С Абызова взыскали 32,5 млрд рублей

С бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова взыскали 32,5 млрд рублей, соответствующее решение принял Гагаринский суд Москвы.

«Решение: исковые требования полностью удовлетворены», – сообщила пресс-секретарь суда. Истцом выступала Генеральная прокуратура России, передает РИА «Новости».

Деньги планируется изъять в доход государства, ведомство полагает, что бывший министр незаконно заработал их, занимаясь предпринимательской деятельностью, занимая высокий пост.

Также Арбитражный суд Москвы по делу о банкротстве «Группы Е4», которую до перехода на госслужбу возглавлял Абызов, рассматривает заявления кредиторов о взыскании с экс-министра, его бывшей супруги и бывшего президента компании Андрея Малышева свыше 34 млрд рублей.

Напомним, в августе Следственный комитет завершил расследование дела в отношении Абызова. В сентябре прокурор в ходе заседания суда сообщил, что Абызов в 2015 году незаконно владел минимум 70 компаниями в Эстонии.

Всего соучастниками бывшего министра стали 15 человек. Четверо из них – Владимир Ниязов, Сергей Столяров, Андрей Титоренко и Константин Тян находятся в международном розыске. Суд уже арестовал два дома Абызова, три квартиры и другую недвижимость, а также 437 млн рублей.