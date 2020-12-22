Экс-министру Абызову продлили арест до 25 марта

Мосгорсуд продлил срок ареста бывшему министру по вопросам Открытого правительства Михаилу Абызову и его сообщникам до 25 марта 2021 года, сообщили в пресс-службе суда.

«Судом удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания Абызова и еще пяти фигурантов дела под стражей до 25 марта 2021 года», – передает сообщение ТАСС.

Напомним, в августе Следственный комитет завершил расследование дела в отношении Абызова. В сентябре прокурор в ходе заседания суда сообщил, что Абызов в 2015 году незаконно владел минимум 70 компаниями в Эстонии.

Всего соучастниками бывшего министра стали 15 человек. Четверо из них – Владимир Ниязов, Сергей Столяров, Андрей Титоренко и Константин Тян находятся в международном розыске. Суд уже арестовал два дома Абызова, три квартиры и другую недвижимость, а также 437 млн рублей. Также суд взыскал с Абызова 32,5 млрд рублей.