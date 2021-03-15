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Памятник Доктору Лизе установят у реабилитационного центра для детей из Донбасса в Красногорске
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Памятник Елизавете Глинке, погибшей в 2016 году, установят 17 марта у центра «Созвездие» в Красногорске, где проходят реабилитацию дети, пострадавшие во время боевых действий в Донбассе, сообщила президент благотворительной организации «Справедливая помощь доктора Лизы» Ольга Демичева.
«В среду будет установлен этот памятный бюст Елизавете Петровне (Глинке - ред.) в центре реабилитации детей, куда на реабилитацию забирают очень много тяжело больных детей с Донбасса. И это будет такой объединяющий всех, кто помогает, жест. Это Московская область, это Красногорск», – цитирует РИА «Новости» Демичеву.
По ее словам, идея сделать памятник Глинке принадлежит организаторам всероссийской акции «Аллея российской славы», а создавался он при поддержке и консультациях со стороны ее брата Андрея Колесниченко, который приходил в мастерскую и смотрел, каким получается образ.
«Также были советы скульптору и от супруга Елизаветы Петровны Глеба Глебовича Глинки. Он подчеркивал, что Елизавета была миниатюрной женщиной, просил учитывать ее миниатюрность и хрупкость при создании образа. И действительно удалось все это передать. И просьба Глеба Глебовича была, чтобы этот бюст Елизаветы Петровны был в медицинской форме, что тоже передано в образе», – пояснила она.
Также Демичева добавила, что исполнение памятника удивительно удачное, особенно ей понравилось, что он улыбается.
«Улыбающийся памятник. Она вообще очень светлый человек, не хочется говорить «была». В ней было столько человеколюбия, столько позитивного заряда и энергии, что улыбка, переданная в памятнике, наверное, часть ее сути и образа. Это очень трогательно и важно», – уточнила она.
Демичева подчеркнула, что Глинку прекрасно помнят на Донбассе, откуда она вывозила тяжелобольных и раненных детей с 2014 по 2016 года на лечение в Россию, в Сирии, куда она привозила гуманитарные грузы, в Киеве, где она открыла первый киевский хоспис. «Ее помнят, наверное, во всем мире», – заключила она.
Напомним, Елизавета Глинка, врач-реаниматолог по образованию, стала известна благодаря своей правозащитной и благотворительной деятельности. В 2007 году она основала международную общественную организацию «Справедливая помощь», которая помогала умирающим онкобольным, нуждающимся и бездомным.
Она неоднократно посещала Донбасс и Сирию с гуманитарными акциями. 25 декабря 2016 года Елизавета Глинка погибла при крушении самолета Ту-154 Минобороны России, направлявшегося в Сирию.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, почему люди не забывают Доктора Лизу.
Киев открестился от планов по наступлению в Донбассе
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Украинские военные не планируют начинать наступление в Донбассе, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
По его словам, «российская сторона распространяет дезинформацию, что якобы Украина вот завтра-послезавтра пойдет в наступление и наступлением будут брать Донецк и Луганск». Он заверил, что это «не соответствует действительности». Как утверждает Данилов, «это такая психологическая атака идет».
Данилов признал, что в Донбассе «происходит обострение», возросло «количество обстрелов». «Но мы не можем сказать, что это критическая ситуация и она не находится под контролем наших военных. Ситуация полностью контролируемая», – приводит его слова РИА «Новости».
Напомним, в Донбассе произошло новое обострение конфликта, бесперебойно работает артиллерия, тяжелая техника перемещается в жилые кварталы, регулярно гибнут люди. В ДНР и ЛНР ожидают возобновления Киевом полномасштабного конфликта. Сообщалось о возможном наступлении украинских военных 15 марта.
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Бензовозы с сирийской нефтью уничтожены на границе с Турцией
Несколько бензовозов с сирийской нефтью уничтожены в воскресенье в результате ракетно-артиллерийских ударов в районе города Джераблус на границе с Турцией, обстрелам подверглись также склады с нефтепродуктами в пограничных селениях Хамран и Тархиб, сообщил телеканал Al Hadath.
По предварительным данным, среди боевиков поддерживаемых Анкарой вооруженных формирований сирийской оппозиции есть погибшие и раненые, передает ТАСС.
Кроме того, 7 марта удары были нанесены по рынку нефтепродуктов в городе Эль-Баб, который также контролируется протурецкими группировками и находится в 38 км к северу от Алеппо. Тогда, по сведениям Al Hadath, было уничтожено не менее 180 бензовозов и грузовиков, погибли четверо человек, еще 24 получили ранения и ожоги. Оппозиционеры заявили телеканалу, что огонь велся с позиций сирийской армии в районе артиллерийского училища в Алеппо.
