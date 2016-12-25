Почему люди не забывают Доктора Лизу

«Мама, представляешь, я в школе рассказывал, как летал на самолете и как меня держала на руках Елизавета Петровна. Но мне никто не поверил, пока учительница не сказала, что да, я действительно летал с Доктором Лизой», – поделился своими воспоминаниями о Елизавете Глинке 9-летний Вова Столярчук. 25 декабря в России и за ее пределами люди вспоминают о Докторе Лизе и о ее помощи ближним.

25 декабря – вторая годовщина со дня трагической смерти Елизаветы Глинки, которая приложила так много усилий для того, чтобы спасти жизни людей. Она погибла в авиакатастрофе над Черным морем. На борту Ту-154, который разбился вблизи Сочи, было 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, журналисты... Россия сегодня скорбит по всем погибшим, очень многие особо вспоминают врача-реаниматолога Елизавету Петровну Глинку. В России и за ее пределами она больше известна как Доктор Лиза, чей образ навсегда будет связан с помощью как таковой.

Слово «помощь» в данном случае неслучайно. Доктор Лиза – общественный деятель, правозащитник, филантроп – была основательницей международной организации «Справедливая помощь».

Это сообщество неравнодушных людей и сегодня – без перерыва на выходные и новогодние каникулы – продолжает оказывать поддержку пациентам онкологических клиник и малообеспеченным людям, страдающим от болезней, как принято говорить в медицине, «неонкологического профиля» (а за этим скрываются очень серьезные диагнозы). Помощь приходит и бездомным.

Но прежде всего те, кто сейчас вспоминает о Докторе Лизе, говорят о помощи, которая приходила к самым незащищенным – детям. В последние годы Елизавета Петровна занималась в том числе помощью тем, кто пострадал в Донбассе, вывозила на лечение в Россию ребят из «зоны боевых действий» (еще один канцеляризм, за которым скрывается людское горе).

Одну из историй о помощи рассказала Надежда Цирюльник, подопечная «Дома Милосердия» – проекта для раненых и тяжелобольных детей из Донбасса. Нашей собеседнице самой в свое время также понадобилась помощь. Сейчас Надежда помогает фонду и собирает истории детей, которые ранее были спасены Доктором Лизой.

В жизнь 9-летнего Володи Столярчука болезнь пришла в страшном для Донбасса 2014 году. Врачи долго не могли поставить мальчику диагноз: сначала думали, что у мальчика конъюнктивит, затем думали, что гайморит. Но после биохимии выяснилось, что у него не злокачественная, но быстрорастущая опухоль, и чем больше ее удаляли, тем она быстрее росла. «На призыв о спасении жизни Вовы отозвалась Елизавета Петровна. В 2016 году они дважды прилетали в Москву на лечение. Мама Вовы рассказывала, как Доктор Лиза, увидев маленького и очень худенького Вову, начала очень переживать за него. Когда они летели в самолете, Елизавета Петровна опекала Вову. Даже взяла на руки, чтобы он не волновался», – рассказала Надежда газете ВЗГЛЯД. Она передала слова мамы мальчика и самого Володи.

«И вправду, он очень боялся лететь, но когда Доктор Лиза взяла его на руки, то Вова сразу успокоился», – рассказывает мама мальчика, который до сих пор помнит об этом моменте.

«Мама, представляешь, я в школе рассказывал, как летал на самолете и как меня держала на руках Елизавета Петровна. Но мне никто не поверил, пока учительница не сказала, что да, я действительно летал с Доктором Лизой», – гордо рассказывал уже сам Вова.

Сейчас лечение Вовы еще не закончено. Но, несмотря на все трудности, он остается добрым, любознательным и общительным мальчиком, который любит рисовать. Семья Вовы очень благодарна Доктору Лизе. То же могут сказать и родственники сотен других ребят, которым помогла «Справедливая Помощь».

