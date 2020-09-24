У Абызова нашли в незаконной собственности 70 компаний в Эстонии

Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов в 2015 году незаконно владел минимум 70 компаниями в Эстонии, заявил прокурор в Гагаринском суде Москвы, где слушается иск об обращении в доход государства денег Абызова.

Абызов обвиняется в создании преступного сообщества, незаконном предпринимательстве и мошенничестве в особо крупном размере.

«В рамках проверки мы запрашивали компетентные органы Эстонии об имуществе Абызова в этой стране и получили ответ, что в 2015 году он владел не менее 70 компаниями в этой стране. В этот период времени он был федеральным министром и не имел права владеть собственностью за рубежом», – передает его слова ТАСС.

Абызов в ответ заявил, что этот вопрос не имеет отношения к рассматриваемому иску. «Если надо, то я готов поговорить и по эстонским компаниям. Но давайте вернемся к предмету иска», – сказал он.

Иск касается обращения в доход России 32 млрд рублей экс-министра. Прокурор заявил, что Абызов скрывал от властей свое истинное имущественное положение и получил доход в нарушение установленных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений, а также владел незаконно пятью кипрскими компаниями.

«В ходе расследования уголовного дела установлено, что Абызов в период занятия должности министра по вопросам Открытого правительства владел пятью кипрскими компаниями: Alinor Investments Limited, Besta Holdings Limited, Kullen Holdings Limited, Lisento Investments Limited, Vantroso Traiding Limited. В соответствии с российским законодательством, ему как министру правительства было запрещено владеть иностранными финансовыми инструментами и организациями», – добавил прокурор.

Он уточнил, что Абызов в 2015 и 2016 годах задекларировал в налоговой инспекции пять кипрских компаний, воспользовавшись «законом об амнистии капиталов». «Но он обратился в налоговую инспекцию как частное лицо, скрыв свое должностное положение», – заявил представитель надзорного органа.

Кроме того, было установлено, что в 2018 году экс-министр принял личное участие в продаже акций ОАО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко»). Он сам вместе с доверенными лицами проводили с представителями покупателей встречи, где обсуждали условия сделок, вопросы добросовестности и финансовой состоятельности.

Генпрокуратура отмечает, что для получения дополнительных гарантий безопасности сделки Абызов как федеральный министр лично вел переговоры с представителями руководства кредитной организации, на счета которого должны были поступить деньги от реализации имущества. В результате, 7 февраля 2018 года на Кипре было заключено два договора о продаже акций «Сибэко», после чего на счета подконтрольных Абызову иностранных компаний поступило 32,5 млрд рублей, которые явились незаконным доходом.

Между тем, адвокат Абызова заявил, что Генпрокуратура проверяла экс-министра

«Прошу обратить внимание, что прокуратура провела проверку в 2015 году в отношении Абызова, не выявив нарушений с его стороны», – отметил адвокат.

Представитель ведомства в ответ заявил, что в 2015 году проверка прошла на основании публикаций в СМИ, во многом по инициативе самого Абызова. «Полного анализа и проверки доходов и имущества экс-министра тогда не проводилось, сейчас мы располагаем новой информацией относительно доходов ответчика, а потому направили иск об обращении в доход государства имущества Абызова», – сказал прокурор.

Напомним, в августе Следственный комитет завершил расследование дела в отношении Абызова.

Всего соучастниками бывшего министра стали 15 человек. Четверо из них – Владимир Ниязов, Сергей Столяров, Андрей Титоренко и Константин Тян находятся в международном розыске. Суд уже арестовал два дома Абызова, три квартиры и другую недвижимость, а также 437 млн рублей.