Правительственное издание Al-Watan, однако, отмечает, что нефтяные рынки и склады обстреливают члены враждующих между собой оппозиционных группировок. Они стремятся установить контроль над пограничными переходами на севере Сирии, используемыми для контрабандного вывоза похищенной сирийской нефти.
Напомним, 7 марта в результате столкновения бензовоза с двумя пассажирскими автобусами и другими автомобилями на трассе Дамаск – Хомс погибли 30 человек.
В Госдуме отреагировали на расследование Британии в отношении жены Асада
Начало расследования Великобританией в отношении жены президента Сирии Башара Асада Асмы является элементом психологического давления в преддверии президентских выборов в арабской республике, заявил координатор группы Госдумы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин.
«На 11-м году вооруженного конфликта в Сирии британцы обнаружили, что жена президента «обладает влиянием в руководстве», поддерживает сирийцев в борьбе за свою страну, и начали расследование именно в тот момент, когда только что прошедшая лечение от рака женщина борется с коронавирусом. Ну, о морали применительно к нашим западным партнерам говорить не приходится. Очевидно, что это элемент психологического давления на руководство страны перед выборами президента, которые должны состояться в этом году», – передает ТАСС слова парламентария.
Саблин напомнил, что на Западе «неоднократно публиковали фейки о том, что Асма Асад бежала из страны», когда же выяснилось, что она не реагирует на них, ввели против нее персональные санкции. «Теперь расследование – уверен, с обычным результатом – «хайли лайкли» виновна», – подчеркнул он.
Напомним, правоохранительные органы Великобритании начали предварительное расследование в отношении жены президента Сирии по подозрению в том, что она виновна в подстрекательстве к совершению террористических актов во время гражданской войны в республике.
В ЛНР заявили о концентрации военной техники и вооружений ВСУ в Донбассе
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Украинские военные начали концентрировать вооружение и военную технику в подконтрольных украинской стороне населенных пунктах в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
«Для совершения провокационных действий, в нарушение третьего пункта комплекса дополнительных мер, противник продолжает сосредотачивать вооружение и технику в зоне карательной операции. Для его размещения оккупанты используют территории объектов гражданской инфраструктуры, подвергая опасности жизни мирных жителей», – цитирует Осадчего РИА «Новости».
Он добавил, что в течение прошлой недели разведка республики зафиксировала 17 единиц военной техники в жилых массивах шести подконтрольных Украине населенных пунктов приграничной линии Донбасса.
«С целью сокрытия от международных наблюдателей размещения военной техники в населенном пункте Троицкое, боевики 59-ой бригады (ВС Украины) по приказу комбрига (Геннадия) Шаповалова открыли огонь из стрелкового оружия в направлении БПЛА Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в данном районе. Наблюдатели были вынуждены покинуть район мониторинга», – указал представитель ЛНР.
Ранее в ДНР сообщили, что за неделю на территории ДНР погибли из-за обстрелов пять человек.
Эксперт предупредил о реакции Турции на ракетные удары армии Сирии по бензовозам в Алеппо
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«Асад решил продемонстрировать способность влиять на ситуацию в любом регионе страны. Но не стоит забывать о возможности Турции нанести ответные удары», – заявил газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов, комментируя сообщения о ракетных ударах по той части провинции Алеппо, которая находится в зоне проведения контртеррористической операции турецкой армии «Щит Евфрата».
«Такие действия правительственных войск Сирии могут обострить обстановку, ведь территории, где был нанесен удар, находятся в зоне турецкой операции «Щит Евфрата», защищаются властями Турции и прикрыты турецкими ПВО. Там не летает военная авиация России или Сирии. Вероятно, Башар Асад захотел продемонстрировать способность влиять на ситуацию в любом регионе страны, а за неимением возможности применить самолеты, использовал баллистические ракеты», – рассказал эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Кирилл Семенов.
Минобороны Турции обвинило «сирийский режим» в ракетных ударах по той части провинции Алеппо, которая находится в зоне проведения контртеррористической операции турецкой армии «Щит Евфрата». «Ракеты, выпущенные из аэропорта Кувейрес в Алеппо... поразили населенные пункты и цистерны с нефтью в районах Джераблус и Эль-Баб», – говорится на сайте военного ведомства Турции. Минобороны страны сообщило, что уведомило Россию о необходимости не допускать подобных атак со стороны сирийских правительственных сил.
