СК закончил расследование дела Абызова

Завершено расследование уголовного дела против экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова и его соучастников, обвиняемых в создании преступного сообщества и «отмывании» денег, полученных преступным путем, сообщает СК России.

Абызов, по версии следствия, с апреля 2011 по ноябрь 2014 годов Абызов, являясь бенефициарным владельцем нескольких «офшоров», вместе со знакомыми – Николаем Степановым и Максимом Русаковым создал и возглавил преступное сообщество, сообщается на сайте ведомства.

В 2014 году обвиняемый с помощью соучастников похитил деньги у ОАО «Сибирская энергетическая компания» («СИБЭКО») и ОАО «Региональные электрические сети» («РЭС») на общую сумму 4 млрд рублей.

СК считает, что подозреваемые поставили под угрозу надежность функционирования генерирующего оборудования компании «СИБЭКО» в рамках функционирования единой энергетической системы России.

«Также их преступные действия влекли необоснованную тарифную нагрузку на потребителя электрической энергии. Похищенные средства в полном объеме были выведены из России и помещены в банках на территории республики Кипр на рублевых счетах. Затем деньги были конвертированы в доллары США для придания правомерного вида их владению», – поясняется в сообщении.

Факт «отмывания» средств Абызовым и его сообщниками удалось установить при помощи взаимодействия Росфинмониторинга с компетентными органами Кипра.

В 2017 году Абызов уже «фактически владел» контрольным пакетом акций «СИБЭКО», считает следствие. Акции были оформлены на подконтрольные ему оффшорные компании.

«При этом сведения о своем имущественном положении в нарушение антикоррупционного законодательства он скрывал. Желая продать этот пакет акций, Михаил Абызов через других участников преступной группы передал в качестве коммерческого подкупа 78 млн рублей бывшим топ-менеджерам «СИБЭКО» Руслану Власову, Яне Балан и Оксане Роженковой. Со своей стороны они скрытно от акционеров, контролирующих органов, работников предприятия передали потенциальному покупателю акций значимую информацию о деятельности «СИБЭКО», в том числе финансового характера», – поясняет СК.

Всего соучастниками Абызова стали 15 человек. Четверо из них – Владимир Ниязов, Сергей Столяров, Андрей Титоренко и Константин Тян находятся в международном розыске.

Арестованы акции РЭС, которыми Абызов продолжает владеть через офшорные компании. Стоимость арестованного имущества в общей сложности составила 32 млрд рублей.

Материалы по делу переданы в Генпрокуратуру.

Материалы, свидетельствующие о нарушении Абызовым антикоррупционного законодательства, а также сведения об имуществе, полученном, по версии следствия, в нарушение законодательства, переданы в Генеральную прокуратуру РФ. Оценив указанные сведения, надзорное ведомство обратилось в суд с иском о взыскании с Абызова и обращении в доход государства более 32 млрд рублей.

Следствие планирует приступить к выполнению положений ст. 217 УПК РФ – ознакомлению обвиняемого и его защитника с материалами дела, после чего дело будет передано в надзорное ведомство для утверждения обвинительного заключения.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства деньги Абызова на сумму более 32 млрд рублей.

Суд уже арестовал два его дома, три квартиры и другую недвижимость, а также 437 млн рублей.

До этого стало известно, что Абызов стал сокамерником экс-сенатора Рауфа Арашукова, обвиняемого в убийствах.