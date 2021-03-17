СК направил в Италию запрос об аресте вилл Абызова

Следственный комитет России отправил в Италию запрос об аресте двух вилл, принадлежащих семье экс-министра российского Открытого правительства Михаила Абызова, их стоимость оценивается порядка 2 млрд рублей.

«Российским судом удовлетворено ходатайство следствия о наложении ареста на указанное имущество. С учетом этого решения Следственный комитет направил в компетентные органы Итальянской Республики запрос о правовой помощи с целью ареста имущества обвиняемого за рубежом», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, в августе Следственный комитет завершил расследование дела в отношении Абызова. В сентябре прокурор в ходе заседания суда сообщил, что Абызов в 2015 году незаконно владел минимум 70 компаниями в Эстонии.

Всего соучастниками бывшего министра стали 15 человек. Четверо из них – Владимир Ниязов, Сергей Столяров, Андрей Титоренко и Константин Тян находятся в международном розыске. Суд уже арестовал два дома Абызова, три квартиры и другую недвижимость, а также 437 млн рублей. Также суд взыскал с Абызова 32,5 млрд рублей.

В декабре 2020 года Мосгорсуд продлил срок ареста Абызову и его сообщникам до 25 марта 2021 года.