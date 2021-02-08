Россияне сочли вакцину от COVID главным достижением науки последних десятилетий

Создание вакцины от коронавируса, по мнению россиян, является главным достижением отечественной и мировой науки последних десятилетий, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Борьбу с коронавирусной инфекцией и разработку вакцины от нее главным достижением российской и мировой науки за последние десятилетия считают 16% опрошенных. 10% назвали основным достижением военные разработки. 8% респондентов отметили создание новых видов лекарств и вакцин, 7% – исследование космоса. 54% затруднились с ответом, передает РИА «Новости».

По мнению 44% россиян, современная мировая наука находится на подъеме: совершаются серьезные открытия, оказывающие влияние на развитие общества. При этом 31% считает, что мировая наука в застое: какие-то открытия совершаются, но они не влияют на развитие общества. 14% считают, что думают, что наука на сегодняшний день находится на спаде: не совершается серьезных открытий, способных повлиять на развитие общества. Затруднились ответить 11% респондентов.



Кроме того, 34% опрошенных граждан полагают, что современная отечественная наука немного отстает от развития мировой, 23% уверены, что опережает, но незначительно, 21% – что значительно отстает, 8% – что значительно опережает развитие мировой науки, 14% затруднились ответить.



Также более половины граждан (51%) считают, что решение о том, какие задачи должна сегодня решать российская наука и в каком направлении развиваться, должны принимать ученые, научное сообщество, 23% полагают, что это должно делать государство, 13% считают, что это прерогатива обычного населения, 4% – что это дело бизнеса и крупных предпринимателей, 6% затруднились ответить, а 3% выбрали другой вариант.

Более половины опрошенных (56%) считает, что для развития отечественной науки следует в первую очередь повысить уровень финансирования, так как именно это не позволяет ученым сделать прорывные открытия. По мнению 34%, необходимо повышать компетентность российских ученых, без этого финансовые вливания не приведут к новым открытиям, 10% затруднились ответить.



Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 30 января 2021 года. В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Научный журнал Lancet ранее опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.