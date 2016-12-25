Взгляд
25 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 10:44  |  vz.ru
Разделы

«Северный поток – 2» приближается к проблемной морской зоне

Американское давление строительству «Северного потока – 2» не мешаетФото: Игорь Зарембо/РИА «Новости»
Несмотря на не утихающую за океаном критику, строительство «Северного потока – 2» в Германию успешно продолжается. Стройка уже добралась до экономической зоны Швеции, но впереди – проблемный датский участок. Дания единственная из участников морской части газопровода не дала разрешение на строительство. Что будет, если датчане так и не согласятся на прокладку труб через свои воды?  Подробности...
Перейти а раздел…

Почему вывод войск США из Сирии стал плохой новостью для России

Одна из самых громких интервенций в истории американской армии закончилась бесславноФото: Ron Sachs/DPA/ТАСС
Дональд Трамп подписал указ о выводе американских войск из Сирии, который займет от двух до трех месяцев. Этот указ уже назвали «историческим», а также «признанием провала США» в САР. Да, для Вашингтона это оформление поражения. Но, к сожалению, его поражение еще не победа России. Указ Трампа для нас скорее плохая новость, и вот почему.  Подробности...
Перейти а раздел…

Почему люди не забывают Доктора Лизу

Доктор Лиза многим подала пример бескорыстной помощи ближнимФото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
«Мама, представляешь, я в школе рассказывал, как летал на самолете и как меня держала на руках Елизавета Петровна. Но мне никто не поверил, пока учительница не сказала, что да, я действительно летал с Доктором Лизой», – поделился своими воспоминаниями о Елизавете Глинке 9-летний Вова Столярчук. 25 декабря в России и за ее пределами люди вспоминают о Докторе Лизе и о ее помощи ближним. Подробности...
Перейти а раздел…

Вся элита Латвии оказалась «агентами КГБ»

Митрополит Рижский и всея Латвии Александр стал одной из самых громких фигур в сюжете вокруг публикации карточек КГБФото: Сергей Пятаков/РИА Новости
Под Рождество Латвия нашла себе развлечение. Страна смакует опубликованные «архивы КГБ», точнее, «карточки агентуры». Публика обнаружила, что агентурой КГБ являлась едва ли не вся латвийская элита советского времени, многие представители которой входят в элиту и до сих пор. Кто именно попал в эти списки – и насколько обоснованно? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему «хромает» цифровизация школьных учебников

Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
В образовательной сфере переход на цифровой формат обучения является одной из ключевых задач для достижения цели войти в общемировой топ-10 стран по качеству общего образования. Подробности...

Даешь СССР-2.0! Простите – нет

Егор Холмогоров, Публицист
Нынешний неосоветский культ состоит из самых отвратительных обрезков советской эпохи. Такое ощущение, что все то, чем мы побрезговали тогда, теперь с аппетитом доедают неокоммунисты. Подробности...
Обсуждение: 182 комментария

Уличный доллар уходит в прошлое

Наталья Осс, журналист, писатель
Табло обменников более двух десятилетий были символами новой экономической реальности, полной тревог. Идешь по улице и смотришь – ну как там курс-то, стоит? Или падает? Ваня, менять? Отпускные менять? Подробности...
Обсуждение: 50 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как Путин исполняет желания детей

    О чем смеялись на пресс-конференции Путина

    Обсуждение: 17 комментариев

    Большая пресс-конференция Путина

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      Названа «Мисс Москва - 2018»

      В столице определилась победительница конкурса красоты «Мисс Москва – 2018». Ею стала приехавшая в Москву из Краснодарского края 24-летняя Алеся Семеренко. Девушка входит в число самых популярных Instagram-блогеров Рунета
      Подробности...

      Фестиваль ледовых скульптур открылся в Петербурге

      Фестиваль ледовых скульптур Ice Fantasy открылся в Петербурге. В Петропавловской крепости раскинулся огромный шатер-холодильник, внутри которого установлены десятки сказочных фигур, которые создавали лучшие в России и мире скульпторы по льду
      Подробности...

      Слепая девочка потрогала лицо Путина: «Вы очень красивый»

      Трогательная сцена с участием президента Путина произошла после интервью главы государства, которое брала 17-летняя Регина Парпиева. Девочка, страдающая отсутствием зрения, попросила после интервью потрогать руками лицо главы государства
      Подробности...
      Обсуждение: 4 комментария
        Перейти а раздел…
        Роскомнадзор начинает проверку соответствия материалов Би-би-си российскому законодательству. А вам лично важно иметь доступ к зарубежным СМИ?
        • Да

        • Нет

        Лукашенко заподозрил, что Россия хочет поглотить Белоруссию. Должна ли наша страна стремиться к объединению с Белоруссией в одно государство?
        • Да

