Перенесшим коронавирус посоветовали привиться первым компонентом «Спутника V»

Вакцинация первым компонентом вакцины «Спутник V» может усилить иммунитет у тех, кто перенес коронавирус, при этом второй компонент может не дать дополнительной защиты, сообщил директор разработавшего данный препарат Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Гинцбург заявил, что «переболевшие, как мы с вами понимаем, уже сталкивались с этим вирусом», потому «когда мы их вакцинируем первым компонентом вакцины «Спутник V», мы получаем ситуацию усиления того иммунитета, который они получили в результате того, что они уже переболели», передает ТАСС.

«Поэтому у них титры антител (относительное содержание антител в крови) достигаются тоже довольно-таки высокие, как при двукратной вакцинации. Поэтому перед тем, как переболевших второй раз вакцинировать, у них после первой вакцинации надо все-таки определить титры защитных антител, и после этого принимать решение вакцинировать вторым компонентом», – сказал он.

Гинцбург также отметил, что вакцинация переболевшего ковидом вторым компонентом «Спутника V» не даст негативного эффекта, но дополнительной защиты может не возникнуть.

«Ничего плохого вы не сделаете вакцинируемому, но это, возможно, будет просто излишне», – добавил он.

Эксперт отметил, что защитный эффект от тяжелых случаев при вакцинации «Спутник V» есть у всех привитых, через три недели после второй прививки можно не волноваться: «91,6% испытуемых дали положительный ответ на вакцину и были защищены от данного возбудителя. У оставшихся 7-8 с небольшим процентов испытуемых были незначительные проявления данной инфекции, довольно-таки в легких формах. При этом данный вакцинный препарат во всей выборке испытуемых (...) показал 100% защиту от тяжелых форм инфекции».

Кроме того, по его словам, во второй половине года может начаться исследование вакцины от коронавируса «Спутник V» на пациентах с ВИЧ, передает РИА «Новости».

Ранее Гинцбург заявил об отсутствии летальных исходов среди привитых «Спутником V».