По сообщению турецкого агентства Anadolu, в результате атаки погибли женщина и ребенок, еще одна женщина получила ранения. Ранее газета Аl-Watan и телеканал Al Arabiya сообщили, что целью ударов были нефтяные автоцистерны в деревне Аль-Хамран недалеко от города Джераблус на севере провинции Алеппо.
Несмотря на то, что у этих районов нет официально-закрепленного статуса, Турция сможет отреагировать на действия Асада, отметил Семенов. «У турок есть артиллерийские и ракетные системы, которые могут наносить удары по позициям сирийских войск на большом расстоянии. Турция также способна активизировать наступательные действия в Заевфратье, где находятся курдские формирования. Вплоть до сегодняшнего дня турки хранили молчание, но теперь могут решиться на ответные шаги. Надеемся, что до такого все же не дойдет», – отметил Семенов.
По мнению эксперта, у Асада нет никаких механизмов для того, чтобы прекратить использование Турцией сирийской нефти. «Нефтяные месторождения находятся на северо-востоке страны, территории, подконтрольной курдским формированиям. Нефть попадает в Алеппо именно оттуда, и пока на этих землях расположены Сирийские демократические силы, Асад не может повлиять на ее транспортировку», – объяснил востоковед.
«Сложно сказать, кого в этой ситуации поддержит Россия. Конечно, наша страна заявляет о том, что суверенитет Сирии принадлежит Асаду и официальный Дамаск является единственной законной властью в стране. На своей территории он может делать все что угодно, однако о возможной реакции Турции также не стоит забывать», – заключил Семенов.
Напомним, что 7 марта удары были нанесены по рынку нефтепродуктов в городе Эль-Баб, который также контролируется протурецкими группировками и находится в 38 км к северу от Алеппо. Тогда, по сведениям издания Al Hadath, было уничтожено не менее 180 бензовозов и грузовиков, погибли четверо человек, еще 24 получили ранения и ожоги. Оппозиционеры заявили телеканалу, что огонь велся с позиций сирийской армии в районе артиллерийского училища в Алеппо.
Дамасское проправительственное издание Al-Watan, однако, отмечает, что нефтяные рынки и склады обстреливают члены враждующих между собой оппозиционных группировок. Они стремятся установить контроль над пограничными переходами на севере Сирии, используемыми для контрабандного вывоза похищенной сирийской нефти.
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Пушков отреагировал на заявление Киева об эскалации в Донбассе
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков отреагировал на заявление главы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе и экс-президента Украины Леонида Кравчука о возможном начале полномасштабного военного конфликта в Донбассе.
«Кравчук, видите ли, не исключает... А откуда возьмется широкомасштабный конфликт, если не из Киева? Сам по себе он не возникнет. И зачем нужны США? Чтобы играть на стороне Киева», – написал Пушков в своем Telegram-канале.
Сенатор напомнил, что у Вашингтона уже был спецпредставитель по вопросу конфликта на востоке Украины, но тот ни разу не посетил неподконтрольные официальному Киеву регионы. И именно участие Соединенных Штатов способно привести к усугублению ситуации, считает парламентарий. «США ничем не способны помочь решению конфликта – они способны только разогреть его. Поэтому их надо держать в стороне от всех переговоров», – заключил Пушков.
Накануне в представительстве провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили об обстреле украинскими силовиками северной окраины Донецка. В тот же день глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук не исключил развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе. В четверг в ЛНР обвинили Киев в подготовке к эскалации конфликта в Донбассе и призвали мировое сообщество повлиять на власти Украины. Тем временем представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы. Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в вероятности возобновления Киевом полномасштабного конфликта в Донбассе.
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В Британии начали расследование против жены Асада
Правоохранительные органы Великобритании начали предварительное расследование в отношении жены президента Сирии Башара Асада – Асмы Асад по подозрению в том, что она виновна в подстрекательстве к совершению террористических актов во время гражданской войны в Сирии, сообщает Sunday Times.
Как отмечает издание, из-за подозрений в военных преступлениях Асме Асад может грозить возможное судебное преследование и потеря британского гражданства, передает РИА «Новости».
Отмечается, что полиция начала предварительное расследование после того, как международная адвокатская коллегия Guernica 37 прислала «доказательства власти первой леди в правящем классе и открытой поддержки сирийских вооруженных сил».
