие к контрактам на поставки сколько-нибудь сложной и технологичной продукции будет подорвано, а сама Украина усилиями Зеленского будет окончательно загнана в нишу сырьевого придатка, колонии под внешним управлением», –говорится в заявлении на сайте партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», передает РИА «Новости».

По заявлению политсилы, власти Украины используют незаконные и внесудебные методы, вводя в действие противоправные и антиконституционные, не подкрепленные доказательствами и фактами решения СНБО.

Ранее Шевченковский районный суд Киева принял решение об аресте 100% акций компании «Мотор Сич», в числе акционеров которой есть китайская Beijing Skyrizon, и передал их в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Ранее МИД КНР потребовал от Украины учесть интересы китайских инвесторов после принятого Киевом решения национализировать «Мотор Сич».

До этого китайские инвесторы «Мотор Сич» подали в суд на президента Украины Владимира Зеленского, Службу безопасности Украины (СБУ) и Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

В январе СБУ заподозрила китайских инвесторов «Мотор Сич» в попытке уничтожить производственные мощности предприятия, «имеющего важное оборонное и народно-хозяйственное значение». В ноябре 2020 года китайские инвесторы «Мотор Cич» наняли юристов для взыскания с Украины 3,5 млрд долларов ущерба.

В марте 2021 года стало известно, что на Украине захотели расплатиться за «Мотор Сич» за счет США.

Напомним, в августе 2019 года китайские компании купили более 50% акций «Мотор Сич». В ноябре к переговорам о покупке «Мотор Сич» подключился основатель американской Blackwater, неофициальный советник экс-президента США Эрик Принс.

7 августа 2020 года прокуратура Украины арестовала акции «Мотор Сич» после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины.