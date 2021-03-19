Производители масок обратились в Генпрокуратуру из-за опасности для медиков

Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ) обратилась в Генпрокуратуру и Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой проверить госзакупки масок-респираторов класса FFP2 и FFP3.

Письма в ведомства были направлены, после того как в АСИЗ обратились представители нескольких больниц из Московской и Ленинградской областей с просьбой о независимой экспертизе. Эксперты АСИЗ проанализировали данные госзакупок и данные лабораторных испытаний представленных им образцов и обнаружили возможные несоответствия респираторов, которые закупили больницы, заявленным уровням защиты, пишет РБК.

В обращении в Генпрокуратуру и ФАС эксперты указали, что несертифицированные средства защиты несут «смертельную угрозу жизни и здоровью медработников, работающих в красных зонах, и способствуют распространению COVID-19». АСИЗ просит Генпрокуратуру провести проверку умышленного завышения цен на СИЗ весной 2020 года или занижения, как это происходит сейчас.

Ассоциация также обратилась в Росздравнадзор с предложением создать рабочую группу для устранения пробелов в законодательстве, регулирующем обращение СИЗ.

В пресс-службе ФАС подтвердили получения обращения «СИЗ» и сообщили, что оно было передано в территориальные управления ФАС и органы финансового контроля Московской, Архангельской и Ленинградской областей для рассмотрения.

Ранее Роскачество проверило эффективность медицинских масок и пришло к выводу, что отдельные медицинские защитные маски не пропускают бактерии, но ни одна не гарантирует полную защиту от вирусов, при этом некоторые многоразовые маски, изготовленные не из ткани, ничем не хуже одноразовых.