Как отмечает Sunday Times, маловероятно, что первая леди прибудет в Великобританию на судебное заседание, и неясно, дойдет ли дело до суда в ее отсутствие. Газета предполагает, что может быть издан красный бюллетень Интерпола, который помешает ей выезжать за пределы Сирии, не столкнувшись с арестом.
Асма Асад является уроженкой Великобритании сирийского происхождения, она родилась и провела большую часть жизни в Лондоне, где работала в инвестиционном банке до замужества в 2000 году. Пограничное агентство Соединенного Королевства подтвердило, что она по-прежнему является британкой.
Ранее США отказались считать Асада легитимным президентом Сирии. Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс сообщил, что США не собираются в ближайшее время пытаться нормализовать отношения с президентом Сирии Башаром Асадом.
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В ДНР заявили об обстреле украинскими силовиками северной окраины Донецка
Украинские силовики в субботу утром из гранатомета обстреляли северную окраину Донецка, сообщили в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В СЦКК сообщили, что был зафиксирован «обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению Пески (под контролем Киева) – Донецк, «Вольво – Центр», выпущено пять гранат из подствольного гранатомета», передает РИА «Новости».
Напомним, в Донбассе произошло новое обострение конфликта, бесперебойно работает артиллерия, тяжелая техника перемещается в жилые кварталы, регулярно гибнут люди.
В ДНР и ЛНР ожидают возобновления Киевом полномасштабного конфликта. Сообщалось о возможном наступлении украинских военных 15 марта.
При этом Киев открестился от планов по наступлению в Донбассе.
В Госдуме оценили слова Кравчука про «развертывание конфликта» в Донбассе
Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя слова главы делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонида Кравчука о развертывании широкомасштабного конфликта в регионе, заявил, что все к этому идет.
Ранее Кравчук заявил, что не исключает развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе, поэтому выступает за привлечение к переговорам США.
«Масштабно мыслит пан Кравчук, даже внутриукраинский гражданский конфликт требует зачислить в список мировых проблем. Все что угодно, скоро сигнал в космос пошлют о помощи, лишь бы не исполнять Минские соглашения. Ну а насчет масштабного конфликта, то, судя по всему, все к этому идет», – цитирует РИА «Новости» Бальбека.
Депутат также отметил, что США зарекомендовали себя как агрессор. Кроме того, Вашингтон меняет условия соглашения в одностороннем порядке, поэтому «разговаривать с ними никто не станет».
«Так что в любом случае Донбасс – это кровавая рана на теле Украины, а не мирового сообщества, хотя, конечно, экс-президенту очень хочется, чтобы проблемы Киева расхлебывал весь мир», – подчеркнул Бальбек.
Ранее Кравчук сообщил, что Киев ведет консультации об участии США в переговорном процессе относительно конфликта в Донбассе, однако это пока не в публичной плоскости.
Напомним, в ЛНР заявили о подготовке Киева к новому конфликту в Донбассе и призвали мировое сообщество повлиять на власти Украины, чтобы не допустить эскалации. В то же время представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе.
В Донбассе призвали власти Абхазии освободить экс-командира ополчения
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Общественность самопровозглашенной Донецкой народной республики направила открытое письмо властям Абхазии с просьбой освободить бывшего командира интернациональной бригады «Пятнашка» Ахру Авидзбу.
Как сообщает Telegram-канал WarGonzo, составители открытого письма обратились к руководству Абхазии с призывом оказать всестороннее содействие в освобождении Авидзбы, задержанного 4 марта Службой государственной безопасности Республики Абхазия. Представители ДНР назвали меру пресечения в отношении Авидзбы чрезмерной.
«Придя на помощь Донбассу в самые сложные времена, сыны Абхазии всеми силами поддержали становление наших республик. Участвуя в важнейших боевых операциях на самых опасных направлениях, Ахра Авидзба проявлял необычайную храбрость. За что многострадальный Донбасс безмерно благодарен и ему, и стране, его вырастившей», – говорится в обращении.
Также общественность ДНР попросила внимательно разобраться в сложившейся ситуации и принять меры для освобождения Ахры Авидзбы, Станислава Культа, Талеха Гасанова и Андрея Лактионова.
Общественность ДНР выразила уверенность в том, что руководство Абхазии не пожелает вбить клин несправедливости в дружбу и сотрудничество между республиками.
Свои подписи под текстом обращения поставили 12 человек, в том числе представитель управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин, командир батальона «Легион» и депутат Народного совета ДНР 1-го созыва Сергей Завдовеев, командир батальона «Спарта» Владимир Жога, основатель бригады «Восток» Александр Ходаковский и поэтесса Анна Ревякина.