На эту тему

Только по официальным данным, из Донбасса в Россию на лечение было вывезено 478 детей. На самом деле, гораздо больше. Дело в том, что статистику начали вести лишь через год после начала войны в Донбассе, пояснили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе фонда Доктора Лизы. Сейчас четверо деток проходят лечение в клиниках Санкт-Петербурга, еще один мальчик госпитализирован в центр трансплантологии имени Шумакова в Москве, а в Доме Милосердия проживают 13 детей.

«Последняя эвакуация прошла неделю назад, 15 декабря, на лечение было вывезено 6 детей, двое из них госпитализированы сразу с борта самолета, остальные дети будут госпитализированы в ближайшее время», – рассказали сотрудники пресс-службы. Фронт работы врачей, волонтеров и благотворителей, самый мирный фронт на нашей планете – в будущем году станет еще большим, ожидают сотрудники «Справедливой Помощи».

Чем больше в мире вспыхивает войн, тем больше работы для тех, чья задача – спасать в этих зонах смерти «невооруженное гражданское население», то есть, по-человечески говоря, самых незащищенных: женщин, стариков, детей. С 2015 года в жизни Доктора Лизы и ее коллег все больше миссий в Сирию. Надо было заниматься доставкой и распределением лекарств, следить за тем, чтобы помощь оказывалась адресно, по назначению. 25 декабря 2016 года Елизавета Глинка везла медикаменты для университетского госпиталя в прифронтовой Латакии...

«Мы до последнего надеялись на чудо. А она сама была чудом, небесным посланием о добродетели», – говорил, узнав о гибели Доктора Лизы, правозащитник Михаил Федотов, глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России.

Два года спустя Ольга Рустамова, руководитель благотворительной программы «Помощь детям, пострадавшим в результате военных действий и катастроф» (одного из проекта «Справедливой помощи Доктора Лизы»), вспоминает:

«Сложно подобрать слова. Безусловно, Елизавета Петровна была очень важна и для нашей страны, и для других стран. Для нас это большая утрата, для всех, кто ее знал и кто не был лично знаком с Елизаветой Петровной.

Лично для меня она была примером. Я не встречала тех, кто так любил людей, как она. Для нее не было чужого горя.

Она всегда была открыта и готова была помочь каждому нуждающемуся».

Дело, которым занималась Доктор Лиза, продолжилось, подчеркивает Ольга Рустамова. «Все проекты, которые были организованы Елизаветой Петровной, действуют и сейчас, – говорит она. – После трагедии пошла волна добрых дел под именем Доктора Лизы. Очень много людей стали помогать бездомным, малоимущим, вдохновленные примером Елизаветы Петровны».

В то же время член Общественной палаты, президент попечительского совета Благотворительного фонда помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца» Диана Гурцкая была несколько сдержаннее в своей реакции. Она сказала газете ВЗГЛЯД, что, по ее мнению,

«Доктор Лиза – святая. И совершенно неважно, что про нее скажет тот или иной журналист.

Она в иной юдоли, и простые люди всегда будут помнить ее искренность и доброту».

Отсюда и реакция людей – вне зависимости от их политических убеждений – на попытки любых спекуляций на имени Елизаветы Глинки, и тем более – на попытки «подвергнуть ревизии», запятнать ее добрую память. Отсюда и волна возмущения, которая поднялась после недавнего заявления журналиста Сергея Пархоменко, претендующего на роль «нравственного метронома» либеральной публики. Его слова, здесь и сейчас, откровенно говоря, не хотелось бы цитировать – отметим лишь, что красноречивее остальных на злословие Пархоменко отреагировала журналистка Екатерина Винокурова.

Верные слова подобрал и обозреватель газеты ВЗГЛЯД Антон Крылов. «Возможно ли в принципе быть моральным авторитетом для действительно большого числа людей и не превращаться при этом в посмешище? Разумеется, возможно. Просто для этого надо не морализаторствовать, а заниматься своим делом. Так, как делала Доктор Лиза, например».