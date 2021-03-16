Россияне назвали причины вакцинации от коронавируса

Большинство россиян, которые приняли решение пройти вакцинацию от коронавируса, делают это из-за страха за здоровье и ради путешествий без ограничений, следует из результатов опроса портала стопкоронавирус.рф.

«Самыми популярными стали ответы: «Устал бояться за свое здоровье» (41,5-45% в зависимости от площадки голосования) и «Очень хочу путешествовать без ограничений» (39-42,5% в зависимости от площадки голосования)», – говорится в сообщении.

Также около трети опрошенных россиян заявили, что привились из-за доверия российским вакцинам, еще 11-15% сделали прививку, чтобы видеться с родными и друзьями.

В опросе, который проводился во «Вконтакте» и мессенджере Telegram, приняли участие 4066 человек. В ходе опроса можно было выбрать несколько вариантов ответа.

Ранее данные опроса ВЦИОМ показали, что создание вакцины от коронавируса, по мнению россиян, является главным достижением отечественной и мировой науки последних десятилетий.

Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.