Накануне суд Сухума постановил арестовать бывшего помощника президента Абхазии по международным делам Ахру Авидзбу. В Службе госбезопасности (СГБ) Абхазии заявили, что Авидзба и пятеро иностранцев, в том числе граждане Украины, планировали принять участие в попытке государственного переворота в республике.
Авидзба был участником боевых действий в Донбассе с 2014 года. Помощником по международным связям был назначен после избрания президентом Абхазии Аслана Бжании в 2020 году. В ноябре 2020 года Авидзба подал заявление об уходе с должности по собственному желанию.
В ДНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков
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Подразделения украинских силовиков за прошедшие сутки два раза обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). При обстрелах применялись гранатометы, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным ведомства, общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 14 единиц, передает ТАСС.
Под огнем украинских силовиков оказались район «Вольво-центра» на севере Донецка и село Ленинское на юге ДНР. При обстрелах применялись гранатометы. Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры, по данным представительства ДНР в СЦКК, не зафиксировано.
Об обстреле со стороны ВСУ также сообщили в пресс-службе народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).
«С начала текущих суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня», – цитирует РИА «Новости» представителя пресс-службы. Он уточнил, что обстрел по поселку Молодежное велся из гранатомета с позиций 92-й бригады ВС Украины.
«Подразделения народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки», – дополнил представитель пресс-службы.
Накануне в ДНР сообщили, что украинские силовики из гранатомета обстреляли северную окраину Донецка.
Напомним, в Донбассе произошло новое обострение конфликта, бесперебойно работает артиллерия, тяжелая техника перемещается в жилые кварталы, регулярно гибнут люди.
В ДНР и ЛНР ожидают возобновления Киевом полномасштабного конфликта. Сообщалось о возможном наступлении украинских военных 15 марта. При этом Киев открестился от планов по наступлению в Донбассе.
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МИД согласился с выводами миссии ООН о ситуации с правами человека на Украине
Москва согласна с выводами Наблюдательной миссии ООН по правам человека, заявившей об ухудшении ситуации на Украине, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Комментируя очередной доклад миссии ООН, Захарова сообщила, что приведенная экспертами «печальная статистика вызывает тревогу». Хотя в июле было достигнуто соглашение о прекращении огня в Донбассе, там «продолжают гибнуть и получать ранения люди», а также «наносятся удары по гражданским объектам». Как следует из доклада, «с апреля 2014 года внутренний вооруженный конфликт унес жизни 3077 человек, включая 148 детей», сообщила официальный представитель МИД России.
При этом Захарова, комментарий которой приводится на сайте министерства, заявила, что миссия ООН «справедливо отмечает отсутствие внятной государственной политики на Украине и механизма по возмещению ущерба» жителям Донбасса. Тысячи семей остались без домов, но «лишь незначительное число получили компенсации или временное жилище». При этом украинские силовики «продолжают бесцеремонно занимать дома гражданских лиц, пользоваться коммунальными услугами за их счет».
Кроме того, из-за ограничений на передвижение жители Донбасса «испытывают серьезные трудности с реализацией своих социально-экономических прав», а Киев «продолжает игнорировать призывы» миссии «отказаться от порочной практики увязки выплаты пенсий с регулярной регистрацией в качестве внутренне перемещенного лица».
Захарова сообщила, что российская сторона «с сожалением разделяет выводы экспертов о значительном ухудшении ситуации» на Украине с правами человека в условиях коронавируса. На Украине «обострились проявления дискриминации и неравенства». Москва «обеспокоена содержащимися в докладе сведениями о широко распространенной практике применения насилия, пыток и произвольных задержаний» со стороны правоохранителей. Также продолжаются «нападения и угрозы со стороны радикалов в адрес журналистов, правозащитников, гражданских и политических активистов», а правоохранители демонстрируют «неспособность или нежелание положить конец беззакониям». Отмечается «отсутствие подвижек в установлении и привлечении к ответственности виновных в трагедии в Одессе» в 2014 году.
Москва считает, что миссия ООН «справедливо бьет тревогу и в отношении продолжающегося ущемления прав национальных меньшинств, включая венгров, русских, цыган». Россия поддерживает «рекомендацию украинским властям незамедлительно принять закон о национальных меньшинствах, направленный на защиту языковых прав населения». Москва надеется, что украинские власти прислушаются к рекомендациям наблюдателей ООН и Венецианской комиссии Совета Европы. Захарова выразила надежду, что Киев предпримет реальные меры «в плане улучшения ситуации с соблюдением прав и свобод человека».
