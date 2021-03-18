ФРС сохранила базовую процентную ставку на нулевом уровне

Климатолог объяснил причину ускоренного потепления климата в РФ по сравнению с остальным миром

Россия расположена в зоне, где суши больше, чем воды. Поэтому глобальное потепление здесь происходит гораздо быстрее, чем в других частях Земли, сказал газете ВЗГЛЯД ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Андрей Киселев. Он также рассказал, чем это грозит стране.

Из Доклада об особенностях климата в России в 2019 году, подготовленного Росгидрометом, следует, что климат в стране теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в других государствах. Согласно подсчетам, за десятилетие глобальная температура выросла на 0,18 градуса.

«Если говорить о России в целом, то климат у нас действительно теплеет в 2,5 раза быстрее, чем в других странах. А если говорить просто об Арктической зоне Российской Федерации, то там рост температуры происходит еще быстрее – примерно в 3,5 раза», – говорит Киселев.

Он объясняет, что зона, в которой находится страна (средние широты Северного полушария), является единственной на всем земном шаре, где суша больше, чем площадь океана. Во всех остальных зонах все наоборот – океана много, а суши относительно мало. Именно поэтому в России теплеет быстрее, чем в остальном мире.

«Океан является огромным аккумулятором тепла: когда жарко, та часть тепла, которая находится в атмосфере, уходит в океан, а когда атмосфера, наоборот, охлаждается, то часть этого тепла в океане возвращается обратно в атмосферу. Между океаном и атмосферой происходит обмен. В результате это приводит к смягчению ситуации», – рассказывает собеседник.

Если говорить научным языком, продолжает климатолог, теплоемкость воды значительно выше теплоемкости суши. Суша достаточно быстро реагирует на охлаждение и потепление, нежели океан, который действует сравнительно медленно и плавно. Например, прогуливаясь по берегу озера в жаркий летний день, человек обязательно заметит, как температура воздуха к вечеру спадет. При этом температура воды останется той же, что и в разгар жары, и сохранит свое тепло достаточно долго.

«Этот фактор говорит о том, что суша не может столь же эффективно осуществлять обмен с атмосферой, поскольку имеет теплоемкость существенно меньше воды. Поэтому в нашей зоне потепление происходит быстрее – много суши. В такой ситуации, кстати, находимся не только мы, но и весь пояс средних северных широт», – отмечает Киселев.

По его словам, такое потепление несет за собой как положительные, так и отрицательные факторы. Например, из-за потепления раньше вскрывается лед в северных Арктических морях, благодаря чему можно будет использовать более активно Северный морской путь, который является кратчайшим морским маршрутом между европейской частью России и Дальним Востоком.

«Кроме того, будет возможно выращивать те культуры, которые нельзя было выращивать из-за относительно холодного климата. Но здесь есть и обратная сторона: за этими новыми культурами придут и различные вредители, начиная от саранчи и заканчивая прочими вредителями. Но самая большая и серьезная угроза для нас – это деградация вечной мерзлоты», – предупреждает климатолог.

Он поясняет, что две трети территории Российской Федерации находятся на вечной мерзлоте. Вследствие деградации могут начаться всевозможные аварии, катастрофы и так далее. В первую очередь пострадают объекты, построенные во времена СССР, так как тогда не учитывали возможность таяния вечной мерзлоты. Это трубопроводы, линии электропередач и шоссе.

«Есть еще один неприятный аспект: в вечной мерзлоте содержится огромное количество парниковых газов, тех самых, которые инициируют нынешнее глобальное потепление – углекислый газ и метан. Они, соответственно, высвободятся и попадут в атмосферу, за счет чего парниковый эффект еще больше усилится», – объясняет Киселев.

Косвенным фактором также является подъем воды в Мировом океане, продолжает специалист. За весь прошлый век он составил 17 сантиметров, то есть 1,7 сантиметра за десятилетие. В первом десятилетии нынешнего века он составил уже 3,1–3,2 сантиметра за десятилетие, а к 2020 году рост составил целых 4 сантиметра. Это чревато затоплением низко расположенных территорий. Наиболее страшна данная ситуация маленьким островным государствам. Если же говорить о Европе, то вода будет угрожать Венеции, Нидерландам, а в России – Санкт-Петербургу.

«Но в Петербурге есть дамба. Проблема существует, но в данный момент она локализована, в ближайшие десятилетия беспокоиться не приходится. Хотя надо признать, что какие-то земли неизбежно будут затоплены к концу века. По современным оценкам предполагается, что подъем воды за этот век составит где-то 60–90 сантиметров», – заключил климатолог.

Ранее климатолог, старший научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов рассказал, что в ближайшие 10–20 лет жителей российской столицы ждет глобальное потепление.

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