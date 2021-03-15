Памятник Доктору Лизе установят у реабилитационного центра для детей из Донбасса в Красногорске

Памятник Елизавете Глинке, погибшей в 2016 году, установят 17 марта у центра «Созвездие» в Красногорске, где проходят реабилитацию дети, пострадавшие во время боевых действий в Донбассе, сообщила президент благотворительной организации «Справедливая помощь доктора Лизы» Ольга Демичева.

«В среду будет установлен этот памятный бюст Елизавете Петровне (Глинке - ред.) в центре реабилитации детей, куда на реабилитацию забирают очень много тяжело больных детей с Донбасса. И это будет такой объединяющий всех, кто помогает, жест. Это Московская область, это Красногорск», – цитирует РИА «Новости» Демичеву.

По ее словам, идея сделать памятник Глинке принадлежит организаторам всероссийской акции «Аллея российской славы», а создавался он при поддержке и консультациях со стороны ее брата Андрея Колесниченко, который приходил в мастерскую и смотрел, каким получается образ.

«Также были советы скульптору и от супруга Елизаветы Петровны Глеба Глебовича Глинки. Он подчеркивал, что Елизавета была миниатюрной женщиной, просил учитывать ее миниатюрность и хрупкость при создании образа. И действительно удалось все это передать. И просьба Глеба Глебовича была, чтобы этот бюст Елизаветы Петровны был в медицинской форме, что тоже передано в образе», – пояснила она.

Также Демичева добавила, что исполнение памятника удивительно удачное, особенно ей понравилось, что он улыбается.

«Улыбающийся памятник. Она вообще очень светлый человек, не хочется говорить «была». В ней было столько человеколюбия, столько позитивного заряда и энергии, что улыбка, переданная в памятнике, наверное, часть ее сути и образа. Это очень трогательно и важно», – уточнила она.

Демичева подчеркнула, что Глинку прекрасно помнят на Донбассе, откуда она вывозила тяжелобольных и раненных детей с 2014 по 2016 года на лечение в Россию, в Сирии, куда она привозила гуманитарные грузы, в Киеве, где она открыла первый киевский хоспис. «Ее помнят, наверное, во всем мире», – заключила она.

Напомним, Елизавета Глинка, врач-реаниматолог по образованию, стала известна благодаря своей правозащитной и благотворительной деятельности. В 2007 году она основала международную общественную организацию «Справедливая помощь», которая помогала умирающим онкобольным, нуждающимся и бездомным.

Она неоднократно посещала Донбасс и Сирию с гуманитарными акциями. 25 декабря 2016 года Елизавета Глинка погибла при крушении самолета Ту-154 Минобороны России, направлявшегося в Сирию.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему люди не забывают Доктора Лизу.