        • Нет

        Нужна ли России военная база в Венесуэле?
        • Да

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Сделан прогноз об итогах переговоров Путина и Лукашенко
          Россия предложила Европе перейти на евро в расчетах за нефть и газВ Крыму анонсировали запуск движения по первому участку «Тавриды»Роскачество назвало лучшее российское шампанскоеКиев упрекнули в отказе от признания Крыма украинским
          Массовую сборку машин Aurus организуют в ТатарстанеВ США оценили модернизацию вертолета Ми-28Главный нарколог России рассказал, как справиться с похмельемГол Овечкина стал лучшим в НХЛ в 2018 году
          Набиуллина объяснила причину запроса банками данных при переводе с карты на картуАвтокефалию для Украины Варфоломей «обменял на конфеты» ПорошенкоВ торговой палате США оценили возможность введения новых санкций против РоссииСуд в США обязал КНДР выплатить огромную сумму семье погибшего американца

          очевидное – невероятное


          На месте «падения метеорита» обнаружили аномалию

          «откровенная оценка»


          Генерал ВСУ объяснил «отказ» Запада поддерживать Украину

          «при любых обстоятельствах»


          Россия гарантировала поставки газа Европе и без соглашения с Украиной

          Видео

          Развлечение на Рождество


          Вся элита Латвии оказалась «агентами КГБ»

          обыденность зла


          По чьей вине дети чиновников отдохнули вместо детей-инвалидов

          всесильный нарком


          Мог ли Лаврентий Берия превратить сталинский СССР в демократию

          зенитно-ракетный комплекс


          Китай сделал С-400 грандиозную рекламу

          энергосистема Украины


          Почему Киев остается верен российскому ядерному топливу

          протестное движение


          Андрей Манчук: Желтую жилетку европейской бедноты примерила Черногория

          «Лихие девяностые»


          Игорь Молотов: Тосковать по Сталину, взрывать и убивать ради Ленина

          конец эпохи


          Наталья Осс: Уличный доллар уходит в прошлое

          на ваш взгляд


          Роскомнадзор начинает проверку соответствия материалов Би-би-си российскому законодательству. А вам лично важно иметь доступ к зарубежным СМИ?

          Почему люди не забывают Доктора Лизу

          Доктор Лиза многим подала пример бескорыстной помощи ближним   25 декабря 2018, 10:00
          Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
          Текст: Алексей Нечаев

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          «Мама, представляешь, я в школе рассказывал, как летал на самолете и как меня держала на руках Елизавета Петровна. Но мне никто не поверил, пока учительница не сказала, что да, я действительно летал с Доктором Лизой», – поделился своими воспоминаниями о Елизавете Глинке 9-летний Вова Столярчук. 25 декабря в России и за ее пределами люди вспоминают о Докторе Лизе и о ее помощи ближним.

          25 декабря – вторая годовщина со дня трагической смерти Елизаветы Глинки, которая приложила так много усилий для того, чтобы спасти жизни людей. Она погибла в авиакатастрофе над Черным морем. На борту Ту-154, который разбился вблизи Сочи, было 92 человека, в том числе артисты ансамбля имени Александрова, журналисты... Россия сегодня скорбит по всем погибшим, очень многие особо вспоминают врача-реаниматолога Елизавету Петровну Глинку. В России и за ее пределами она больше известна как Доктор Лиза, чей образ навсегда будет связан с помощью как таковой.

          Слово «помощь» в данном случае неслучайно. Доктор Лиза – общественный деятель, правозащитник, филантроп – была основательницей международной организации «Справедливая помощь».

          Это сообщество неравнодушных людей и сегодня – без перерыва на выходные и новогодние каникулы – продолжает оказывать поддержку пациентам онкологических клиник и малообеспеченным людям, страдающим от болезней, как принято говорить в медицине, «неонкологического профиля» (а за этим скрываются очень серьезные диагнозы). Помощь приходит и бездомным.

          Но прежде всего те, кто сейчас вспоминает о Докторе Лизе, говорят о помощи, которая приходила к самым незащищенным – детям. В последние годы Елизавета Петровна занималась в том числе помощью тем, кто пострадал в Донбассе, вывозила на лечение в Россию ребят из «зоны боевых действий» (еще один канцеляризм, за которым скрывается людское горе).

          Одну из историй о помощи рассказала Надежда Цирюльник, подопечная «Дома Милосердия» – проекта для раненых и тяжелобольных детей из Донбасса. Нашей собеседнице самой в свое время также понадобилась помощь. Сейчас Надежда помогает фонду и собирает истории детей, которые ранее были спасены Доктором Лизой.  

          В жизнь 9-летнего Володи Столярчука болезнь пришла в страшном для Донбасса 2014 году. Врачи долго не могли поставить мальчику диагноз: сначала думали, что у мальчика конъюнктивит, затем думали, что гайморит. Но после биохимии выяснилось, что у него не злокачественная, но быстрорастущая опухоль, и чем больше ее удаляли, тем она быстрее росла. «На призыв о спасении жизни Вовы отозвалась Елизавета Петровна. В 2016 году они дважды прилетали в Москву на лечение. Мама Вовы рассказывала, как Доктор Лиза, увидев маленького и очень худенького Вову, начала очень переживать за него. Когда они летели в самолете, Елизавета Петровна опекала Вову. Даже взяла на руки, чтобы он не волновался», – рассказала Надежда газете ВЗГЛЯД. Она передала слова мамы мальчика и самого Володи.

