Роскачество проверило эффективность медицинских масок

Отдельные медицинские защитные маски не пропускают бактерии, но ни одна не гарантирует полную защиту от вирусов, при этом некоторые многоразовые маски, изготовленные не из ткани, ничем не хуже одноразовых, говорится в сообщении Роскачества.

Организация совместно с Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА России) исследовала основные типы масок, представленных в розничной продаже: медицинские маски, лицевые - одноразовые и многоразовые, а также средства индивидуальной защиты (респираторы FFP2). Всего было проверено 14 торговых марок, девять из которых произведены в России, а пять – в Китае.

«Итог эксперимента: все маски пропускают вирусы, и ни одна не гарантирует 100% защиты», – передает РИА «Новости» сообщение экспертов. Лучший результат – у нетканевой маски с вирусной проницаемостью 56,2%, худший – у маски-респиратора KN95 FFP2 с клапаном, которая задерживает менее 3% вирусов.

В ходе испытаний выяснилось, что не пропускают бактерии маски только четырех торговых марок, остальные – пропускают один или несколько их типов. Роскачество уточняет, что исследования проводились с семью микроорганизмами, включая стафилококк: он по своей форме и образу действия напоминает аэрозольные капли, через которые распространяется COVID-19.

Все исследованные маски соответствуют обязательным требованиям безопасности и не содержат формальдегида, ацетона, метанола и других химических веществ, а также не оказывают раздражающее действие на кожные покровы. Кроме того, в каждой категории масок, за исключением тканевых, были такие, которые показали высокий уровень и бактериальной, и вирусной фильтрации, сообщают в организации, а некоторые многоразовые нетканевые маски не уступают и одноразовым – медицинским и немедицинским.

Роскачество обращает внимание, что ни одна маска в совокупности не дает 100% защиты и не подходит для использования в «красных зонах» больниц, но может использоваться в быту с соблюдением всех остальных мер профилактики. «Маска в первую очередь перераспределяет потоки воздуха кашляющего или чихающего человека: капли при ношении маски уходят вбок и вниз, что снижает риск заболеть другим людям», – подчеркивают эксперты.



Медицинские маски чаще всего изготавливаются мелкозернистой сеткой из полипропиленовых нитей – мельтблауна и спанбонда, в нетканевых масках может использоваться неопрен, полиуретан и другие синтетические материалы, в тканевых масках – хлопок или бязь. «Однако в целом низкую эффективность фильтрации среди протестированных масок показали тканевые: ни одна из них не рекомендована к использованию», – заключают эксперты.

Ранее главврач московской горбольницы №71 и телеведущий Александр Мясников усомнился в эффективности ношения масок и перчаток во время пандемии коронавируса.