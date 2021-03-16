«Батькивщина» предложила партии Зеленского создать коалицию в Раде

Юлия Тимошенко заявила, что ее партия «Батькивщина» готова создать коалицию в Верховной раде Украины с президентской партией «Слуга народа».

Тимошенко заявила, что «Батькивщина» была «инициатором» создания коалиции, которая позволила бы вывести Украину из «экономической, социальной, медицинской ситуации». По словам Тимошенко, она «просто вышла и сказала: «Слушайте, дальше это все уже может быть невозобновляемым, мы просто можем пройти точку невозврата как страна. Давайте делать сильное национальное правительство, давайте прекратим слушать советы, которые нас дальше толкают по пути ликвидации нашей экономики, давайте делать сильную политику, сильные решения и действовать немедленно».

Лидер «Батькивщины» заявила, что объединение возможно, если президент Украины Владимир Зеленский изменит «стратегию управления страной». Нынешнюю политику она назвала «внешним бессмысленным управлением», направленным «против интересов украинцев». Тимошенко призвала к «национальной политике, которая будет поднимать целые отрасли, которая заменит полностью всю логику охраны здоровья». В этом случае она и ее партия «готовы встать рядом» и «разделить ответственность», передает ТАСС со ссылкой на канал «Украина-24».

Как пояснила Тимошенко, переговоры о коалиции «определенное время шли», но сейчас они неактивны. «Мое предложение ради того, чтобы вообще спасти ситуацию, остается у них на столе, но это их решение – продолжать этот хаос, бессмыслицу и ежедневное принятие решений против национальных интересов или вернуться к возрождению величия Украины, ее мощи, ее индустриальной мощи и правильной социальной политики», – сказала она.

Напомним, фракция президентской партии «Слуги народа» в Раде может потерять абсолютное большинство после исключения депутата Александра Дубинского, у которого есть около 30 сторонников в «Слуге народа».