          «И вправду, он очень боялся лететь, но когда Доктор Лиза взяла его на руки, то Вова сразу успокоился», – рассказывает мама мальчика, который до сих пор помнит об этом моменте.  

          «Мама, представляешь, я в школе рассказывал, как летал на самолете и как меня держала на руках Елизавета Петровна. Но мне никто не поверил, пока учительница не сказала, что да, я действительно летал с Доктором Лизой», – гордо рассказывал уже сам Вова.

          Сейчас лечение Вовы еще не закончено. Но, несмотря на все трудности, он остается добрым, любознательным и общительным мальчиком, который любит рисовать. Семья Вовы очень благодарна Доктору Лизе. То же могут сказать и родственники сотен других ребят, которым помогла «Справедливая Помощь».

          Только по официальным данным, из Донбасса в Россию на лечение было вывезено 478 детей. На самом деле, гораздо больше. Дело в том, что статистику начали вести лишь через год после начала войны в Донбассе, пояснили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе фонда Доктора Лизы. Сейчас четверо деток проходят лечение в клиниках Санкт-Петербурга, еще один мальчик госпитализирован в центр трансплантологии имени Шумакова в Москве, а в Доме Милосердия проживают 13 детей.

          «Последняя эвакуация прошла неделю назад, 15 декабря, на лечение было вывезено 6 детей, двое из них госпитализированы сразу с борта самолета, остальные дети будут госпитализированы в ближайшее время», – рассказали сотрудники пресс-службы. Фронт работы врачей, волонтеров и благотворителей, самый мирный фронт на нашей планете – в будущем году станет еще большим, ожидают сотрудники «Справедливой Помощи». 

          Чем больше в мире вспыхивает войн, тем больше работы для тех, чья задача – спасать в этих зонах смерти «невооруженное гражданское население», то есть, по-человечески говоря, самых незащищенных: женщин, стариков, детей. С 2015 года в жизни Доктора Лизы и ее коллег все больше миссий в Сирию. Надо было заниматься доставкой и распределением лекарств, следить за тем, чтобы помощь оказывалась адресно, по назначению. 25 декабря 2016 года Елизавета Глинка везла медикаменты для университетского госпиталя в прифронтовой Латакии...

          «Мы до последнего надеялись на чудо. А она сама была чудом, небесным посланием о добродетели», – говорил, узнав о гибели Доктора Лизы, правозащитник Михаил Федотов, глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России.

          Два года спустя Ольга Рустамова, руководитель благотворительной программы «Помощь детям, пострадавшим в результате военных действий и катастроф» (одного из проекта «Справедливой помощи Доктора Лизы»), вспоминает:

          «Сложно подобрать слова. Безусловно, Елизавета Петровна была очень важна и для нашей страны, и для других стран. Для нас это большая утрата, для всех, кто ее знал и кто не был лично знаком с Елизаветой Петровной.

          Лично для меня она была примером. Я не встречала тех, кто так любил людей, как она. Для нее не было чужого горя.

          Она всегда была открыта и готова была помочь каждому нуждающемуся».

          Дело, которым занималась Доктор Лиза, продолжилось, подчеркивает Ольга Рустамова. «Все проекты, которые были организованы Елизаветой Петровной, действуют и сейчас, – говорит она. – После трагедии пошла волна добрых дел под именем Доктора Лизы. Очень много людей стали помогать бездомным, малоимущим, вдохновленные примером Елизаветы Петровны».

          В то же время член Общественной палаты, президент попечительского совета Благотворительного фонда помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца» Диана Гурцкая была несколько сдержаннее в своей реакции. Она сказала газете ВЗГЛЯД, что, по ее мнению,

          «Доктор Лиза – святая. И совершенно неважно, что про нее скажет тот или иной журналист.

          Она в иной юдоли, и простые люди всегда будут помнить ее искренность и доброту».

          Отсюда и реакция людей – вне зависимости от их политических убеждений – на попытки любых спекуляций на имени Елизаветы Глинки, и тем более – на попытки «подвергнуть ревизии», запятнать ее добрую память. Отсюда и волна возмущения, которая поднялась после недавнего заявления журналиста Сергея Пархоменко, претендующего на роль «нравственного метронома» либеральной публики. Его слова, здесь и сейчас, откровенно говоря, не хотелось бы цитировать – отметим лишь, что красноречивее остальных на злословие Пархоменко отреагировала журналистка Екатерина Винокурова.

          Верные слова подобрал и обозреватель газеты ВЗГЛЯД Антон Крылов. «Возможно ли в принципе быть моральным авторитетом для действительно большого числа людей и не превращаться при этом в посмешище? Разумеется, возможно. Просто для этого надо не морализаторствовать, а заниматься своим делом. Так, как делала Доктор Лиза, например».

           


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............