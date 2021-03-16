Гинцбург заявил об отсутствии летальных исходов среди привитых «Спутником V»

Ни одного летального исхода после вакцинации от коронавируса российским препаратом «Спутник V» не было зарегистрировано, сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Те, кто провакцинировался, они гарантированы от того, что им не придется госпитализироваться и вирус у них не опустится в легкие. То есть тяжелых случаев, не говоря уже о смертельных исходах, в результате столкновения с этим заболеванием у вакцинированных «Спутником V» на очень большой выборе испытуемых не было обнаружено», – цитирует ТАСС Гинцбурга.

Гинцбург также подчеркнул, что «все вакцинированные были защищены». Он напомнил, что отсутствие серьезных побочных эффектов от вакцины зафиксировано независимыми экспертами в разных странах.

По его словам, все партии «Спутник V» проходят контроль в центре Гамалеи по 18 параметрам, качество всех препаратов одинаковое, оно гарантированно. Гинцбург уточнил, что первый и второй компоненты вакцины «Спутник V» можно получить в разных странах.

Кроме того, он отметил, что количество произведенных доз вакцины превышает 10 млн. «Я могу косвенно говорить, что количество произведенного вакцинного препарата уже превышает порядка 10 млн доз», – сказал он.

Ранее опрос портала стопкоронавирус.рф показал, что большинство россиян, которые приняли решение пройти вакцинацию от коронавируса, делают это из-за страха за здоровье и ради путешествий без ограничений.