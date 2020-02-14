Абызов и Арашуков стали сокамерниками в «Лефортово»

Бывший сенатор Рауф Арашуков и экс-министр Михаил Абызов стали сокамерниками в СИЗО «Лефортово», сообщила член ОНК Марина Литвинович.

«Арашуков жаловался, что его неоднократно перемещали из камеры в камеру, что ему абсолютно не нравилось. Теперь он находится в камере с Абызовым. Очень доволен и просит его там оставить и не перемещать», – цитирует Литвинович РИА «Новости».

Она уточнила, что оба заключенных проживают в двухместной камере, у них есть телевизор, холодильник, много свежих фруктов и овощей.

Литвинович предположила, что бывшему сенатору и бывшему министру есть о чем поговорить.

Напомним, Абызова обвиняют в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд рублей. В начале апреля суд арестовал два дома, три квартиры и другую недвижимость экс-министра, а также 437 млн рублей.

Рауф Арашуков был задержан в зале заседаний Совета Федерации по обвинению в убийствах и участии в организованном преступном сообществе. Также был задержан и отец сенатора Рауль Арашуков. Его следствие считает создателем ОПГ и участником хищения 30 млрд рублей у Газпрома. В мае Арашуков-младший был лишен статуса сенатора. В декабре по делу Арашуковых задержаны еще четверо фигурантов.