При этом Москва напомнила, что Крым входит в состав России, поэтому «очередная попытка включить оценку правозащитной ситуации» в российском регионе в доклад по Украине «является неправомерной».
Напомним, в Донбассе произошло новое обострение конфликта, бесперебойно работает артиллерия, тяжелая техника перемещается в жилые кварталы, регулярно гибнут люди. В ДНР и ЛНР ожидают возобновления Киевом полномасштабного конфликта.
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В Киеве не исключили развертывания широкомасштабного конфликта в Донбассе
Глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук выступил за привлечение к переговорам по Донбассу США, поскольку не исключает развертывания широкомасштабного конфликта.
«Я убежден, что США должны принимать участие в этом вопросе (переговорам по Донбассу – ред.). Потому что конфликт на Донбассе – это не только вопрос украинский, и даже не европейский. Это вопрос возможного широкомасштабного конфликта, если Россия не остановится в своих аппетитах», – заявил Кравчук в эфире телеканала «Украина 24», передает РИА «Новости».
Киев, по его словам, ведет консультации об участии США в переговорном процессе относительно конфликта в Донбассе, однако это пока не в публичной плоскости. Он добавил, что Россия может выступить против такого решения, но будет «должна дать соответствующие аргументы».
Ранее в ЛНР заявили о подготовке Киева к новому конфликту в Донбассе и призвали мировое сообщество повлиять на власти Украины, чтобы не допустить эскалации. В то же время представитель ЛНР на Минских переговорах Родион Мирошник рассказал газете ВЗГЛЯД, что Киев активно стягивает войска, подвозит вооружение и усиливает обстрелы.
Официальный представитель МИД Мария Захарова предостерегла власти Украины от попыток дальнейшей эскалации и реализации силового сценария в Донбассе.
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Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В ЛНР заявили об обстреле украинскими военными беспилотника ОБСЕ
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе села Троицкое, сообщила пресс-служба народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР).
«С целью недопущения обнаружения военной техники в жилых районах населенного пункта Троицкое командир 59-й бригады [ВСУ] полковник Геннадий Шаповалов отдал приказ препятствовать работе БПЛА СММ ОБСЕ в данном районе, в результате чего в направлении беспилотника миссии был открыт огонь из стрелкового оружия с позиций 59-й бригады ВСУ, что не позволило зафиксировать нарушения противника», – приводит Луганскинформцентр сообщение НМ ЛНР.
В НМ также уточнили, что наблюдатели были вынуждены покинуть район мониторинга, а «в ходе обследования БПЛА выявлено пулевое повреждение одного из винтов».
Ранее в ДНР сообщили, что подразделения украинских силовиков за прошедшие сутки два раза обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). При обстрелах применялись гранатометы.
Накануне в ДНР сообщили, что украинские силовики из гранатомета обстреляли северную окраину Донецка.
Напомним, в Донбассе произошло новое обострение конфликта, бесперебойно работает артиллерия, тяжелая техника перемещается в жилые кварталы, регулярно гибнут люди.
В ДНР и ЛНР ожидают возобновления Киевом полномасштабного конфликта. Сообщалось о возможном наступлении украинских военных 15 марта. При этом Киев открестился от планов по наступлению в Донбассе.
-
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Стало известно о приведении украинских силовиков в Донбассе в полную боевую готовность
Подразделения украинских силовиков в Донбассе приведены в полную боевую готовность, военные вернулись на позиции 2018 года, сообщили СМИ.
«Перемирие по факту закончилось еще в конце января. Кто начал первый, уже никто не скажет. Прилеты с той стороны каждую ночь. С нашей стороны те же действия», – рассказал источник «Страна.ua».
По его словам, военные вернулись на позиции 2018 года, то есть до разведения войск, и расстояние между ними составляет всего 400-700 метров.
«В окопах каждый день по две инспекции из штабов. Причем проверяют не соблюдение условий перемирия, как раньше. А укомплектованность боекомплектом, готовность и исправность техники и оружия», – добавил источник.
Он отметил, что военнослужащих не очень хотят отпускать в увольнительные, что указывает на подготовку к наступлению или угрозе атаки.
В свою очередь источник в Минобороны Украины сообщил, что Генштаб разработал несколько вариантов возвращения неподконтрольных территорий.
Ранее подразделения украинских силовиков за сутки два раза обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). При обстрелах применялись гранатометы, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).